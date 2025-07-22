https://sarabic.ae/20250722/متحدث-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-بغزة-لـسبوتنيك-هناك-أزمة-فعلية-في-الحصول-على-الغذاء-1102914096.html

متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة لـ"سبوتنيك": هناك أزمة فعلية في الحصول على الغذاء

متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة لـ"سبوتنيك": هناك أزمة فعلية في الحصول على الغذاء

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة البريطانية، بالاشتراك مع دول أخرى، بيانا مشتركا، نشرته عبر موقعها الرسمي، يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T14:28+0000

2025-07-22T14:28+0000

2025-07-22T14:50+0000

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"سبوتنيك" أجرت حوارا مع الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، علّق خلاله على البيان المشترك الصادر، وكشف آخر التطورات في قطاع غزة، إلى نص الحوار.. بداية... دعنا نبدأ من دعوة وزراء خارجية 25 دولة إلى رفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى غزة. هل يمكن أن تؤثر مثل هذه الدعوات على قرارات نتنياهو، خاصة أن المجتمع الدولي برمته خذل المدنيين في غزة بعد أن استمرت هذه الحرب على مدار أكثر من واحد وعشرين شهرًا دون أي تغيير حقيقي في صورة الوضع، باستثناء وقف إطلاق النار الذي شهدناه على مدار فترتين خلال هذه المدة؟هناك مبادئ للقانون الدولي الإنساني واضحة، لا أحد فوق هذا القانون. القانون واضح جدًا وجليّ ولا لبس فيه فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين والالتزامات تجاه المجتمعات المدنية، وإدخال الدعم الإنساني، وغيرها من القضايا الأساسية المهمة التي تؤثر بشكل رئيسي ويومي على حياة المدنيين.نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجنيب المدنيين ويلات هذه الحرب، لأن الأوضاع التي وصل إليها الحال في غزة هي مأساة إنسانية. الأهالي في غزة يعيشون ظروفًا غير إنسانية، يفتقرون إلى الحد الأدنى من الغذاء والرعاية الصحية، وفوق كل ذلك الأمن والأمان وكرامتهم الإنسانية.نعم، دكتور، انتقلت الحرب من القصف إلى ما يمكن أن نسميه حرب الجوع أو التأثير على الأغذية. ما هو تأثير القيود المستمرة على الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية على سكان غزة؟إذا تجولت قليلاً في أي مكان في قطاع غزة، سوف تجد المارة والمدنيين، وتظهر على وجوههم ملامح الضعف والوهن، وعلى أطفالهم أيضًا. هناك تقارير للأسف تفيد بوفاة عدد من المدنيين، بما فيهم الأطفال، نتيجة سوء التغذية الحاد. هناك أزمة فعلية في الحصول على الغذاء، لا يوجد توافر بالكميات التي تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأسرة اليومية.على سبيل المثال، مستشفانا الميداني في رفح هو المستشفى الوحيد الذي يعمل بكامل طاقته في هذه المنطقة الآن. يستقبل منذ السابع والعشرين من مايو الماضي حالات إصابات جماعية برصاص الأعيرة النارية والانفجارات والشظايا، ومعظم هؤلاء المصابين أفادوا بأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع الدعم الإنساني. هذا الأمر استنزف وأرهق موارد هذا المستشفى والطاقم الطبي فيه، ولا يتم إعادة تزويد هذا المستشفى وغيره من المستشفيات بالمستلزمات الطبية بنفس الوتيرة التي تُستنفد فيها هذه الموارد، نتيجة التضييقات على إدخال الدعم الإنساني.قالت منظمة ""يونيسف" إن سوء التغذية المميت بين الأطفال في غزة وصل إلى أبعاد كارثية. ما هو دور المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة و"يونيسف" تحديدًا، في تقديم المساعدات للأطفال ومتابعة الأوضاع في غزة؟علامات الجوع واضحة وظاهرة في غزة، وتؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، وهم الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمصابون والمرضى في المستشفيات. مستشفانا الميداني كان يقدم بشكل يومي وجبات ساخنة لكل من هم في المستشفى، سواء كانوا مرضى أو مرافقيهم أو حتى الطاقم الطبي. نتيجة للأوضاع المأساوية وضيق الحال وعدم توفر المواد اللازمة، اضطررنا إلى تقليص هذه الوجبات. نشهد أيضًا توافد مرضى من الأطفال إلى مستشفانا الميداني يظهر عليهم سوء التغذية والوهن والضعف.من ناحية أخرى، دور المنظمات الإنسانية واضح، ولم ندخر جهدًا، سواء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من المنظمات، في سبيل تحديد صورة الوضع الإنساني. ولكن لتحقيق هذا الهدف واكتمال هذه الرسالة الإنسانية، لابد من توافر عدد من العوامل الرئيسية التي تشكل العمود الفقري لنجاح العمليات الإنسانية. أولاً، يجب توفير الضمانات الأمنية للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة.لقد فقدنا في هذه الحرب ستة من أفراد طاقمنا، وتعرضنا لهجمات طالت مباني ومقرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، علماً بأن هذه المقرات والسيارات واضحة المعالم لجميع أطراف النزاع وتحمل إشارة الصليب الأحمر المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ثانيًا، يجب توفير المواد الإغاثية التي نستخدمها في عملياتنا الإنسانية.وبالتالي، لابد من فتح كل البوابات إلى داخل القطاع وإغراق قطاع غزة بالدعم الإنساني بشكل آمن ومستمر وبدون أي عراقيل. النقطة الثالثة، وهي في غاية الأهمية، هي غياب الأمن والقانون والنظام في قطاع غزة نتيجة حالة الفوضى المتفشية. ما يدخل إلى قطاع غزة من شاحنات هو عدد ضئيل جدًا، نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة، ولا يصل إلى مستحقيه لأنه لم يعد هناك احترام لآلية التوزيع التي كانت متبعة.وصل المدنيون في غزة إلى حد اليأس الذي يدفعهم إلى التضحية بأرواحهم من أجل إطعام أطفالهم، وهذه رحلتهم اليومية الآن، ليس فقط في البحث عن الغذاء، ولكن أيضًا في البحث عن الرعاية الصحية والمياه النظيفة الصالحة للشرب وغيرها. إذا استمر الأمر على هذا المنوال، وإذا لم نتوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار في أي لحظة قريبًا، سوف نشهد مزيدًا من الضحايا والمدنيين الذين يُقتلون ويُصابون، وكان بالإمكان منع هذا الأمر.بالحديث عن التحديات الخاصة بالممرات الإنسانية للغذاء، ما هي التحديات الأساسية أمام تنظيم ممرات إنسانية آمنة في ظل هذه الظروف الحالية؟كما ذكرت، هناك أزمة إنسانية نتيجة لعدة عوامل، منها استمرار القتال، وعدم تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في ميدان الحرب، وتسييس وعسكرة الدعم الإنساني. تخيل أن المصدر الوحيد الذي يمكن أن تحصل منه على حليب الأطفال أو بعض الأرز أو الطحين هو أن تسلك طرقًا مدمرة، أولاً تحت السيطرة العسكرية من قبل الجيش، وثانيًا يتوافد عليها عشرات الآلاف مرة واحدة، ولا تقدم حتى الحد الأدنى من الكمية المطلوبة التي تلبي احتياجاتهم.برأيكم، ما هي التدابير اللازمة لاستعادة البنية التحتية الصحية والتغذوية في غزة؟أولاً، لا بد أن يكون هناك اتفاق سياسي واضح يلتزم به جميع الأطراف، سواء كانت "حماس" أو إسرائيل أو الدول ذات التأثير والعلاقة بهم، ويجب أن يستمر هذا الاتفاق إلى أمد طويل حتى تستطيع الفرق الإنسانية إعادة الحياة شيئًا فشيئًا إلى غزة.الجهود السياسية وحدها هي التي يمكن أن تمكّننا من عملنا، تحديدًا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة، ومساعدة المدنيين على إعادة بناء حياتهم التي تفتت، وإعادة لم شمل الأسر مع أحبائها الذين حُرموا من حريتهم، سواء كانوا المعتقلين الفلسطينيين من الضفة وغزة أو الرهائن المحتجزين في لبنان.ختامًا، دكتور، ما هي رسالتكم للمجتمع العربي، سواء كان حكومات أو منظمات؟لم يعد هناك أي وقت لاتخاذ الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها. يجب فعل المزيد، ويمكن فعل المزيد، ولكن تغييب الإرادة هو جزء أساسي من هذه المشكلة الإنسانية برمتها التي فشلت في غزة. المجتمع المدني والمجتمع الدولي برمته يجب أن يقف أمام مسؤولياته للجم أو كبح جماح هذه الحرب الدموية.

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