الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من مغبة أي مغامرة جديدة ضد بلاده

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من مغبة أي مغامرة جديدة ضد بلاده
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن هيئة أركان الجيش الإيراني قد أصدرت بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الأسرى إلى إيران في 16 آب/أغسطس.وأكدت الهيئة العسكرية أن "نحذر مرة أخرى أمريكا المجرمة والشريرة والكيان الصهيوني المتوحش تحذيرا قاطعا بأنه في حال تكرار أي عمل شيطاني، فسيواجهون إجراءات أقوى وأكثر قسوة من ذي قبل".وشدد البيان العسكري على أن "الشعب الإيراني بقيادة حكيمة وشجاعة، قادر على مواجهة أي تهديد بالقوة والعزيمة، دون الرضوخ للضغوط والتهديدات".وذكر البيان أن "الاستكبار العالمي، رغم إخفاقاته المتكررة خلال 46 عاما، عاد مرة أخرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني الغاشم – الذي يعد أداة وذراعا له في المنطقة – لشن عدوان جديد على إيران، إلا أن نتائج هذه المؤامرة لم تثمر سوى الهزيمة والفضيحة للمعتدين".وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارات إسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، زاعمة أنها "أجهضت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وانتهت المواجهة بإعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول الملف النووي، الذي تتهم فيه إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء.سبق الهجوم الإسرائيلي جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، في وقت لا تزال إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
جددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، تحذيرها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أي مغامرة جديدة ضد طهران.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن هيئة أركان الجيش الإيراني قد أصدرت بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الأسرى إلى إيران في 16 آب/أغسطس.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
14 أغسطس, 12:39 GMT
وأكدت الهيئة العسكرية أن "نحذر مرة أخرى أمريكا المجرمة والشريرة والكيان الصهيوني المتوحش تحذيرا قاطعا بأنه في حال تكرار أي عمل شيطاني، فسيواجهون إجراءات أقوى وأكثر قسوة من ذي قبل".
وشدد البيان العسكري على أن "الشعب الإيراني بقيادة حكيمة وشجاعة، قادر على مواجهة أي تهديد بالقوة والعزيمة، دون الرضوخ للضغوط والتهديدات".
وذكر البيان أن "الاستكبار العالمي، رغم إخفاقاته المتكررة خلال 46 عاما، عاد مرة أخرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني الغاشم – الذي يعد أداة وذراعا له في المنطقة – لشن عدوان جديد على إيران، إلا أن نتائج هذه المؤامرة لم تثمر سوى الهزيمة والفضيحة للمعتدين".
وشنت إسرائيل هجوما مدعوما أمريكيا على إيران في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استمر 12 يومًا، واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، إلى جانب اغتيال قادة عسكريين وعلماء.
وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارات إسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، زاعمة أنها "أجهضت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.
وانتهت المواجهة بإعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول الملف النووي، الذي تتهم فيه إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء.
سبق الهجوم الإسرائيلي جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، في وقت لا تزال إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
