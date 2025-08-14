بين "لقمة العيش" والموت... فلسطينيو غزة أمام مواجهة حتمية بين خيارين "أقساهما مر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/بين-لقمة-العيش-والموت-فلسطينيو-غزة-أمام-مواجهة-حتمية-بين-خيارين-أقساهما-مر---1103727576.html
بين "لقمة العيش" والموت... فلسطينيو غزة أمام مواجهة حتمية بين خيارين "أقساهما مر"
بين "لقمة العيش" والموت... فلسطينيو غزة أمام مواجهة حتمية بين خيارين "أقساهما مر"
سبوتنيك عربي
في غزة، يتحول السعي وراء ما يسد رمق الجوع، إلى مواجهة حتمية مع الموت، بعد أن باتت أماكن توزيع المساعدات الغذائية، على قلتها، ساحة قتال دموية بين أبناء غزة،... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T15:36+0000
2025-08-14T15:36+0000
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
المساعدات الإنسانية
قتال
الفلسطينيين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101184200_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_3e205ac884b3ecf3d322afc52b593a7b.jpg
المشهد المؤلم في قطاع غزة، ليس طارئا، كما لا يبدو أنه مؤقتا، فالجوع الذي أكل أجساد أهالي القطاع، مرت عليه شهور، ووثقته الكاميرات، وكان مادة دسمة للفضائيات ولوسائل الإعلام المختلفة، لكنه باق ويتمدد ليعمق جراح الغزّيين ويرخي بثقله على واقعهم الأسود.دقائق صمت مشبعة بالقهر، يحاول فيها "شاهدنا" أن يعيد ترتيب الكلمات، أو ربما الأحداث التي وقعت بعد وصول المساعدات، ليضيف: "وصلت الشاحنات إلى موراج، تتقدمها سيارة الأمم المتحدة، التي طلبت من الأهالي الحصول على المساعدات من دون إحداث مشاكل، ليهجم الأهالي على الشاحنات للظفر بكيس طحين أو كرتونة".وبحسب شاهد العيان، هناك شبان يحملون السكاكين وليس لديهم مشكلة في القتل للحصول على الطعام، في الوقت الذي يوجد فيه قناصة إسرائيليون بالقرب من المكان يطلقون الرصاص على الموجودين، ليزيدوا من قسوة المشهد ودمويته".ويؤكد "شاهدنا" أنه لم يحصل على المساعدات، لأنه "لا يريد أن يقتل أحدا، ولا أن يُقتل بسبب الحصول على الطعام الذي هو بأمس الحاجة غليه لإطعام أولاده الذين أضناهم الجوع".ويضيف: " لم يعد هناك رحمة ولا إنسانية، إذ أن كل شخص يريد قتل الاَخر، ليستطيع أخذ الطعام إلى عائلته، في حين العدو الإسرائيلي يتفرج علينا، والقناصة يطلقون النار علينا، ولا يفرقون بين طفل، أو إمرأة، أو مسن".الوضع مروّع ويعجز اللسان عن التعبير، هكذا يصف شاهد العيان ماي حدث في غزة حيث يتم توزيع المساعدات الغذائية، مضيفا: "الأمر عادي حيث يتم دهس الكثير من الفلسطينيين يسعون وراء الحصول على الطعام، من قبل الشاحنات التي تسير بسرعة، مؤكدا أنه "لا أحد يهتم للأشخاص المقتولة، منها من دون رؤوس، ومنها من دون أطراف، حيث الناس تمر بمحازاتها من دون أن تهتم لأمرها".وكان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أدان الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.وأشار المفوض، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المجاعة التي تسبب بها الإنسان في غزة تفاقمت نتيجة محاولات استبدال نظام الإغاثة الإنسانية المنسق من قبل الأمم المتحدة بما يُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو نظام إغاثة مزعوم ذو دوافع سياسية، تسبب في مقتل ما يقرب من 1400 شخص يعانون من الجوع .
https://sarabic.ae/20250814/أكثر-من-100-منظمة-إنسانية-تندد-بقيود-إسرائيل-على-دخول-المساعدات-إلى-غزة-1103711776.html
https://sarabic.ae/20250802/الأونروا-تهميش-دور-الوكالة-إجراء-متعمد-لمعاقبة-الفلسطينيين-جماعيا---1103305632.html
https://sarabic.ae/20250722/متحدث-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-بغزة-لـسبوتنيك-هناك-أزمة-فعلية-في-الحصول-على-الغذاء-1102914096.html
https://sarabic.ae/20250711/الأمم-المتحدة-مقتل-نحو-800-فلسطيني-خلال-الأسابيع-الأخيرة-أثناء-محاولتهم-الحصول-على-المساعدات-في-غزة-1102610754.html
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101184200_1:0:889:666_1920x0_80_0_0_f334331bc85949f2f9bef2da9d8dbc20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, قتال, الفلسطينيين, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, قتال, الفلسطينيين, تقارير سبوتنيك, حصري

بين "لقمة العيش" والموت... فلسطينيو غزة أمام مواجهة حتمية بين خيارين "أقساهما مر"

15:36 GMT 14.08.2025
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
تابعنا عبر
حصري
في غزة، يتحول السعي وراء ما يسد رمق الجوع، إلى مواجهة حتمية مع الموت، بعد أن باتت أماكن توزيع المساعدات الغذائية، على قلتها، ساحة قتال دموية بين أبناء غزة، ليظفر المنتصر المهزوم في اَن معا، بكيس طحين أو كرتونة مواد غذائية ملطخة بالدم.
المشهد المؤلم في قطاع غزة، ليس طارئا، كما لا يبدو أنه مؤقتا، فالجوع الذي أكل أجساد أهالي القطاع، مرت عليه شهور، ووثقته الكاميرات، وكان مادة دسمة للفضائيات ولوسائل الإعلام المختلفة، لكنه باق ويتمدد ليعمق جراح الغزّيين ويرخي بثقله على واقعهم الأسود.

لا يعرف من أين يبدأ، وكيف يرتب الكلمات في جمل تشرح قساوة المشهد الذي راَه بـ"أم العين" التي أدمعت وهي تستحضر المشاهد التي كان واحدا من أبطالها الذين زجّت بهم الحياة في أتونها المؤلم. شاهد عيان من أبناء حي موراج في محور فيلاديلفيا، يروي لوكالة "سبوتنيك": "عندما اشتد الجوع بعائلتي، لم يبق أمامي خيار سوى أن أقصد مكان توزيع المساعدات أسوة بغيري من أبناء الحي، لكنني لم أحصل على أي شي".

الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
أكثر من 100 منظمة إنسانية تندد بقيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة
08:25 GMT
دقائق صمت مشبعة بالقهر، يحاول فيها "شاهدنا" أن يعيد ترتيب الكلمات، أو ربما الأحداث التي وقعت بعد وصول المساعدات، ليضيف: "وصلت الشاحنات إلى موراج، تتقدمها سيارة الأمم المتحدة، التي طلبت من الأهالي الحصول على المساعدات من دون إحداث مشاكل، ليهجم الأهالي على الشاحنات للظفر بكيس طحين أو كرتونة".

ويتابع: "بسبب قلة المساعدات وكثرة الأهالي الذين ينتظرون، ويقاربون مليون شخص، يتحول مكان توزيع المساعدات إلى ساحة قتال بين الفلسطينيين للفوز بكيس طحين أو كرتونة".

وبحسب شاهد العيان، هناك شبان يحملون السكاكين وليس لديهم مشكلة في القتل للحصول على الطعام، في الوقت الذي يوجد فيه قناصة إسرائيليون بالقرب من المكان يطلقون الرصاص على الموجودين، ليزيدوا من قسوة المشهد ودمويته".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الأونروا: تهميش دور الوكالة إجراء متعمد لمعاقبة الفلسطينيين جماعيا
2 أغسطس, 15:50 GMT
ويؤكد "شاهدنا" أنه لم يحصل على المساعدات، لأنه "لا يريد أن يقتل أحدا، ولا أن يُقتل بسبب الحصول على الطعام الذي هو بأمس الحاجة غليه لإطعام أولاده الذين أضناهم الجوع".
ويقول: "للأسف الشديد، لم أحصل على مساعدات، لأنه يجب أن أقتل. أن أمسك بالموجود في الشاحنة وأرميه على الأرض وأطعنه بالسكين، لأظفر بكيس طحين أو كرتونة غذاء أمسك بها جيدا وأركض بعيدا".
ويضيف: " لم يعد هناك رحمة ولا إنسانية، إذ أن كل شخص يريد قتل الاَخر، ليستطيع أخذ الطعام إلى عائلته، في حين العدو الإسرائيلي يتفرج علينا، والقناصة يطلقون النار علينا، ولا يفرقون بين طفل، أو إمرأة، أو مسن".
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة لـ"سبوتنيك": هناك أزمة فعلية في الحصول على الغذاء
22 يوليو, 14:28 GMT
وروى شاهد العيان: "أمام عيني، دهست شاحنة مساعدات، شابا، وأكملت طريقها وكأن شيئا لم يكن، حيث قمت بحمل الشاب إلى شقة ولقنته الشهادة، وتركته ومشيت لأنني لا أستطيع فعل شيء من أجله".
الوضع مروّع ويعجز اللسان عن التعبير، هكذا يصف شاهد العيان ماي حدث في غزة حيث يتم توزيع المساعدات الغذائية، مضيفا: "الأمر عادي حيث يتم دهس الكثير من الفلسطينيين يسعون وراء الحصول على الطعام، من قبل الشاحنات التي تسير بسرعة، مؤكدا أنه "لا أحد يهتم للأشخاص المقتولة، منها من دون رؤوس، ومنها من دون أطراف، حيث الناس تمر بمحازاتها من دون أن تهتم لأمرها".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة
11 يوليو, 23:56 GMT
وكان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أدان الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.
وأشار المفوض، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المجاعة التي تسبب بها الإنسان في غزة تفاقمت نتيجة محاولات استبدال نظام الإغاثة الإنسانية المنسق من قبل الأمم المتحدة بما يُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو نظام إغاثة مزعوم ذو دوافع سياسية، تسبب في مقتل ما يقرب من 1400 شخص يعانون من الجوع .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала