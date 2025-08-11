مجلس الأمن الروسي يناقش وثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجلس الأمن الروسي يناقش وثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بناء على اقتراح المجلس البحري، أولى مجلس الأمن اهتماما لوثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري. وتقرر إلزام الجهات المعنية، عند إعداد هذه الوثائق، بضمان موافقتها عليها من قبل المجلس البحري".وتابع باتروشيف: "تناول النقاش، من بين أمور أخرى، تعزيز الرقابة البيئية وتشديد المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة خلال الأنشطة البحرية التي أدت إلى كوارث من صنع الإنسان".وأوضح أن الرئيس بوتين أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات لتحديث أهداف البحث وتطبيق نتائجه لإنشاء نماذج حديثة للمعدات البحرية، وقال: "بناء على اقتراح مجلس إدارة الصناعات البحرية، وافق بوتين على فكرة إنشاء المركز الوطني لأبحاث بناء السفن"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضمن دمج الإمكانات البحثية والتصميمية والتكنولوجية والبشرية في هيكل واحد".وأشار إلى أن البحار أصبحت تشكل الساحة الرئيسية تقريبا لسياسة الغرب المعادية لروسيا، والتي، بعد فشلها في هزيمة روسيا في ساحة المعركة، تركز جهودها على الحرب الاقتصادية، وبالأخص على عرقلة النقل البحري.وقال باتروشيف: "أصبحت البحار تدريجيا تشكل الساحة الرئيسية تقريبا لسياسة الغرب المعادية لروسيا. بعد أن أدرك الغربيون استحالة إلحاق هزيمة مباشرة بروسيا في ساحة المعركة، قرروا تركيز جهودهم على الحرب الاقتصادية، وبالأخص على عرقلة النقل البحري للهيدروكربونات والأسمدة والأغذية وغيرها من المواد الخام الاستراتيجية للتصدير".وفي السياق ذاته، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يوم 25 يوليو/تموز الماضي، مناقشة سبل تعزيز كفاءة السياسة البحرية الوطنية، حيث قدم باتروشيف تقريرا بهذا الشأن.
مجلس الأمن الروسي يناقش وثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري

14:34 GMT 11.08.2025
صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن مجلس الأمن الروسي ناقش، في يوليو/تموز، وثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري.
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بناء على اقتراح المجلس البحري، أولى مجلس الأمن اهتماما لوثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري. وتقرر إلزام الجهات المعنية، عند إعداد هذه الوثائق، بضمان موافقتها عليها من قبل المجلس البحري".

وأشار إلى "ضرورة تحديث العقيدة البحرية الروسية في المستقبل القريب، واستراتيجية تطوير الأنشطة البحرية حتى عام 2030، بالإضافة إلى مبادئ سياسة الدولة في مجال الأنشطة البحرية للفترة الممتدة حتى عام 2030".

وتابع باتروشيف: "تناول النقاش، من بين أمور أخرى، تعزيز الرقابة البيئية وتشديد المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة خلال الأنشطة البحرية التي أدت إلى كوارث من صنع الإنسان".
وأوضح أن الرئيس بوتين أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات لتحديث أهداف البحث وتطبيق نتائجه لإنشاء نماذج حديثة للمعدات البحرية، وقال: "بناء على اقتراح مجلس إدارة الصناعات البحرية، وافق بوتين على فكرة إنشاء المركز الوطني لأبحاث بناء السفن"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضمن دمج الإمكانات البحثية والتصميمية والتكنولوجية والبشرية في هيكل واحد".

وأضاف باتروشيف: "علاوة على ذلك، أصدر الرئيس الروسي توجيهات لعدد من الوزارات والهيئات باتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تحديث أهداف وغايات البحث والتطوير، والبحث العلمي التطبيقي المُجرى بهدف إنشاء نماذج حديثة للمعدات البحرية، والأهم من ذلك، ضمان تطبيق نتائج النشاط العلمي المُتحققة".

وأشار إلى أن البحار أصبحت تشكل الساحة الرئيسية تقريبا لسياسة الغرب المعادية لروسيا، والتي، بعد فشلها في هزيمة روسيا في ساحة المعركة، تركز جهودها على الحرب الاقتصادية، وبالأخص على عرقلة النقل البحري.
وقال باتروشيف: "أصبحت البحار تدريجيا تشكل الساحة الرئيسية تقريبا لسياسة الغرب المعادية لروسيا. بعد أن أدرك الغربيون استحالة إلحاق هزيمة مباشرة بروسيا في ساحة المعركة، قرروا تركيز جهودهم على الحرب الاقتصادية، وبالأخص على عرقلة النقل البحري للهيدروكربونات والأسمدة والأغذية وغيرها من المواد الخام الاستراتيجية للتصدير".
وفي السياق ذاته، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يوم 25 يوليو/تموز الماضي، مناقشة سبل تعزيز كفاءة السياسة البحرية الوطنية، حيث قدم باتروشيف تقريرا بهذا الشأن.
بوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم
