أزمة إنسانية غير مسبوقة.. كيف تحولت حياة السودانيين إلى كابوس؟.. صور

يشهد السودان أزمة إنسانية متفاقمة منذ اندلاع نزاع مسلح واسع النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب انخراط مجموعات مسلحة وتنظيمات أخرى في أعمال... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

ونتيجة لذلك، يعيش ملايين المدنيين أوضاعا مأساوية، خاصة في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور والنيل الأزرق والأبيض، حيث تصاعدت موجات النزوح، وتدهورت الأوضاع المعيشية والصحية بشكل حاد.إلى أي مدى تستمر تلك المآسي الإنسانية التي تحولت إلى كابوس مرعب في حياة كل سوداني؟يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية عادل عبد الباقي: "تكتظ مراكز الإيواء والمعسكرات بالنازحين، في ظل ضعف أو غياب تام للخدمات الأساسية، حيث يعيش النازحون في ظروف غير إنسانية، إذ تفتقر المخيمات إلى المياه النظيفة، والغذاء الكافي، والمرافق الصحية، والحماية".وتابع في حديثه لـ "سبوتنيك": "في ولاية الجزيرة (مدينة ود مدني تحديدًا) تحولت المدارس والمباني الحكومية إلى مأوى مؤقت لعشرات الآلاف من الأسر النازحة من الخرطوم، وفي ولايات كردفان ودارفور يعيش النازحون في العراء أو داخل مخيمات غير رسمية لا تخضع لأي إشراف إنساني فعّال".انتهاكات ضد المدنيينوأضاف: "لا تقتصر الأزمة على عمليات النزوح والتشرد، بل هناك انتهاكات ترتكب بحق المدنيين من قبل الجيش والدعم السريع والتنظيمات الأخرى. يتم تسجيل حالات قتل خارج القانون واعتقالات تعسفية وحالات اغتصاب وتعذيب من كلا الطرفين المتنازعين".وأوضح: "شهدت ولايات الخرطوم ودارفور بشكل خاص انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها استهداف المدنيين بالقصف، وتجنيد الأطفال، ونهب ممتلكات المدنيين".وتابع عبد الباقي: "كما تواجه ولاية النيل الأزرق أوضاعا إنسانية قاسية، نظرا لأن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو ثلثي السكان إلى المساعدات، في ظل النزاع المستمر منذ أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى أكبر نزوح داخلي بأكثر من 12 مليون نازح، و25 مليون تحت خطر الجوع الحاد. كما تم تدمير أو تعطيل البنى التحتية الإنسانية، من مستودعات مساعدات، ومكاتب، ومركبات، ما منع وصول الإغاثة".انهيار شبه كاملوأشار رئيس المنظمات إلى أن "ولاية النيل الأزرق تشهد انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي، ومواجهة للأوبئة، مع نقص حاد في الأدوية والمعدات. كما أن قرابة 70 إلى 80 في المئة من المرافق الصحية إما مغلقة أو تعمل جزئيا.ومنذ يوليو/ تموز 2024، تم تسجيل ما يقارب 100 ألف حالة كوليرا وحوالي 2100 وفاة، مما دفع إلى حملة تطعيم واسعة في العاصمة وغيرها. ويتوقع أن يعاني 770 ألف طفل تحت الخامسة من سوء تغذية حاد خلال هذا العام".وشدد عبد الباقي على أن "الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، وقد أشارت تقارير إلى أن أغلب الأطفال النزلاء يعانون من نقص غذائي حاد، إضافة إلى أن التعليم شبه متوقف؛ فلا مدارس نشطة في مخيمات النازحين. كما تتفاقم الأخطار الصحية بسبب اكتظاظ المخيمات، وضعف التلقيح (إذ إن أكثر من 90 في المئة من الأطفال غير مطعمين، خصوصًا ضد الحصبة)، فضلًا عن انخفاض القدرة التشخيصية وعدم وجود مختبرات فعّالة، ما يجعل السيطرة على الأوبئة صعبة".الواقع الراهنمن جانبه، يقول كوتش نصر الدين، مدير إدارة التدريب في منظمات المجتمع المدني السودانية: "الواقع الراهن يرصد أعدادًا هائلة من المتضررين في ولاية النيل الأزرق على سبيل المثال، ومئات الآلاف في مخيمات خارج الولاية. الأطفال يعانون من سوء تغذية، وتوقف التعلم، ونقص التلقيح والرعاية، والخدمات غير كافية سواء في المياه غير الآمنة أو نقص المرافق الصحية والتوعوية. هذا، وقد حذرت منظمات دولية من أسوأ أزمة جوع عالمي، وضرورة تدخل إنساني عاجل، وجسور جوية مؤمنة لتوصيل المساعدات".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في ولاية النيل الأبيض (التي تستقبل نازحين من النيل الأزرق) تدعم أطباء بلا حدود عيادات داخل المخيمات، لكن الحالات اليومية تشمل إصابات بالحصبة وأمراض جلدية وسوء التغذية. الأخطار الصحية تتفاقم بسبب اكتظاظ المخيمات وضعف التلقيح (أكثر من 90 بالمئة من الأطفال غير مطعمين، خصوصًا ضد الحصبة)، إضافة إلى انخفاض القدرة التشخيصية وعدم وجود مختبرات فعّالة، ما يجعل السيطرة على الأوبئة صعبة".تهديد ثلاثيولفت نصر الدين إلى أن "الأطفال في السودان يواجهون تهديدًا ثلاثيًا يشمل سوء التغذية، وفقدان التعليم، وخطر الاستغلال أو التجنيد. وأكثر من نصف مليون طفل نزحوا من منازلهم ويعيشون في ظروف لا تضمن الحد الأدنى من الأمان. كما أن تعطل العملية التعليمية في معظم الولايات يهدد جيلا كاملًا بالحرمان من التعليم، علاوة على تسجيل العديد من حالات فقدان الأطفال لأسرهم، ما يعرضهم لخطر الاختطاف أو الاستغلال الجنسي".وحول دور المنظمات الأممية والدولية، يقول نصر الدين: "على الرغم من نداءات الاستغاثة، فإن استجابة المنظمات الأممية ضعيفة وغير كافية حتى الآن. كما تعاني جهود الإغاثة من بطء في التنسيق، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، خاصة في ظل استهداف القوافل الإنسانية أحيانًا. وهناك انتقادات واسعة لتجاهل المجتمع الدولي حجم الكارثة الإنسانية في السودان، مقارنة بتعامله مع أزمات مشابهة في دول أخرى".مطالبات عاجلةوفي بيان لها تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، طالبت منظمات المجتمع المدني بتدخل دولي عاجل من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق التماس والاشتباكات، وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية، ونشر فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز الدعم للأطفال والنساء المتأثرين بالحرب، وتوفير حماية خاصة للنازحين، مع زيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان، التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل".الإمدادات الطبيةبدورها، تقول نضال الصوفي، مسؤولة في الجانب الصحي الإنساني: "معظم المراكز الصحية في الخرطوم والجزيرة خرجت عن الخدمة بسبب القصف أو لانعدام الإمدادات الطبية. ففي دارفور وكردفان، تعاني المرافق الصحية من ضعف البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية، وتم تسجيل حالات وفيات يومية في بعض المناطق نتيجة انعدام الرعاية الصحية".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "تفشت أمراض مثل الملاريا، والإسهالات المائية، وأمراض الجهاز التنفسي، وسوء التغذية الحاد خاصة بين الأطفال. وفي ظل انعدام الصرف الصحي ومياه الشرب الآمنة، ساهم ذلك في ارتفاع الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي والكوليرا في بعض المناطق".تحديات كبيرةأما أيوب آدم خضر، مقدم خدمات إنسانية في السودان، فيرى أن "هناك تصريحات متبادلة بين أطراف الصراع بشأن إجلاء المواطنين والمدنيين المتواجدين داخل مدينة الفاشر ومعسكر زمزم التابع لولاية شمال دارفور، ومن بينها الحركات الموقعة على إعلان نيروبي، حول إخراج المدنيين العزل إلى مناطق آمنة. وهناك حديث أيضا عن تنسيق مع جهات ومؤسسات إنسانية لتقديم العون اللازم تخفيفًا لمعاناة النازحين".وأضاف في تصريح سابق لـ"سبوتنيك": "الوضع في الفاشر في غاية الخطورة، وقلق عام يسود الشارع والرأي العام في إقليم دارفور، وتكاد تكون الشاغل الأول للشارع السوداني. قبل هذه الخطوة، شهدت مدن دارفور حركة نزوح من مناطق مختلفة أبرزها الخرطوم والفاشر والجزيرة. الوضع يحتاج إلى تقديم الخدمات، خصوصًا العون الإنساني".وتابع خضر: "بشكل عام، يواجه المدنيون في السودان ودارفور على وجه الخصوص تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب وتدهور الحياة، وبسبب غياب الخدمات الأساسية ونقص في تدفق العون الإنساني".وأوصى خضر "بحشد العون الإنساني وتوفير ممرات آمنة للعاملين، بالإضافة إلى توفير الأمن والحد من خطاب الكراهية بين المجتمعات".وتفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.يذكر أن السودان يشهد انقساما بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تسيطر على دارفور وأجزاء من الجنوب.

