الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من مغبة أي مغامرة جديدة ضد بلاده

جددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، تحذيرها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أي مغامرة جديدة ضد طهران. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن هيئة أركان الجيش الإيراني قد أصدرت بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الأسرى إلى إيران في 16 آب/أغسطس.وأكدت الهيئة العسكرية أن "نحذر مرة أخرى أمريكا المجرمة والشريرة والكيان الصهيوني المتوحش تحذيرا قاطعا بأنه في حال تكرار أي عمل شيطاني، فسيواجهون إجراءات أقوى وأكثر قسوة من ذي قبل".وشدد البيان العسكري على أن "الشعب الإيراني بقيادة حكيمة وشجاعة، قادر على مواجهة أي تهديد بالقوة والعزيمة، دون الرضوخ للضغوط والتهديدات".وذكر البيان أن "الاستكبار العالمي، رغم إخفاقاته المتكررة خلال 46 عاما، عاد مرة أخرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني الغاشم – الذي يعد أداة وذراعا له في المنطقة – لشن عدوان جديد على إيران، إلا أن نتائج هذه المؤامرة لم تثمر سوى الهزيمة والفضيحة للمعتدين".وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخبارات إسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، زاعمة أنها "أجهضت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وانتهت المواجهة بإعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول الملف النووي، الذي تتهم فيه إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء.سبق الهجوم الإسرائيلي جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، في وقت لا تزال إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.

