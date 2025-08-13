https://sarabic.ae/20250813/وزير-الخارجية-المصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-التقدم-في-محادثات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1103686451.html

وزير الخارجية المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

تحدث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن مدى تفاؤله بحدوث تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة غير مسبوقة زادت من تداعيات الحرب... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T11:32+0000

2025-08-13T11:32+0000

2025-08-13T11:32+0000

حصري

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg

وقال عبد العاطي في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، لافتا إلى أن "كل جهدنا مركز على الوصول إلى صفقة لوقف نزيف الدم وتضمن حقن دماء الشعب الفلسطيني والسماح الكامل للمساعدات بالتدفق في ظل المجاعة وحملة التجويع الممنهجة الموجودة في القطاع"، مؤكدا أنه "يتم الضغط بكل السبل مع الشركاء حتى نستطيع إبرام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن".وأضاف وزير الخارجية المصري: "نعمل بجد الآن بتعاون كامل مع القطريين والأمريكيين، هدفنا الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأصلي القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع إطلاق سراح بعض الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون شروط أو قيود. هذا ما نسعى إليه، وسنسعى جاهدين لتحقيقه".وكشف عبد العاطي أنهم "توصلوا إلى اتفاقات بشأن بعض القضايا، ولكن لا تزال لدينا قضايا عالقة، هذا ما نفعله"، لافتا إلى أنه لن يدخر أي جهد للدفع نحو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، كما جدد رفض مصر التام "لأي نية لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي أو العملية الإسرائيلية في غزة، لأن هذا سيكون كارثة، لذا علينا بالطبع تعزيز المفاوضات".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.وقالت الحركة في بيان لها إن "المحادثات تتناول سبل وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني".ووفق البيان، بدأ الوفد مشاورات تمهيدية قبل الاجتماعات المقررة يوم الأربعاء، والتي ستناقش أيضًا العلاقات مع مصر وسبل تطويرها.وكانت الحركة قد أعلنت، نهاية يوليو/تموز، استعدادها لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بعد معالجة الأزمة الإنسانية والمجاعة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250813/موسكو-الغارة-الإسرائيلية-على-صحفيي-الجزيرة-في-غزة-اعتداء-سافر-على-حرية-التعبير--عاجل-1103684992.html

https://sarabic.ae/20250812/الإمارات-تنفذ-الإنزال-الجوي-الـ69-وتدخل-500-طن-من-المساعدات-الغذائية-إلى-غزة--1103662035.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة