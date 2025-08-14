https://sarabic.ae/20250814/مصر-تبدأ-تدريب-5-آلاف-شرطي-فلسطيني-استعدادا-لنشرهم-في-غزة-1103707983.html

مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني استعدادا لنشرهم في غزة

مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني استعدادا لنشرهم في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده بدأت في تدريب 5 آلاف عنصر شرطي فلسطيني، بالتعاون مع الأردن، استعدادا لنشرهم في قطاع غزة لمواجهة الفراغ... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T06:57+0000

2025-08-14T06:57+0000

2025-08-14T06:57+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102203/76/1022037669_0:188:5760:3428_1920x0_80_0_0_038171d2b94856fb08a126281fc3c76d.jpg

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبد العاطي تصريحات تلفزيونية قال فيها إن عملية نشر القوات الشرطية وإعادة إعمار غزة ستتم تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيشارك في مؤتمر القاهرة الدولي لإعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.وأكد الوزير المصري أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة غزة عبر لجان متخصصة لضمان الوحدة الترابية بين شطري الدولة الفلسطينية.وأشار إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيشمل ورش عمل متعددة حول الترتيبات الأمنية والتنمية وإعادة الإعمار، مؤكدًا قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة غزة بكفاءة.من جهة أخرى، انتقد الوزير المصري السياسة الإسرائيلية، واصفًا إياها بـ"الغطرسة والهيمنة"، محذرا من أن التوسع العسكري في غزة لن يحقق الأمن لإسرائيل. وأكد أن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا باحترام الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة.وأضاف أن مصر تبذل جهودا مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب في غزة، مع التركيز على التنسيق مع الأطراف الفلسطينية (بما فيها حماس) والإسرائيلية، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، لتحقيق تهدئة دائمة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.يأتي ذلك في إطار المساعي المصرية والعربية الحثيثة لاحتواء الأزمة وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".

https://sarabic.ae/20250813/مقترح-نشر-قوات-دولية-في-غزة-ما-أهمية-هذه-الخطوة-ودلالاتها؟-1103701381.html

https://sarabic.ae/20250814/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-حل-الدولتين-انتحار-لإسرائيل-ووهم-سياسي-1103706247.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم