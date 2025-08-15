https://sarabic.ae/20250815/لجنة-التحقيق-الروسية-تفتح-قضية-جنائية-بهجوم-إرهابي-أوكراني-على-أهداف-مدنية-في-كورسك-1103758012.html
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بهجوم إرهابي أوكراني على أهداف مدنية في كورسك
كشفت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، عن فتح قضية جنائية بهجوم إرهابي على مقاطعة كورسك، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 17 شخصًا.
وقالت بيترينكو للصحفيين: "تم فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي (بموجب البند "ب" من الجزء الثالث من المادة 205 في قانون العقوبات الجنائية الروسي)، فيما يتعلق بهجوم شنته تشكيلات مسلحة أوكرانية على أهداف مدنية في مقاطعة كورسك".وذكرت بيترينكو أنه، في 15 أغسطس/ آب، استهدفت وحدات من القوات الأوكرانية، مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية أخرى في كورسك. وأسفر ذلك عن مقتل مدني وإصابة 17 آخرين، وتضرر مبان سكنية ومبنى مدرسي.وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن مرتزقة من جورجيا والدنمارك وكولومبيا، وكذلك السويد والنرويج وبريطانيا، غزوا مقاطعة كورسك الروسية، كجزء من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصةميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
