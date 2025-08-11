https://sarabic.ae/20250811/ولي-العهد-السعودي-يجدد-إدانة-المملكة-لـالجرائم-والممارسات-الوحشية-التي-ترتكب-بحق-شعب-فلسطين-1103614443.html

ولي العهد السعودي يجدد إدانة المملكة لـ"الجرائم والممارسات الوحشية" التي ترتكب بحق شعب فلسطين

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية - واس، بأن "ولي العهد تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، أعرب الأخير عن تقديره البالغ لجهود المملكة ومواقفها المشرفة التي أسهمت في التزام العديد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، مقدرا لقيادة المملكة جهودها الحثيثة في تنسيق المواقف لضمان أكبر تأييد دولي للقضية الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته. كما جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وجدد الأمير محمد بن سلمان، "إدانة المملكة للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني"، وشدد على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين".وجددت المملكة العربية السعودية دعوة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين كوسيلة لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، مؤكدة أن الإعلانات المتتالية من عدد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تُعد خطوة إيجابية تدعم الشرعية الدولية وتعزز الزخم نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، في نيوم.وناقش المجلس نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي نظمته السعودية بالتعاون مع فرنسا، وأسفر عن إصدار وثيقة ختامية دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبنيها كأساس قابل للتنفيذ.وفي الجانب الإنساني، أكد المجلس التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.كما عبّر مجلس الوزراء السعودي عن إدانته للممارسات الاستفزازية المتكررة، التي يقوم بها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات التي تتناقض مع القوانين الدولية، وفقا لوكالة "واس".يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين مارس/ أذار ويونيو/ حزيران، نتيجة لاستمرار الحصار.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

