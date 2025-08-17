الجزائر توقف 4 قنوات تلفزيونية عن البث بسبب "إخلالات مهنية فادحة"

عربي
وشمل القرار كلا من قنوات "البلاد" و"الوطنية" و"الحياة" و"الشروق"، وبدأ التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي، مساء أمس السبت.وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر، أن قرار "الإيقاف جاء بعد رصدها انتهاكات متعددة من قبل هذه القنوات، إذ قامت بتصوير جرحى داخل أقسام الطوارئ والإنعاش دون مراعاة لوضعهم الصحي، كما تعرضت خصوصية أسر الضحايا للانتهاك خلال لحظات عصيبة، مع بث مشاهد صادمة للمشاهدين دون أي تحذير مسبق"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأشارت إلى أن هذه القنوات "ركّزت بشكل مبالغ فيه على تحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلام".وكلّفت السلطة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بـ"تنفيذ القرار فورًا" على جميع الشبكات التي تديرها، مع ضرورة سحب كافة المواد المخالفة من مواقع التواصل الاجتماعي.واستيقظت الجزائر، صباح أمس السبت، على حادث مأساوي، إذ أعلنت الحماية المدنية الجزائرية عن سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 24 آخرين.وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
تابعنا عبر
أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بتعليق بث 4 قنوات تلفزيونية محلية لمدة 48 ساعة، وذلك بسبب "مخالفات مهنية جسيمة".
وشمل القرار كلا من قنوات "البلاد" و"الوطنية" و"الحياة" و"الشروق"، وبدأ التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي، مساء أمس السبت.
وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر، أن قرار "الإيقاف جاء بعد رصدها انتهاكات متعددة من قبل هذه القنوات، إذ قامت بتصوير جرحى داخل أقسام الطوارئ والإنعاش دون مراعاة لوضعهم الصحي، كما تعرضت خصوصية أسر الضحايا للانتهاك خلال لحظات عصيبة، مع بث مشاهد صادمة للمشاهدين دون أي تحذير مسبق"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وأشارت إلى أن هذه القنوات "ركّزت بشكل مبالغ فيه على تحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلام".
وشددت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر، على أن "قرار التعليق يشمل جميع أشكال البث التلفزيوني، سواء عبر الأقمار الصناعية أو البث الرقمي المباشر، مع حظر نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية التابعة لها خلال فترة التعليق".
وكلّفت السلطة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بـ"تنفيذ القرار فورًا" على جميع الشبكات التي تديرها، مع ضرورة سحب كافة المواد المخالفة من مواقع التواصل الاجتماعي.
واستيقظت الجزائر، صباح أمس السبت، على حادث مأساوي، إذ أعلنت الحماية المدنية الجزائرية عن سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 24 آخرين.
وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
