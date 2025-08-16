https://sarabic.ae/20250816/رئيس-صندوق-الاستثمارات-المباشرة-الروسي-الولايات-المتحدة-استقبلت-الوفد-الروسي-بشكل-جيد-1103804999.html
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: الولايات المتحدة استقبلت الوفد الروسي بشكل جيد
قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن الجانب الأمريكي أحسن استقبال الوفد الروسي خلال المفاوضات في ألاسكا.
وقال ديميترييف في مقطع فيديو نُشر في قناته على "تيليغرام": "من دون شك، الجانب الأمريكي أحسن استقبال الجانب الروسي"، مؤكدا أن الجانبين سيواصلان بناء العلاقات الروسية-الأمريكية التي تمتلك إمكانات مهمة.وأضاف: "وبلا شك، ورغم المقاومة الكبيرة لذلك، سنواصل بناء العلاقات الروسية-الأمريكية التي تمتلك إمكانات مهمة".كما أكد دميترييف، أن المباحثات بين بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية، لافتا إلى أهمية إشادة الرئيس الأمريكي بالإمكانات الكبيرة في المجال الاقتصادي بين موسكو وواشنطن. وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأضاف بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".
