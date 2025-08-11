https://sarabic.ae/20250811/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-السابق-خطة-نتنياهو-لاحتلال-غزة-تهدف-للتهويل-قبل-الدخول-في-المفاوضات-1103600484.html
وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق: خطة نتنياهو لاحتلال غزة تهدف للتهويل قبل الدخول في المفاوضات
وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق: خطة نتنياهو لاحتلال غزة تهدف للتهويل قبل الدخول في المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق الدكتور باسم خوري، أن "خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، تأتي في إطار التهويل قبل الدخول في المفاوضات". 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T11:32+0000
2025-08-11T11:32+0000
2025-08-11T11:32+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg
وأوضح خوري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هو تحسين شروط إسرائيل في التفاوض، لكن ذلك لن يتحقق لأن "حماس" أيديولوجيا وفكرة ولا تملك ما تخسره، ولأن إسرائيل استهدفت الشعب الفلسطيني بأكمله وهو رغم كل ما حدث متمسك بأرضه، فيما ينتظر من غادر غزة توقف الحرب للعودة إليها".وأضاف خوري أن "ما يقوم به نتنياهو هو محاولة لإظهار أنه يفعل شيئا في ظل أزمته الداخلية وضغط المعارضة وتزايد معاداة إسرائيل في العالم"، مستبعدًا احتمالات المعركة، مؤكدًا أن الحديث عن "السيطرة على غزة" يختلف عن "احتلالها".واعتبر خوري أن "الجيش الإسرائيلي سبق أن تواجد في كل غزة"، منتقدًا الحديث عن هجوم جديد واحتلال كامل للقطاع، لافتًا إلى أن "هذا التواجد سيكون مكلفا جدا من ناحية الجنود"، متسائلًا: "كيف تدخل دولة حربا ورئيس أركانها يعارض هذه الخطوة؟".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".التوقيت والمدة والأهداف... تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزةنتنياهو يهاتف ترامب لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة
https://sarabic.ae/20250811/تصويت-هل-تؤيد-الرواية-الإسرائيلية-بأن-استهداف-الصحفيين-في-غزة-جاء-بسبب-تورطهم-عسكريا؟-1103593843.html
https://sarabic.ae/20250811/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-سيعرض-خطة-لاحتلال-غزة-تتضمن-تجنيد-ربع-مليون-جندي-وإجلاء-سكانها-1103590704.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_684cf93d86351e6e365e11f8bbce1562.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق: خطة نتنياهو لاحتلال غزة تهدف للتهويل قبل الدخول في المفاوضات
حصري
أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق الدكتور باسم خوري، أن "خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، تأتي في إطار التهويل قبل الدخول في المفاوضات".
وأوضح خوري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هو تحسين شروط إسرائيل في التفاوض، لكن ذلك لن يتحقق لأن "حماس" أيديولوجيا وفكرة ولا تملك ما تخسره، ولأن إسرائيل استهدفت الشعب الفلسطيني بأكمله وهو رغم كل ما حدث متمسك بأرضه، فيما ينتظر من غادر غزة توقف الحرب للعودة إليها".
وأشار إلى أن "إسرائيل عموما ونتنياهو خصوصا مأزومان إزاء تغير وجهة النظر العالمية تجاه إسرائيل، ما يشكّل عامل ضغط كبير جدا عليهما".
وأضاف خوري أن "ما يقوم به نتنياهو هو محاولة لإظهار أنه يفعل شيئا في ظل أزمته الداخلية وضغط المعارضة وتزايد معاداة إسرائيل في العالم"، مستبعدًا احتمالات المعركة، مؤكدًا أن الحديث عن "السيطرة على غزة" يختلف عن "احتلالها".
واعتبر خوري أن "الجيش الإسرائيلي سبق أن تواجد في كل غزة"، منتقدًا الحديث عن هجوم جديد واحتلال كامل للقطاع، لافتًا إلى أن "هذا التواجد سيكون مكلفا جدا من ناحية الجنود"، متسائلًا: "كيف تدخل دولة حربا ورئيس أركانها يعارض هذه الخطوة؟".
ولفت إلى أن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يمثّل المفتاح للحل مع احتمال الضغط على إسرائيل، خاصة في ظل ارتباط الأمر بالنظام الاقتصادي العالمي المختلف اليوم، الذي قد يدفع نحو خفض التصعيد".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".
وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
وأمر الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة
وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".