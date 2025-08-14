https://sarabic.ae/20250814/إعلام-ترامب-قد-يزور-إسرائيل-في-سبتمبر-المقبل-1103723482.html

إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل في سبتمبر المقبل

إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل في سبتمبر المقبل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور إسرائيل قبل زيارته المقرر إلى لندن في سبتمبر/ أيلول المقبل. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T14:13+0000

2025-08-14T14:13+0000

2025-08-14T14:13+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_fdc771a38c15cb68cc4e290bec4a25c9.jpg

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنها علمت من مصادر في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.وبحسب الصحيفة، زيارة ترامب إلى إسرائيل ستكون مرتبط بتطورات محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ولفتت الصحيفة إلى قول مسؤول أمريكي إن الزيارة غير مؤكدة حتى الآن.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم جهود الوساطة الأمريكية والعربية، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.ورغم فشل التوصل لاتفاق مؤخرا، إلا أن هناك محاولات حالية للعودة إلى المحادثات رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها عن خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250813/نتنياهو-سنعيد-كلمة-النصر-إلى-قاموس-الجيش-الإسرائيلي-وترامب-حليفنا-الأعظم-1103701181.html

https://sarabic.ae/20250813/مقترح-نشر-قوات-دولية-في-غزة-ما-أهمية-هذه-الخطوة-ودلالاتها؟-1103701381.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب