عربي
ضابط سويدي سابق: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يفتح طريق التسوية
ضابط سويدي سابق: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يفتح طريق التسوية
وقال فالتيرسون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "غياب التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه لا يقلل من أهمية الاجتماع"، موضحًا أن "الرضا الواضح من الجانبين الروسي والأمريكي يؤكد نجاح اللقاء ويمثّل خطوة كبيرة نحو حل سلمي حقيقي للصراع".ووصف فالتيرسون التيار الغربي الداعي للحرب بأنه "يعتبر أي نتيجة لا تنتهي بهزيمة روسيا فشلًا"، مؤكدًا أن "هؤلاء كانوا ينتظرون عقوبات أشد على موسكو وشركائها التجاريين، لكنهم بدلًا من ذلك واجهوا تقاربًا روسيًا أمريكيًا ومواصلة عملية السلام".وأضاف الضابط السويدي السابق أن "الغرب راهن على نصر سهل ضد روسيا وخسر. الآن حان الوقت للاعتراف بالهزيمة، لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى خسائر بشرية أكبر ونتائج أكثر قسوة على أوكرانيا".ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا
ضابط سويدي سابق: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يفتح طريق التسوية

16.08.2025
أكد ميكائيل فالتيرسون، الضابط السابق في القوات المسلحة السويدية، أن نتائج لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، أظهرت أن "المعسكر المعادي لروسيا هو الخاسر الأكبر".
وقال فالتيرسون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "غياب التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه لا يقلل من أهمية الاجتماع"، موضحًا أن "الرضا الواضح من الجانبين الروسي والأمريكي يؤكد نجاح اللقاء ويمثّل خطوة كبيرة نحو حل سلمي حقيقي للصراع".

وأشار الضابط السويدي إلى أن "الرئيس ترامب، سيبلغ حلفاءه في أوروبا وأوكرانيا بنتائج المباحثات"، معربًا عن أمله في قبولهم مقترح استمرار المفاوضات، مضيفًا: "الواضح أن دعاة العزلة وفرض المزيد من العقوبات على روسيا لم يحققوا مبتغاهم".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
05:58 GMT
ووصف فالتيرسون التيار الغربي الداعي للحرب بأنه "يعتبر أي نتيجة لا تنتهي بهزيمة روسيا فشلًا"، مؤكدًا أن "هؤلاء كانوا ينتظرون عقوبات أشد على موسكو وشركائها التجاريين، لكنهم بدلًا من ذلك واجهوا تقاربًا روسيًا أمريكيًا ومواصلة عملية السلام".

وبحسب فالتيرسون، فإن "أوروبا وأوكرانيا أمام خيارين، إما دعم عملية السلام الروسية - الأمريكية، أو معارضتها وبالتالي عزل أنفسهم، ليس فقط عن غالبية العالم، بل عن الولايات المتحدة نفسها"، مؤكدًا أن "معارضة هذا المسار ستضعف قدرة "حزب الحرب" في الغرب على مواصلة القتال في أوكرانيا، فيما سيقوي التقارب بين موسكو وواشنطن".

وأضاف الضابط السويدي السابق أن "الغرب راهن على نصر سهل ضد روسيا وخسر. الآن حان الوقت للاعتراف بالهزيمة، لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى خسائر بشرية أكبر ونتائج أكثر قسوة على أوكرانيا".
ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية
بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا
