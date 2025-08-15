لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بهجوم إرهابي أوكراني على أهداف مدنية في كورسك

عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/لجنة-التحقيق-الروسية-تفتح-قضية-جنائية-بهجوم-إرهابي-أوكراني-على-أهداف-مدنية-في-كورسك-1103758012.html
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بهجوم إرهابي أوكراني على أهداف مدنية في كورسك
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بهجوم إرهابي أوكراني على أهداف مدنية في كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، عن فتح قضية جنائية بهجوم إرهابي على مقاطعة كورسك، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T10:55+0000
2025-08-15T10:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:228:1254:933_1920x0_80_0_0_d8128f61f4177a49380e757fc8cf2204.jpg
وقالت بيترينكو للصحفيين: "تم فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي (بموجب البند "ب" من الجزء الثالث من المادة 205 في قانون العقوبات الجنائية الروسي)، فيما يتعلق بهجوم شنته تشكيلات مسلحة أوكرانية على أهداف مدنية في مقاطعة كورسك".وذكرت بيترينكو أنه، في 15 أغسطس/ آب، استهدفت وحدات من القوات الأوكرانية، مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية أخرى في كورسك. وأسفر ذلك عن مقتل مدني وإصابة 17 آخرين، وتضرر مبان سكنية ومبنى مدرسي.وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن مرتزقة من جورجيا والدنمارك وكولومبيا، وكذلك السويد والنرويج وبريطانيا، غزوا مقاطعة كورسك الروسية، كجزء من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصةميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
https://sarabic.ae/20250814/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يشكر-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-على-المساعدة-في-تحرير-مقاطعة-كورسك-1103707387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:0:1254:941_1920x0_80_0_0_9d80c1fcd8722ed118743bccd9faeb84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بهجوم إرهابي أوكراني على أهداف مدنية في كورسك

10:55 GMT 15.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، عن فتح قضية جنائية بهجوم إرهابي على مقاطعة كورسك، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 17 شخصًا.
وقالت بيترينكو للصحفيين: "تم فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي (بموجب البند "ب" من الجزء الثالث من المادة 205 في قانون العقوبات الجنائية الروسي)، فيما يتعلق بهجوم شنته تشكيلات مسلحة أوكرانية على أهداف مدنية في مقاطعة كورسك".
وذكرت بيترينكو أنه، في 15 أغسطس/ آب، استهدفت وحدات من القوات الأوكرانية، مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية أخرى في كورسك. وأسفر ذلك عن مقتل مدني وإصابة 17 آخرين، وتضرر مبان سكنية ومبنى مدرسي.

ونوّهت بيترينكو بأنه "في إطار القضية الجنائية، نقوم بتحديد هوية أفراد التشكيلات المسلحة الأوكرانية الذين نفذوا الأوامر الإجرامية لارتكاب الأعمال الإرهابية المذكورة، وكذلك القادة الذين أصدروها".

رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
رئيس مجلس الدوما الروسي يشكر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على المساعدة في تحرير مقاطعة كورسك
أمس, 06:44 GMT
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن مرتزقة من جورجيا والدنمارك وكولومبيا، وكذلك السويد والنرويج وبريطانيا، غزوا مقاطعة كورسك الروسية، كجزء من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала