ترامب يتعهد بطرد المشردين من واشنطن

أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بطرد المشردين من العاصمة الأمريكية وسجن المجرمين، رغم تأكيد رئيسة بلدية واشنطن أنه لا يوجد ارتفاع حالي في معدلات الجريمة.
وهذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث استخدمها ترامب في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات الهجرة رغم معارضة المسؤولين المحليين، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وحسبما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة أنباء أمريكية، لم تتضح تفاصيل الخطة بعد، لكن إدارة ترامب تستعد لنشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن.
وأشار المسؤول إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ولا يزال عدد القوات ودورها قيد التحديد.

وخلافا للولايات الأخرى حيث يقرر الحاكم تفعيل الحرس الوطني، يمتلك الرئيس سلطة مباشرة على الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.

ومن الأمثلة السابقة لنشر الحرس في المدينة، الاستجابة لهجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول من قبل حشد من أنصار ترامب.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يجب على المشردين المغادرة فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، لكن بعيدا عن العاصمة. أما المجرمون، فلن تضطروا للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث مكانكم".

ورفض البيت الأبيض توضيح السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لطرد الأشخاص من واشنطن. ويسيطر الرئيس الجمهوري فقط على الأراضي والمباني الفيدرالية في المدينة.

ووفقا لمنظمة "الشراكة المجتمعية" التي تعمل على الحد من التشرد في واشنطن، هناك 3782 شخصا يعانون من التشرد في أي ليلة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة. ويعيش معظم هؤلاء في ملاجئ طوارئ أو سكن انتقالي، وليس في الشوارع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، إن المزيد من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين يتم نشرهم في المدينة بعد هجوم عنيف على موظف شاب في الإدارة أثار غضب الرئيس.
وشملت الجرائم المزعومة التي حقق فيها العملاء الفيدراليون ليلة الجمعة "حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص"، وقيادة سيارات برخص موقوفة، وركوب دراجات نارية غير قانونية، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض يوم الأحد. وأضاف أن 450 ضابطا فيدراليا تم نشرهم في المدينة يوم السبت الماضي.

ووفقا لقسم شرطة المدينة، انخفضت الجرائم العنيفة في واشنطن بنسبة 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الجرائم بشكل عام بنحو 7%.

من جانبها، أكدت رئيسة البلدية الديمقراطية، موريل باوزر، أمس الأحد، أن العاصمة "لا تعاني من ارتفاع في الجريمة".

وقالت: "صحيح أننا شهدنا ارتفاعا كبيرا في الجريمة عام 2023، لكننا لسنا في 2023. لقد عملنا خلال العامين الماضيين على خفض الجريمة العنيفة إلى أدنى مستوى في 30 عاما".

وأضافت باوزر أن ترامب "على دراية تامة" بجهود المدينة مع إنفاذ القانون الفيدرالي بعد لقائها به قبل أسابيع في المكتب البيضاوي.

ويسيطر الكونغرس الأمريكي على ميزانية واشنطن العاصمة منذ تأسيسها عام 1790 بأراض من ولايتي فرجينيا وماريلاند، لكن الناخبين المحليين ينتخبون رئيس بلدية ومجلس مدينة.

ولكي يتولى ترامب السيطرة على المدينة، قد يتطلب الأمر من الكونغرس تمرير قانون يلغي القانون الذي أسس القيادة المحلية المنتخبة.
