الداخلية التركية تكشف حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد
الداخلية التركية تكشف حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد
كشفت وزارة الداخلية التركية حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي البلاد، مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أنه تسبب في مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
أعلن ذلك وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مشيرًا إلى أن القتيل الوحيد هو رجل مسن، وأنه توفي أثناء محاولة إنقاذه، بينما تصنف حالة المصابين بأنها غير حرجة، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وبحسب الوزير التركي، فإن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه كان على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفق بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".وبينما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث في المناطق المتضررة، فإن السلطات التركية دعت المواطنين إلى التزام الحذر والابتعاد عن المباني المتصدعة.
الداخلية التركية تكشف حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد
كشفت وزارة الداخلية التركية حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي البلاد، مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أنه تسبب في مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.
أعلن ذلك وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مشيرًا إلى أن القتيل الوحيد هو رجل مسن، وأنه توفي أثناء محاولة إنقاذه، بينما تصنف حالة المصابين بأنها غير حرجة، بحسب وكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وبحسب الوزير التركي، فإن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه كان على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفق بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
وبحسب "آفاد"، فإن البلاد تعرضت لهزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4 إلى 4.6 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين، بينما اتخذت السلطات المحلية تدابير عاجلة لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين.
وبينما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث في المناطق المتضررة
، فإن السلطات التركية دعت المواطنين إلى التزام الحذر والابتعاد عن المباني المتصدعة.