مقترح نشر قوات دولية في غزة.. ما أهمية هذه الخطوة ودلالاتها؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/مقترح-نشر-قوات-دولية-في-غزة-ما-أهمية-هذه-الخطوة-ودلالاتها؟-1103701381.html
مقترح نشر قوات دولية في غزة.. ما أهمية هذه الخطوة ودلالاتها؟
مقترح نشر قوات دولية في غزة.. ما أهمية هذه الخطوة ودلالاتها؟
سبوتنيك عربي
في خضم استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومضي الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو في تنفيذ مخطط احتلال القطاع بشكل كامل، وتهجير السكان، أعلن البعض عن تأييد فكرة... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T18:57+0000
2025-08-13T18:57+0000
إسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار مصر الآن
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564531_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_db719ae8209a473019432711507df81e.jpg
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من تجسيد الدولة، وضمان أمن جميع الأطراف، مشددا على ضرورة منع إسرائيل من تنفيذ قراراتها بشأن توسيع عملياتها في قطاع غزة.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ خطوات القوات الدولية، وأهميتها، ودلالات الموافقة المصرية والعربية عليها.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.وقالت الحركة في بيان لها إن "المحادثات تتناول سبل وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني".ووفق البيان، بدأ الوفد مشاورات تمهيدية قبل الاجتماعات المقررة يوم الأربعاء، والتي ستناقش أيضًا العلاقات مع مصر وسبل تطويرها.حماية الشعب الفلسطينياعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن موضوع القوات الدولية ترفضه إسرائيل طوال السنوات الماضية، ومصر عندما تتحدث عن قبولها تواجد قوات دولية في قطاع غزة، تقصد منه حماية الشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مصر تريد التفاوض حول هذه النقطة خلال مهلة هدنة الـ 60 يومًا التي تقترحها، في سبيل قطع للطريق أمام المساعي الإسرائيلية للتهجير، وبدء الإعمار والتعافي.ويرى أن مصر تضع في حسابها كل هذه الأمور، وعندما تعلن عن موافقتها على بحث الدفع بقوات دولية في قطاع غزة، ترى أن أمر يقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية العاجلة وبعيدة المدى.وأكد أن مصر تسعى لتسوية شاملة في كامل الأراضي الفلسطينية متضمنة القدس، ويمكن من خلالها أن تشارك مصر في تلك القوات الدولية.خطوة مهمةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن مصر تسعى لإعادة مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لإحياء المفاوضات مرة أخرى، والسعي لوقف الحرب على قطاع غزة، بيد أن نتنياهو يعد العدة من أجل احتلال كامل القطاع. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طرحت العديد من الدول العربية والدولية من بينها فرنسا، أن يكون هناك توافق دولي حول وجود قوات دولية في قطاع غزة، تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعني تحجيم تحركات الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته.وأكد أن فكرة وجود قوات دولية، مع مراجعة من سيحكم القطاع، وسلاح المقاومة، يحتاج إلى ترتيبات، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة جدًا، وتلقى تأييدا كبيرًا، حيث تعمل على الفصل بين فلسطين وإسرائيل في القطاع، وهو أمر مطلوب بشدة في هذا التوقيت.وتابع: "نحن نؤيد فكرة وجود قوات دولية، من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والفصل بين الفلسطينيين والاحتلال، والتأسيس والترتيب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في المستقبل القريب".أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، اليوم الأربعاء، المصادقة على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم (الأربعاء)، نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".وأضاف البيان: "‏خلال النقاش، تم عرض إنجازات جيش الدفاع حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما تم عرض الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، والمصادقة عليها، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".‏وأكد رئيس الأركان "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام المقبلة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح يوم الأحد الماضي، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
https://sarabic.ae/20250813/إعلام-مصري-حماس-تبدي-حرصها-على-سرعة-العودة-إلى-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1103697542.html
https://sarabic.ae/20250813/وزير-الخارجية-المصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-التقدم-في-محادثات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1103686451.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564531_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44acaa1396db3b45803718e04b36691d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك
إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك

مقترح نشر قوات دولية في غزة.. ما أهمية هذه الخطوة ودلالاتها؟

18:57 GMT 13.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalitجندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
حصري
في خضم استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومضي الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو في تنفيذ مخطط احتلال القطاع بشكل كامل، وتهجير السكان، أعلن البعض عن تأييد فكرة نشر قوات دولية.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من تجسيد الدولة، وضمان أمن جميع الأطراف، مشددا على ضرورة منع إسرائيل من تنفيذ قراراتها بشأن توسيع عملياتها في قطاع غزة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ خطوات القوات الدولية، وأهميتها، ودلالات الموافقة المصرية والعربية عليها.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.
وقالت الحركة في بيان لها إن "المحادثات تتناول سبل وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني".
ووفق البيان، بدأ الوفد مشاورات تمهيدية قبل الاجتماعات المقررة يوم الأربعاء، والتي ستناقش أيضًا العلاقات مع مصر وسبل تطويرها.

حماية الشعب الفلسطيني

الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إعلام مصري: حماس تبدي حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار
15:42 GMT
اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن موضوع القوات الدولية ترفضه إسرائيل طوال السنوات الماضية، ومصر عندما تتحدث عن قبولها تواجد قوات دولية في قطاع غزة، تقصد منه حماية الشعب الفلسطيني.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مصر تريد التفاوض حول هذه النقطة خلال مهلة هدنة الـ 60 يومًا التي تقترحها، في سبيل قطع للطريق أمام المساعي الإسرائيلية للتهجير، وبدء الإعمار والتعافي.
ويرى أن مصر تضع في حسابها كل هذه الأمور، وعندما تعلن عن موافقتها على بحث الدفع بقوات دولية في قطاع غزة، ترى أن أمر يقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية العاجلة وبعيدة المدى.
وأكد أن مصر تسعى لتسوية شاملة في كامل الأراضي الفلسطينية متضمنة القدس، ويمكن من خلالها أن تشارك مصر في تلك القوات الدولية.

خطوة مهمة

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
وزير الخارجية المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة
11:32 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن مصر تسعى لإعادة مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لإحياء المفاوضات مرة أخرى، والسعي لوقف الحرب على قطاع غزة، بيد أن نتنياهو يعد العدة من أجل احتلال كامل القطاع.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طرحت العديد من الدول العربية والدولية من بينها فرنسا، أن يكون هناك توافق دولي حول وجود قوات دولية في قطاع غزة، تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعني تحجيم تحركات الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته.
وأكد أن فكرة وجود قوات دولية، مع مراجعة من سيحكم القطاع، وسلاح المقاومة، يحتاج إلى ترتيبات، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة جدًا، وتلقى تأييدا كبيرًا، حيث تعمل على الفصل بين فلسطين وإسرائيل في القطاع، وهو أمر مطلوب بشدة في هذا التوقيت.
وتابع: "نحن نؤيد فكرة وجود قوات دولية، من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والفصل بين الفلسطينيين والاحتلال، والتأسيس والترتيب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في المستقبل القريب".
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، اليوم الأربعاء، المصادقة على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم (الأربعاء)، نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".
وأضاف البيان: "‏خلال النقاش، تم عرض إنجازات جيش الدفاع حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما تم عرض الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، والمصادقة عليها، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".
‏وأكد رئيس الأركان "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام المقبلة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح يوم الأحد الماضي، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".
وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала