https://sarabic.ae/20250813/بسبب-استبعاد-زيلينسكي-من-قمة-بوتين-ترامب-مراقبون-أوكرانيا-تمارس-الإرهاب-اليائس-1103698696.html
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
سبوتنيك عربي
صرح الخبير السياسي، أوسكار فان هيردن، من جامعة جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن السلوك الأوكراني يزداد يأسا، واصفا إياه بأنه ينتج... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T16:51+0000
2025-08-13T16:51+0000
2025-08-13T16:51+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال فان هيردن: "على خطوط المواجهة، تخسر القوات الأوكرانية أراض مع تقدم القوات الروسية بشكل ملحوظ، حيث تحرر (القوات الروسية) ما بين 11 و20 كيلومترا في يوم واحد، وهو تقدم غير مسبوق ينذر بانهيار القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد فان هيردن أنه قرأ التقارير، التي تتحدث عن عمليات (أوكرانية) محتملة، لا سيما وأن الرئيسين ترامب وبوتين قد أشارا، وفقا للتقارير، إلى رغبتهما في استبعاد زيلينسكي من المحادثات.صرح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".وشدد فادييف على أن نظام كييف يحظى بدعم نشط من حلفائه الغربيين في هذا الصدد.زاخاروفا حول قمة بوتين - ترامب المنتظرة: العالم ينقسم إلى قوى سليمة وقوى "مهتزة"
https://sarabic.ae/20250813/لقاء-كسر-الجليد-في-ألاسكا-تاريخ-لقاءات-بوتين-ترامب-1103697860.html
https://sarabic.ae/20250813/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يناقش-الخفض-التدريجي-للعقوبات-على-روسيا-في-حال-التوصل-لاتفاق-حول-أوكرانيا---1103696196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"
صرح الخبير السياسي، أوسكار فان هيردن، من جامعة جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن السلوك الأوكراني يزداد يأسا، واصفا إياه بأنه ينتج أعمالا إرهابية وليست حربا تقليدية.
وقال فان هيردن: "على خطوط المواجهة، تخسر القوات الأوكرانية أراض مع تقدم القوات الروسية بشكل ملحوظ، حيث تحرر (القوات الروسية) ما بين 11 و20 كيلومترا في يوم واحد، وهو تقدم غير مسبوق ينذر بانهيار القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكد فان هيردن أنه قرأ التقارير، التي تتحدث عن عمليات (أوكرانية) محتملة، لا سيما وأن الرئيسين ترامب وبوتين قد أشارا، وفقا للتقارير، إلى رغبتهما في استبعاد زيلينسكي من المحادثات.
وحذر الخبير من أن مثل هذه العملية، وإن لم تكن مفاجئة، ستكون خطأ فادحا لأوكرانيا.
صرح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وقال فادييف
خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".
وأشار فادييف إلى أن كييف لا تفكر في السلام، وتنظر إلى أي مفاوضات كوسيلة لإطالة أمد العمليات العسكرية والحفاظ على السلطة، وتابع: "لم يفكر نظام كييف قط في السلام، وهو لا يفكر فيه الآن، وينظر إلى أي مفاوضات كوسيلة لإطالة أمد العمليات العسكرية والحفاظ على السلطة".
وشدد فادييف على أن نظام كييف يحظى بدعم نشط من حلفائه الغربيين في هذا الصدد.