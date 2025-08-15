سكوت ريتر: ورقة زيلينسكي احترقت في أمريكا وقاعدة ترامب تريد السلام مع روسيا
16:17 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 16:21 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر
© Sputnik . Vitaliy Belousov
حصري
علق المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأميركية، سكوت ريتر، لـ"سبوتنيك"، على المحادثات المرتقبة في ألاسكا، قائلا: "الولايات المتحدة سئمت من الصراع الأوكراني، وناخبو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريدون حربا مع روسيا".
وأضاف ريتر: "لقد انتهت شعبية زيلينسكي في أمريكا، ولم نعد متحمسين لهذه الحرب. في الواقع، أصبحت حقيقة الحرب أكثر وضوحًا للأمريكيين".
وتابع ريتر: "لا يريد مؤيدو ترامب حربًا مع روسيا، ولا يريدون حربًا نووية على الإطلاق. لقد وعد ترامب بالسلام، وضمن السلام 24 ساعة. الآن لم يفِ بذلك، وصرح لاحقًا أنه كان يمزح، لكن قاعدته لم تنسَ وعده".
📹 سكوت ريتر، محلل عسكري وضابط استخبارات سابق في مشاة البحرية الأمريكية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 15, 2025
وأردف ريتر: "لا تقلقوا بشأن الكونغرس، فهم لا ينتخبون الرئيس، وسيدعمونه لأنه إذا استطاع تأمين قاعدته الانتخابية باتفاق سلام، فسيدمر كل أعضاء الكونغرس، وخاصة الجمهوريين الذين يعارضونه. لذلك ترامب مطمئن جدًا إذا استطاع تأمين قاعدته".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.