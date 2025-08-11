https://sarabic.ae/20250811/ترامب-على-إسرائيل-أن-تقرر-ما-ستفعله-لاحقا-وما-إذا-كانت-ستسمح-لـحماس-بالبقاء-في-غزة-1103617147.html

ترامب: على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لـ"حماس" بالبقاء في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "حركة حماس لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في الوضع الراهن". 11.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg

وأوضح ‌‏ترامب، في تصريحات صحفية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد استمرار الضغط على حماس"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن حماس يجب أن تستمر في غزة".وأكد الرئيس الأمريكي، على "ضرورة أن تقرر إسرائيل ما ستفعله لاحقا وما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة"، لافتا إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأحد.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".

