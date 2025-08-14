https://sarabic.ae/20250814/أستاذ-في-العلوم-السياسية-قمة-ألاسكا-ستنجح-وقد-تشكل-الإعلان-عن-انتقال-إلى-نظام-عالمي-جديد-1103706103.html
أستاذ في العلوم السياسية: قمة ألاسكا ستنجح وقد تشكل الإعلان عن انتقال إلى نظام عالمي جديد
أستاذ في العلوم السياسية: قمة ألاسكا ستنجح وقد تشكل الإعلان عن انتقال إلى نظام عالمي جديد
تطرق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، غسان ملحم، من بيروت، إلى قمة "ألاسكا" المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا
وأرجع ملحم توقعه بنجاح القمة إلى أن "هناك اتصالات ومباحثات سبقت الاتفاق والتفاهم بين الجانبين على عقد هذه القمة"، مشددا على أنها "محطة مهمة في تاريخ العلاقات الدولية وكذلك العلاقات الأمريكية-الروسية".ملحم رأى، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في حال توصل الرئيسان الروسي والأمريكي لوضع حد للازمة الأوكرانية سيكون ذلك بمثابة إعلان عن انتقال تدريجي إلى النظام العالمي الجديد".كما اعتبر أن "عقد قمة تالية يعني أن القطار انطلق ليس فقط على خط العلاقات الثنائية بين البلدين بل أيضا على صعيد العلاقات الدولية"، قائلا: "عندما يلتقي الجانبان بهذه الطريقة المباشرة هذا يعني أن الاتصالات قطعت شوطا على طريق تذليل العقبات، وهو الأمر الذي يفتح الباب عاجلا أم آجلا لانعقاد الكثير من التفاهمات والتسويات والصفقات السياسية".ويترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد لحل شامل للصراعات والنزاعات الدولية.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وصرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.
أستاذ في العلوم السياسية: قمة ألاسكا ستنجح وقد تشكل الإعلان عن انتقال إلى نظام عالمي جديد
05:44 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 06:21 GMT 14.08.2025)
تطرق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، غسان ملحم، من بيروت، إلى قمة "ألاسكا" المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن "منسوب نجاحها مرتفع جدا".
وأرجع ملحم توقعه بنجاح القمة إلى أن "هناك اتصالات ومباحثات سبقت الاتفاق والتفاهم بين الجانبين على عقد هذه القمة"، مشددا على أنها "محطة مهمة في تاريخ العلاقات الدولية وكذلك العلاقات الأمريكية-الروسية".
ملحم رأى، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في حال توصل الرئيسان الروسي والأمريكي
لوضع حد للازمة الأوكرانية سيكون ذلك بمثابة إعلان عن انتقال تدريجي إلى النظام العالمي الجديد".
كما اعتبر أن "عقد قمة تالية يعني أن القطار انطلق ليس فقط على خط العلاقات الثنائية بين البلدين بل أيضا على صعيد العلاقات الدولية"، قائلا: "عندما يلتقي الجانبان بهذه الطريقة المباشرة هذا يعني أن الاتصالات قطعت شوطا على طريق تذليل العقبات، وهو الأمر الذي يفتح الباب عاجلا أم آجلا لانعقاد الكثير من التفاهمات والتسويات والصفقات السياسية".
وتابع ملحم أن "الأمريكي غالبا ما يحاول التغلب على الضغوط أو توظيف بعض التفاصيل أو الجزئيات حتى وإن كانت من خارج السياق في خدمة مصالحه"، معتبرا أنه من "الأفضل للولايات المتحدة الدفع بالمفاوضات على الخط الروسي نحو المزيد من التقدم الملموس".
ويترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد لحل شامل للصراعات والنزاعات الدولية.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وصرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا.