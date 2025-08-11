عربي
الرئيس الإيراني: مهتمون بتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات
الرئيس الإيراني: مهتمون بتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأنه "يجب على الدول الإسلامية تكثيف جهودها والتعاون الجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع". 11.08.2025, سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأنه "يجب على الدول الإسلامية تكثيف جهودها والتعاون الجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع".
كما طالب بزشكيان بتقديم مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة لأهالي غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، يوم أمس الأحد.
وشدد الرئيس الإيراني على استعداد بلاده "لتطوير التعاون مع الدول الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "البشر يعيشون على كوكب صغير بفرصة محدودة للحياة، ما يستدعي التعاون من أجل السلام والاستقرار والرفاه للجميع".
وانتقد الرئيس الإيراني استمرار وتصاعد "جرائم إسرائيل" ضد أهالي غزة، واصفًا إياها بـ"المذبحة غير الإنسانية"، التي تشمل منع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين تحت ذريعة الدفاع عن النفس.
وقال بزشكيان إن "الفاجعة الأكبر هي ارتكاب هذه الجرائم أمام أعين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان".
