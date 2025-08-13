https://sarabic.ae/20250813/مقترح-نشر-قوات-دولية-في-غزة-ما-أهمية-هذه-الخطوة-ودلالاتها؟-1103701381.html

مقترح نشر قوات دولية في غزة.. ما أهمية هذه الخطوة ودلالاتها؟

في خضم استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومضي الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو في تنفيذ مخطط احتلال القطاع بشكل كامل، وتهجير السكان، أعلن البعض عن تأييد فكرة... 13.08.2025

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من تجسيد الدولة، وضمان أمن جميع الأطراف، مشددا على ضرورة منع إسرائيل من تنفيذ قراراتها بشأن توسيع عملياتها في قطاع غزة.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ خطوات القوات الدولية، وأهميتها، ودلالات الموافقة المصرية والعربية عليها.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.وقالت الحركة في بيان لها إن "المحادثات تتناول سبل وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني".ووفق البيان، بدأ الوفد مشاورات تمهيدية قبل الاجتماعات المقررة يوم الأربعاء، والتي ستناقش أيضًا العلاقات مع مصر وسبل تطويرها.حماية الشعب الفلسطينياعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن موضوع القوات الدولية ترفضه إسرائيل طوال السنوات الماضية، ومصر عندما تتحدث عن قبولها تواجد قوات دولية في قطاع غزة، تقصد منه حماية الشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مصر تريد التفاوض حول هذه النقطة خلال مهلة هدنة الـ 60 يومًا التي تقترحها، في سبيل قطع للطريق أمام المساعي الإسرائيلية للتهجير، وبدء الإعمار والتعافي.ويرى أن مصر تضع في حسابها كل هذه الأمور، وعندما تعلن عن موافقتها على بحث الدفع بقوات دولية في قطاع غزة، ترى أن أمر يقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية العاجلة وبعيدة المدى.وأكد أن مصر تسعى لتسوية شاملة في كامل الأراضي الفلسطينية متضمنة القدس، ويمكن من خلالها أن تشارك مصر في تلك القوات الدولية.خطوة مهمةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن مصر تسعى لإعادة مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لإحياء المفاوضات مرة أخرى، والسعي لوقف الحرب على قطاع غزة، بيد أن نتنياهو يعد العدة من أجل احتلال كامل القطاع. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طرحت العديد من الدول العربية والدولية من بينها فرنسا، أن يكون هناك توافق دولي حول وجود قوات دولية في قطاع غزة، تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعني تحجيم تحركات الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته.وأكد أن فكرة وجود قوات دولية، مع مراجعة من سيحكم القطاع، وسلاح المقاومة، يحتاج إلى ترتيبات، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة جدًا، وتلقى تأييدا كبيرًا، حيث تعمل على الفصل بين فلسطين وإسرائيل في القطاع، وهو أمر مطلوب بشدة في هذا التوقيت.وتابع: "نحن نؤيد فكرة وجود قوات دولية، من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والفصل بين الفلسطينيين والاحتلال، والتأسيس والترتيب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، في المستقبل القريب".أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، اليوم الأربعاء، المصادقة على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم (الأربعاء)، نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".وأضاف البيان: "‏خلال النقاش، تم عرض إنجازات جيش الدفاع حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما تم عرض الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، والمصادقة عليها، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".‏وأكد رئيس الأركان "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام المقبلة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح يوم الأحد الماضي، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".

