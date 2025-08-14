مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني استعدادا لنشرهم في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني استعدادا لنشرهم في غزة
مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني استعدادا لنشرهم في غزة
مصر تبدأ تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني استعدادا لنشرهم في غزة

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده بدأت في تدريب 5 آلاف عنصر شرطي فلسطيني، بالتعاون مع الأردن، استعدادا لنشرهم في قطاع غزة لمواجهة الفراغ الأمني الحالي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبد العاطي تصريحات تلفزيونية قال فيها إن عملية نشر القوات الشرطية وإعادة إعمار غزة ستتم تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيشارك في مؤتمر القاهرة الدولي لإعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.
وأكد الوزير المصري أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة غزة عبر لجان متخصصة لضمان الوحدة الترابية بين شطري الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيشمل ورش عمل متعددة حول الترتيبات الأمنية والتنمية وإعادة الإعمار، مؤكدًا قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة غزة بكفاءة.
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مقترح نشر قوات دولية في غزة.. ما أهمية هذه الخطوة ودلالاتها؟
أمس, 18:57 GMT
من جهة أخرى، انتقد الوزير المصري السياسة الإسرائيلية، واصفًا إياها بـ"الغطرسة والهيمنة"، محذرا من أن التوسع العسكري في غزة لن يحقق الأمن لإسرائيل. وأكد أن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا باحترام الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة.
وأضاف أن مصر تبذل جهودا مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب في غزة، مع التركيز على التنسيق مع الأطراف الفلسطينية (بما فيها حماس) والإسرائيلية، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، لتحقيق تهدئة دائمة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
يأتي ذلك في إطار المساعي المصرية والعربية الحثيثة لاحتواء الأزمة وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: حل الدولتين "انتحار" لإسرائيل و"وهم" سياسي
05:41 GMT
وفي وقت سابق، استنكرت عدة دول عربية إلى جانب جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مبينة أنها تشكل تعديا على سيادة دول أخرى واستفزازا لها، وتعكس "نوايا توسعية".
ونددت الرئاسة الفلسطينية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن "هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".
