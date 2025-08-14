عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، شملت عدة مسارات تحت الأرض، مؤكدا أن هذه البنى التحتية تمثل "خرقا للتفاهمات" المبرمة... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على "تليغرام"، اليوم الخميس، وقال أن الجيش سيواصل عملياته "لإزالة أي تهديد يمس أمن إسرائيل"، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما تصفه تل أبيب بسياسة منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.ويأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى نزاعا استمر أكثر من عام وتحول إلى مواجهة مفتوحة منذ سبتمبر/ أيلول من العام ذاته. ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الجنوب، وتؤكد أنها لن تتوقف عن استهداف الحزب ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاحه، كما تواصل احتلال عدة مناطق في جنوب لبنان.يذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت مؤخرا على مقترح أمريكي يتضمن تسوية للنزاع بين إسرائيل ولبنان ويتضمن نزع سلاح "حزب الله"، وهي النقطة التي أثارت أزمة داخلية في البلاد بين الحزب والحكومة.
‌‏الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا ومسارات تحت الأرض لحزب الله جنوبي لبنان

19:44 GMT 14.08.2025
أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، شملت عدة مسارات تحت الأرض، مؤكدا أن هذه البنى التحتية تمثل "خرقا للتفاهمات" المبرمة بين الجانبين.
ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على "تليغرام"، اليوم الخميس، وقال أن الجيش سيواصل عملياته "لإزالة أي تهديد يمس أمن إسرائيل"، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما تصفه تل أبيب بسياسة منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى نزاعا استمر أكثر من عام وتحول إلى مواجهة مفتوحة منذ سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.
ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الجنوب، وتؤكد أنها لن تتوقف عن استهداف الحزب ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاحه، كما تواصل احتلال عدة مناطق في جنوب لبنان.
يذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت مؤخرا على مقترح أمريكي يتضمن تسوية للنزاع بين إسرائيل ولبنان ويتضمن نزع سلاح "حزب الله"، وهي النقطة التي أثارت أزمة داخلية في البلاد بين الحزب والحكومة.
