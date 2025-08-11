عربي
ترامب: على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لـ"حماس" بالبقاء في غزة
ترامب: على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لـ"حماس" بالبقاء في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "حركة حماس لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في الوضع الراهن". 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T18:24+0000
2025-08-11T18:24+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وأوضح ‌‏ترامب، في تصريحات صحفية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد استمرار الضغط على حماس"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن حماس يجب أن تستمر في غزة".وأكد الرئيس الأمريكي، على "ضرورة أن تقرر إسرائيل ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة"، لافتا إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأحد.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
ترامب: على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لـ"حماس" بالبقاء في غزة

18:24 GMT 11.08.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "حركة حماس لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في الوضع الراهن".
وأوضح ‌‏ترامب، في تصريحات صحفية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد استمرار الضغط على حماس"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن حماس يجب أن تستمر في غزة".
وأكد الرئيس الأمريكي، على "ضرورة أن تقرر إسرائيل ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة"، لافتا إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأحد.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
13:20 GMT
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.
وشدد نتنياهو على أن "الانتصارات التي تحققها إسرائيل تبرهن على قوة وجودها واستقلالها في عاصمتها الأبدية القدس"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ولي العهد السعودي يجدد إدانة المملكة لـ"الجرائم والممارسات الوحشية" التي ترتكب بحق شعب فلسطين
17:24 GMT
وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
