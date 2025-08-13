عربي
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"

16:51 GMT 13.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الخبير السياسي، أوسكار فان هيردن، من جامعة جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن السلوك الأوكراني يزداد يأسا، واصفا إياه بأنه ينتج أعمالا إرهابية وليست حربا تقليدية.
وقال فان هيردن: "على خطوط المواجهة، تخسر القوات الأوكرانية أراض مع تقدم القوات الروسية بشكل ملحوظ، حيث تحرر (القوات الروسية) ما بين 11 و20 كيلومترا في يوم واحد، وهو تقدم غير مسبوق ينذر بانهيار القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكد فان هيردن أنه قرأ التقارير، التي تتحدث عن عمليات (أوكرانية) محتملة، لا سيما وأن الرئيسين ترامب وبوتين قد أشارا، وفقا للتقارير، إلى رغبتهما في استبعاد زيلينسكي من المحادثات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب
16:18 GMT

وحذر الخبير من أن مثل هذه العملية، وإن لم تكن مفاجئة، ستكون خطأ فادحا لأوكرانيا.

صرح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش الخفض التدريجي للعقوبات على روسيا في حال التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
14:47 GMT
وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".

وأشار فادييف إلى أن كييف لا تفكر في السلام، وتنظر إلى أي مفاوضات كوسيلة لإطالة أمد العمليات العسكرية والحفاظ على السلطة، وتابع: "لم يفكر نظام كييف قط في السلام، وهو لا يفكر فيه الآن، وينظر إلى أي مفاوضات كوسيلة لإطالة أمد العمليات العسكرية والحفاظ على السلطة".

وشدد فادييف على أن نظام كييف يحظى بدعم نشط من حلفائه الغربيين في هذا الصدد.
زاخاروفا حول قمة بوتين - ترامب المنتظرة: العالم ينقسم إلى قوى سليمة وقوى "مهتزة"
