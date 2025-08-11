عربي
الاتحاد الأوروبي: الحرب الإسرائيلية في غزة "تزداد خطورة ساعة بعد ساعة"
الاتحاد الأوروبي: الحرب الإسرائيلية في غزة "تزداد خطورة ساعة بعد ساعة"
سبوتنيك عربي
حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن.
وكتبت كالاس على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وقالت كالاس إن "أولويات الاتحاد الأوروبي تظل تقديم الدعم الإنساني وضمان وصول المساعدات للمنظمات غير الحكومية، وحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وتحسين توزيعها".

وأدانت كالاس قتل إسرائيل لصحفيين من قناة "الجزيرة" في غارة جوية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بما في ذلك المراسل أنس الشريف، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجمات على الصحفيين وحرية الصحافة".
مراسلا شبكة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين قتلا في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع 10 أغسطس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بعد استهداف الصحفيين في غزة
12:15 GMT
وتواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بعد غارة جوية بالقرب من أكبر مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل ستة صحفيين فلسطينيين - بينهم مراسلان مخضرمان من الجزيرة - فيما وصفته سلطات غزة وجماعات حرية الصحافة بمحاولة متعمدة لإسكات التقارير الصحفية قبل احتلال كامل مخطط لمدينة غزة.
وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية قد أفادت، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك
11:06 GMT
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
