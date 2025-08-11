الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، من خطر تصاعد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدين أن "الوضع الأمني يتدهور بشدة ما يؤدي الى أزمة إنسانية غير مسبوقة".
2025-08-11T05:30+0000
2025-08-11T05:30+0000
راديو
نبض أفريقيا
النيجر
مصر
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103587917_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_ee6be316cb7e3a22a96c7bb43e2c052a.png
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
وقال ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب المنظمة في غرب أفريقيا والساحل، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، إن "الجماعات الإرهابية بدأت تستخدم الطائرات المسيّرة وتقنيات الاتصالات المشفرة".وأوضح سيماو أن بيانات مشروع "أحداث ومواقع النزاعات المسلحة"، سجلت بين 1 أبريل/ نيسان و31 يوليو/ تموز الماضيين، أكثر من 400 هجوم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أسفرت عن مقتل 2870 شخصا، محذّرا من أن ملايين السكان يفرون عبر الحدود هربا من العنف.وقال الكاتب والمحلل السياسي صهيب المزريقي، إن "الساحل الأفريقي تحول إلى ساحة لممارسة الإرهاب وأصبحت المنطقة من أكثر المناطق هشاشة في العالم".وأكد على أن "خلفية الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الساحل يزيد من بيئة الإرهاب، إضافة إلى استغلالها ضعف القوى الأمنية والحكومات".اتفاق وتنسيق حول القضايا الإقليمية بين مصر والسودان في أول زيارة لرئيس وزراء السودان الجديد للقاهرةاختار رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل الطيب إدريس، مصر لتكون أول وجهة له بعد توليه رئاسة الحكومة السودانية، وقد عقد إدريس جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شملت العديد من القضايا الإقليمية.ووجّه إدريس الشكر لمصر، قائلا: "نيابة عن أهل السودان قاطبة، نُسدي الشكر والتقدير والعرفان لدولة مصر رئيسا وحكومة وشعبا، على المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها للملايين من أهل السودان في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها بلادنا، نتيجة هذه الحرب الضروس".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مؤكدًا موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.واعتبر رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري، لؤي عبد الرحمن، أن "زيارة رئيس الوزراء السوداني الجديد للقاهرة، لها أثر كبير في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة".وذكر أن "صلاحيات رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، تأتي بضمانة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي أعطاه كامل الحرية في اختيار الوزراء وعمل المؤسسات".النيجر تعلن رسميا تأميم منجم الذهب الوحيد لديها وتتهم الشركة الأسترالية بـ"انتهاكات جسيمة"أعلنت حكومة النيجر، أن الرئيس عبد الرحمن تشياني، أصدر قرارا بتأميم شركة مناجم ليبتاكو "إس إم أل"، المشغل الوحيد لمنجم الذهب في جبل ساميرا غربي البلاد، متهمة الشركة المالكة "ماكينيل ريسورسز ليمتد" بارتكاب انتهاكات جسيمة لالتزاماتها التعاقدية.وذكرت الأمانة العامة للحكومة أن الشركة كانت قد بيعت عام 2019، بنسبة 80% لشركة أسترالية مقابل التزامها بإعادة تأهيل وتطوير المشروع وضخ استثمارات كبيرة.وأضاف البيان أن الحكومة كشفت بعد 6 سنوات عن إخلال الشركة بالتزاماتها، ما أدى إلى وضع اقتصادي مقلق داخل مناجم "ليبتاكو".وأشار البيان إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة، وتأخر دفع رواتب العمال، وغياب التأمين الصحي وتأمين الحياة للعاملين، وعدم سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وفي نفس الوقت لم يستبعد الهادي ولد بوه، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "الدافع السياسي من قرار التأميم خاصة وأن السلطات الحاكمة باحثة عن الشرعية واستقطاب الجماهير".وأكد أنه "لدى الشركات خيارات، منها طلب التحكيم الدولي ودعم الحكومة الأسترالية لها، والاستعانة بعلاقاتها الدولية للضغط على النيجر".
النيجر
مصر
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول

الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، من خطر تصاعد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدين أن "الوضع الأمني يتدهور بشدة ما يؤدي الى أزمة إنسانية غير مسبوقة".
وقال ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب المنظمة في غرب أفريقيا والساحل، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، إن "الجماعات الإرهابية بدأت تستخدم الطائرات المسيّرة وتقنيات الاتصالات المشفرة".
وأوضح سيماو أن بيانات مشروع "أحداث ومواقع النزاعات المسلحة"، سجلت بين 1 أبريل/ نيسان و31 يوليو/ تموز الماضيين، أكثر من 400 هجوم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أسفرت عن مقتل 2870 شخصا، محذّرا من أن ملايين السكان يفرون عبر الحدود هربا من العنف.
وقال الكاتب والمحلل السياسي صهيب المزريقي، إن "الساحل الأفريقي تحول إلى ساحة لممارسة الإرهاب وأصبحت المنطقة من أكثر المناطق هشاشة في العالم".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "استخدام الجماعات المسلحة تكنولوجيات متطورة يعقد جهود مكافحة الإرهاب، ويزيد من قدراتها على تنفيذ مخططاتها".

وأكد على أن "خلفية الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الساحل يزيد من بيئة الإرهاب، إضافة إلى استغلالها ضعف القوى الأمنية والحكومات".
اتفاق وتنسيق حول القضايا الإقليمية بين مصر والسودان في أول زيارة لرئيس وزراء السودان الجديد للقاهرة
اختار رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل الطيب إدريس، مصر لتكون أول وجهة له بعد توليه رئاسة الحكومة السودانية، وقد عقد إدريس جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شملت العديد من القضايا الإقليمية.
ووجّه إدريس الشكر لمصر، قائلا: "نيابة عن أهل السودان قاطبة، نُسدي الشكر والتقدير والعرفان لدولة مصر رئيسا وحكومة وشعبا، على المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها للملايين من أهل السودان في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها بلادنا، نتيجة هذه الحرب الضروس".
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مؤكدًا موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
واعتبر رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري، لؤي عبد الرحمن، أن "زيارة رئيس الوزراء السوداني الجديد للقاهرة، لها أثر كبير في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة".

ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترحيب مصر بكامل إدريس، يبيّن أفق الزيارة والمهام والقضايا التي نوقشت فيها، مما يعني أن نتائجها ستكون إيجابية، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتدريب السودانيين في كافة المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في القترة المقبلة".

وذكر أن "صلاحيات رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، تأتي بضمانة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي أعطاه كامل الحرية في اختيار الوزراء وعمل المؤسسات".
النيجر تعلن رسميا تأميم منجم الذهب الوحيد لديها وتتهم الشركة الأسترالية بـ"انتهاكات جسيمة"
أعلنت حكومة النيجر، أن الرئيس عبد الرحمن تشياني، أصدر قرارا بتأميم شركة مناجم ليبتاكو "إس إم أل"، المشغل الوحيد لمنجم الذهب في جبل ساميرا غربي البلاد، متهمة الشركة المالكة "ماكينيل ريسورسز ليمتد" بارتكاب انتهاكات جسيمة لالتزاماتها التعاقدية.
وذكرت الأمانة العامة للحكومة أن الشركة كانت قد بيعت عام 2019، بنسبة 80% لشركة أسترالية مقابل التزامها بإعادة تأهيل وتطوير المشروع وضخ استثمارات كبيرة.
وأضاف البيان أن الحكومة كشفت بعد 6 سنوات عن إخلال الشركة بالتزاماتها، ما أدى إلى وضع اقتصادي مقلق داخل مناجم "ليبتاكو".
وأشار البيان إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة، وتأخر دفع رواتب العمال، وغياب التأمين الصحي وتأمين الحياة للعاملين، وعدم سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعن هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الهادي ولد بوه، إن "قرار تأميم منجم الذهب جاء نتيجة لإخفاقات الشركة الاسترالية، منها وقف الإنتاج وتسريح العمال والتأخيرات الضريبية".

وفي نفس الوقت لم يستبعد الهادي ولد بوه، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "الدافع السياسي من قرار التأميم خاصة وأن السلطات الحاكمة باحثة عن الشرعية واستقطاب الجماهير".
وأكد أنه "لدى الشركات خيارات، منها طلب التحكيم الدولي ودعم الحكومة الأسترالية لها، والاستعانة بعلاقاتها الدولية للضغط على النيجر".
