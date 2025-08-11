https://sarabic.ae/20250811/صانع-محتوى-ليبي-يحول-الإيجابية-إلى-أسلوب-حياة-ويغير-قصص-الشباب-نحو-الأفضل-1103571122.html

صانع محتوى ليبي يحول الإيجابية إلى أسلوب حياة ويغير قصص الشباب نحو الأفضل

صانع محتوى ليبي يحول الإيجابية إلى أسلوب حياة ويغير قصص الشباب نحو الأفضل

سبوتنيك عربي

في زمن تتزاحم فيه المنصات الرقمية بالمحتوى المكرر والسطحي، يختار بعض الشباب أن يسلكوا طريقا مختلفا، حيث يتحول الإبداع إلى رسالة، والمحتوى إلى أداة للتغيير. 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T12:00+0000

2025-08-11T12:00+0000

2025-08-11T12:00+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

حوارات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103570511_0:0:2503:1409_1920x0_80_0_0_2aa303fdeb762c3d775f415b1ea45672.jpg

وفي ظل التحولات والتحديات التي يمرّ بها المجتمع الليبي، برزت أصوات شبابية توظف المنصات الرقمية لنشر رسائل إيجابية تبعث على الأمل، وتشجع على العمل التطوعي وتحفّز على التغيير نحو الأفضل.ومن بين هذه الأصوات، يبرز اسم صانع المحتوى الليبي عُدي أبو جمره، الذي جمع بين البساطة والرسالة العميقة، ليقدم محتوى ملهمًا يحفّز على التغيير، ويترك أثرًا حقيقيًا في نفوس متابعيه، ما أكسبه ثقة الجمهور وبصمة واضحة في المشهد الرقمي.وفي هذا الحوار مع "سبوتنيك"، يتحدث عُدي أبو جمره عن بداياته، وفلسفته في صناعة المحتوى والتحديات التي واجهها، فضلًا عن قصص النجاح التي كان جزءا منها، ورؤيته لدور صناع المحتوى في التأثير الإيجابي على المجتمع.كيف كانت بدايتك في عالم صناعة المحتوى؟بدأت منذ الصغر بشغف كبير لدخول هذا المجال، ومع مرور الوقت تحول الأمر من هواية إلى مصدر رزق، خاصة مع زيادة شهرته داخل ليبيا.ما الفلسفة التي تتبناها في صناعة المحتوى؟البساطة هي الطريق الأفضل، فالمحتوى لا يحتاج لإمكانات هائلة في البداية، الأهم أن يكون ملائمًا لجميع الفئات ويحمل رسالة محترمة وهادفة.ما نوع المحتوى الذي تراه الأكثر تأثيرا؟المحتوى التعليمي والثقافي الهادف هو الأكثر قدرة على إحداث فرق حقيقي، خاصة إذا قُدّم بأسلوب محترم وجذاب، وبعيد عن أي ابتذال قد يفقده قيمته ورسائله النبيلة.كيف ترى تأثير المحتوى الإيجابي على المجتمع؟لديه تأثير قوي على وعي المواطن، والفيديو تحديدا يمكن أن يؤثر مباشرة في عقول الناس، وفوجئت بكمية التفاعل الإيجابي التي وصلتني من الجمهور.هل تلمس هذا التأثير على أرض الواقع؟بالتأكيد، فأنا ألاحظ ذلك من خلال تفاعل الناس معي في الشارع واحترامهم الكبير، وهذا يجعلني أشعر أنني مؤثر بحق.ما أبرز التحديات التي واجهتك؟كيف تتعامل مع الانتقادات السلبية؟أحيانا أبدأ بالنصح المباشر، وهناك من يتقبل ذلك ويتجاوب، لكن في حالات أخرى أجد نفسي مضطرا إلى حظر المسيئين للتخلص من تأثيرهم السلبي، والحفاظ على بيئة تواصل صحية ومحفزة.ما أهم الأدوات التي يحتاجها صانع المحتوى؟الإضاءة الجيدة ونقاء الصوت وجودة المكان والمونتاج المتقن، جميعها عناصر مهمة، لكنها ليست بديلا عن البساطة وروح الفكرة التي تجعل المحتوى محبوبًا ومنتشرًا، بل إن الجمع بين جودة التنفيذ وصدق الرسالة هو ما يمنح العمل تأثيره الحقيقي.هل لديك أمثلة على تأثيرك في حياة الآخرين؟ومن أبرز القصص التي أعتز بها، قصة شاب كان مدمنا للمخدرات، حيث ساعدته على دخول عالم المونتاج والتصوير على نفقتي الخاصة، وحرصت على تعليمه وتطوير مهاراته حتى تفوق، وأصبح مثالا حيا للتغيير الإيجابي والإرادة القوية.برأيك، ما دور صناع المحتوى في بناء المجتمع؟دورهم كبير جدا، خاصة في التأثير على فئة الشباب والأطفال الذين يمكن أن يتبنوا ما يشاهدونه ويطبقونه في حياتهم.ماذا عن العوائق المالية في هذا المجال داخل ليبيا؟هل كانت هناك فرص فتحت لك أبوابا جديدة؟بالتأكيد، حصلت على فرص كبيرة في مجال الشهرة ودورات تدريبية خارجية أثرت في حياتي بشكل إيجابي ووسّعت من خبرتي.رحلة عُدي أبو جمره تؤكد أن صناعة المحتوى ليست مجرد مهنة أو وسيلة للترفيه، بل يمكن أن تكون رسالة إنسانية قادرة على إحداث التغيير، خاصة حين تحمل قيما إيجابية وتستهدف بناء وعي المجتمع. بين دعم الشباب، وتقديم محتوى هادف، ومواجهة التحديات، يواصل “أبو جمره” السير في طريقه مؤمنا بأن كلمة صادقة وفكرة ملهمة قد تغير حياة إنسان، وربما مجتمع بأكمله.

https://sarabic.ae/20250808/النيابة-العامة-المصرية-تصدر-بيانا-تفصيليا-عن-مشاهير-تيك-توك-1103518676.html

https://sarabic.ae/20250528/-8-آلاف-مشارك-من-قادة-الإعلام-وصناع-المحتوى-في-فعاليات-اليوم-الثالث-لقمة-الإعلام-العربي-1101062795.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ليبيا اليوم, حوارات