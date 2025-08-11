https://sarabic.ae/20250811/الاتحاد-الأوروبي-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-تزداد-خطورة-ساعة-بعد-ساعة-1103620006.html
الاتحاد الأوروبي: الحرب الإسرائيلية في غزة "تزداد خطورة ساعة بعد ساعة"
الاتحاد الأوروبي: الحرب الإسرائيلية في غزة "تزداد خطورة ساعة بعد ساعة"
سبوتنيك عربي
حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T20:20+0000
2025-08-11T20:20+0000
2025-08-11T20:20+0000
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وكتبت كالاس على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وأدانت كالاس قتل إسرائيل لصحفيين من قناة "الجزيرة" في غارة جوية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بما في ذلك المراسل أنس الشريف، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجمات على الصحفيين وحرية الصحافة".وتواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بعد غارة جوية بالقرب من أكبر مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل ستة صحفيين فلسطينيين - بينهم مراسلان مخضرمان من الجزيرة - فيما وصفته سلطات غزة وجماعات حرية الصحافة بمحاولة متعمدة لإسكات التقارير الصحفية قبل احتلال كامل مخطط لمدينة غزة.وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية قد أفادت، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250811/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يكشف-لـسبوتنيك-عن-إجراءات-عاجلة-ضد-إسرائيل-بعد-استهداف-الصحفيين-في-غزة-1103601830.html
https://sarabic.ae/20250811/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يدين-استهداف-الصحفيين-في-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1103599440.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي: الحرب الإسرائيلية في غزة "تزداد خطورة ساعة بعد ساعة"
حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن.
وكتبت كالاس على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وقالت كالاس إن "أولويات الاتحاد الأوروبي تظل تقديم الدعم الإنساني وضمان وصول المساعدات للمنظمات غير الحكومية، وحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وتحسين توزيعها".
وأدانت كالاس قتل إسرائيل لصحفيين من قناة "الجزيرة" في غارة جوية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة
، بما في ذلك المراسل أنس الشريف، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجمات على الصحفيين وحرية الصحافة".
وتواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بعد غارة جوية بالقرب من أكبر مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل ستة صحفيين فلسطينيين - بينهم مراسلان مخضرمان من الجزيرة - فيما وصفته سلطات غزة وجماعات حرية الصحافة بمحاولة متعمدة لإسكات التقارير الصحفية قبل احتلال كامل مخطط لمدينة غزة.
وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية قد أفادت، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي
مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.