وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق: خطة نتنياهو لاحتلال غزة تهدف للتهويل قبل الدخول في المفاوضات

وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق: خطة نتنياهو لاحتلال غزة تهدف للتهويل قبل الدخول في المفاوضات

أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق الدكتور باسم خوري، أن "خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، تأتي في إطار التهويل قبل الدخول في المفاوضات". 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح خوري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هو تحسين شروط إسرائيل في التفاوض، لكن ذلك لن يتحقق لأن "حماس" أيديولوجيا وفكرة ولا تملك ما تخسره، ولأن إسرائيل استهدفت الشعب الفلسطيني بأكمله وهو رغم كل ما حدث متمسك بأرضه، فيما ينتظر من غادر غزة توقف الحرب للعودة إليها".وأضاف خوري أن "ما يقوم به نتنياهو هو محاولة لإظهار أنه يفعل شيئا في ظل أزمته الداخلية وضغط المعارضة وتزايد معاداة إسرائيل في العالم"، مستبعدًا احتمالات المعركة، مؤكدًا أن الحديث عن "السيطرة على غزة" يختلف عن "احتلالها".واعتبر خوري أن "الجيش الإسرائيلي سبق أن تواجد في كل غزة"، منتقدًا الحديث عن هجوم جديد واحتلال كامل للقطاع، لافتًا إلى أن "هذا التواجد سيكون مكلفا جدا من ناحية الجنود"، متسائلًا: "كيف تدخل دولة حربا ورئيس أركانها يعارض هذه الخطوة؟".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".التوقيت والمدة والأهداف... تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزةنتنياهو يهاتف ترامب لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة

