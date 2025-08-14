https://sarabic.ae/20250814/بين-لقمة-العيش-والموت-فلسطينيو-غزة-أمام-مواجهة-حتمية-بين-خيارين-أقساهما-مر---1103727576.html

بين "لقمة العيش" والموت... فلسطينيو غزة أمام مواجهة حتمية بين خيارين "أقساهما مر"

في غزة، يتحول السعي وراء ما يسد رمق الجوع، إلى مواجهة حتمية مع الموت، بعد أن باتت أماكن توزيع المساعدات الغذائية، على قلتها، ساحة قتال دموية بين أبناء غزة،... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

المشهد المؤلم في قطاع غزة، ليس طارئا، كما لا يبدو أنه مؤقتا، فالجوع الذي أكل أجساد أهالي القطاع، مرت عليه شهور، ووثقته الكاميرات، وكان مادة دسمة للفضائيات ولوسائل الإعلام المختلفة، لكنه باق ويتمدد ليعمق جراح الغزّيين ويرخي بثقله على واقعهم الأسود.دقائق صمت مشبعة بالقهر، يحاول فيها "شاهدنا" أن يعيد ترتيب الكلمات، أو ربما الأحداث التي وقعت بعد وصول المساعدات، ليضيف: "وصلت الشاحنات إلى موراج، تتقدمها سيارة الأمم المتحدة، التي طلبت من الأهالي الحصول على المساعدات من دون إحداث مشاكل، ليهجم الأهالي على الشاحنات للظفر بكيس طحين أو كرتونة".وبحسب شاهد العيان، هناك شبان يحملون السكاكين وليس لديهم مشكلة في القتل للحصول على الطعام، في الوقت الذي يوجد فيه قناصة إسرائيليون بالقرب من المكان يطلقون الرصاص على الموجودين، ليزيدوا من قسوة المشهد ودمويته".ويؤكد "شاهدنا" أنه لم يحصل على المساعدات، لأنه "لا يريد أن يقتل أحدا، ولا أن يُقتل بسبب الحصول على الطعام الذي هو بأمس الحاجة غليه لإطعام أولاده الذين أضناهم الجوع".ويضيف: " لم يعد هناك رحمة ولا إنسانية، إذ أن كل شخص يريد قتل الاَخر، ليستطيع أخذ الطعام إلى عائلته، في حين العدو الإسرائيلي يتفرج علينا، والقناصة يطلقون النار علينا، ولا يفرقون بين طفل، أو إمرأة، أو مسن".الوضع مروّع ويعجز اللسان عن التعبير، هكذا يصف شاهد العيان ماي حدث في غزة حيث يتم توزيع المساعدات الغذائية، مضيفا: "الأمر عادي حيث يتم دهس الكثير من الفلسطينيين يسعون وراء الحصول على الطعام، من قبل الشاحنات التي تسير بسرعة، مؤكدا أنه "لا أحد يهتم للأشخاص المقتولة، منها من دون رؤوس، ومنها من دون أطراف، حيث الناس تمر بمحازاتها من دون أن تهتم لأمرها".وكان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أدان الإجراءات المتعمدة التي تهدف إلى تهميش دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصفا إياها بأنها محاولة للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين على استمرارهم في العيش في القطاع.وأشار المفوض، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المجاعة التي تسبب بها الإنسان في غزة تفاقمت نتيجة محاولات استبدال نظام الإغاثة الإنسانية المنسق من قبل الأمم المتحدة بما يُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو نظام إغاثة مزعوم ذو دوافع سياسية، تسبب في مقتل ما يقرب من 1400 شخص يعانون من الجوع .

