إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل في سبتمبر المقبل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور إسرائيل قبل زيارته المقرر إلى لندن في سبتمبر/ أيلول المقبل. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنها علمت من مصادر في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.وبحسب الصحيفة، زيارة ترامب إلى إسرائيل ستكون مرتبط بتطورات محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ولفتت الصحيفة إلى قول مسؤول أمريكي إن الزيارة غير مؤكدة حتى الآن.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم جهود الوساطة الأمريكية والعربية، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.ورغم فشل التوصل لاتفاق مؤخرا، إلا أن هناك محاولات حالية للعودة إلى المحادثات رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها عن خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
