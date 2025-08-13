https://sarabic.ae/20250813/بسبب-استبعاد-زيلينسكي-من-قمة-بوتين-ترامب-مراقبون-أوكرانيا-تمارس-الإرهاب-اليائس-1103698696.html

بسبب استبعاد زيلينسكي من قمة بوتين ترامب... مراقبون: أوكرانيا تمارس "الإرهاب اليائس"

صرح الخبير السياسي، أوسكار فان هيردن، من جامعة جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن السلوك الأوكراني يزداد يأسا، واصفا إياه بأنه ينتج...

وقال فان هيردن: "على خطوط المواجهة، تخسر القوات الأوكرانية أراض مع تقدم القوات الروسية بشكل ملحوظ، حيث تحرر (القوات الروسية) ما بين 11 و20 كيلومترا في يوم واحد، وهو تقدم غير مسبوق ينذر بانهيار القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد فان هيردن أنه قرأ التقارير، التي تتحدث عن عمليات (أوكرانية) محتملة، لا سيما وأن الرئيسين ترامب وبوتين قد أشارا، وفقا للتقارير، إلى رغبتهما في استبعاد زيلينسكي من المحادثات.صرح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".وشدد فادييف على أن نظام كييف يحظى بدعم نشط من حلفائه الغربيين في هذا الصدد.زاخاروفا حول قمة بوتين - ترامب المنتظرة: العالم ينقسم إلى قوى سليمة وقوى "مهتزة"

