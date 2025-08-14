https://sarabic.ae/20250814/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أهدافا-ومسارات-تحت-الأرض-لحزب-الله-جنوبي-لبنان-1103736068.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا ومسارات تحت الأرض لحزب الله جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا ومسارات تحت الأرض لحزب الله جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، شملت عدة مسارات تحت الأرض، مؤكدا أن هذه البنى التحتية تمثل "خرقا للتفاهمات" المبرمة... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T19:44+0000
2025-08-14T19:44+0000
2025-08-14T19:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على "تليغرام"، اليوم الخميس، وقال أن الجيش سيواصل عملياته "لإزالة أي تهديد يمس أمن إسرائيل"، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما تصفه تل أبيب بسياسة منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.ويأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى نزاعا استمر أكثر من عام وتحول إلى مواجهة مفتوحة منذ سبتمبر/ أيلول من العام ذاته. ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الجنوب، وتؤكد أنها لن تتوقف عن استهداف الحزب ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاحه، كما تواصل احتلال عدة مناطق في جنوب لبنان.يذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت مؤخرا على مقترح أمريكي يتضمن تسوية للنزاع بين إسرائيل ولبنان ويتضمن نزع سلاح "حزب الله"، وهي النقطة التي أثارت أزمة داخلية في البلاد بين الحزب والحكومة.
https://sarabic.ae/20250806/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يشن-موجة-غارات-جنوبي-لبنان-فيديو--1103455281.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_72:0:2000:1446_1920x0_80_0_0_a05e727a4ec1227de5ff9b2f6fd90382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا ومسارات تحت الأرض لحزب الله جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، شملت عدة مسارات تحت الأرض، مؤكدا أن هذه البنى التحتية تمثل "خرقا للتفاهمات" المبرمة بين الجانبين.
ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على "تليغرام"، اليوم الخميس، وقال أن الجيش سيواصل عملياته "لإزالة أي تهديد يمس أمن إسرائيل"، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما تصفه تل أبيب بسياسة منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية
.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار
الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى نزاعا استمر أكثر من عام وتحول إلى مواجهة مفتوحة منذ سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.
ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الجنوب، وتؤكد أنها لن تتوقف عن استهداف الحزب ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاحه، كما تواصل احتلال عدة مناطق في جنوب لبنان.
يذكر أن الحكومة اللبنانية
وافقت مؤخرا على مقترح أمريكي يتضمن تسوية للنزاع بين إسرائيل ولبنان ويتضمن نزع سلاح "حزب الله"، وهي النقطة التي أثارت أزمة داخلية في البلاد بين الحزب والحكومة.