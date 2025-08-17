https://sarabic.ae/20250817/الشباب-الليبي-طاقات-واعدة-بين-التحديات-والفرص-1103845266.html

الشباب الليبي.. طاقات واعدة بين التحديات والفرص

سبوتنيك عربي

يمثل الشباب الليبي القوة المحركة لمستقبل البلاد، إذ يمتلك الطاقات والأفكار الإبداعية القادرة على المساهمة في بناء مجتمع مزدهر ومتطور. 17.08.2025

ورغم ما يتمتع به الشباب الليبي من إمكانات كبيرة، إلا أنه يواجه تحديات ومعوقات قد تحد من دوره في عملية التنمية، الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على واقعه وسبل دعمه لقيادة التغيير الإيجابي.مهارات غائبةوشدد المجريسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة وتدريب الشباب على أدواتها، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمكن أن تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإبداع، وتساعدهم على الاندماج في المنظومات العصرية".وعن التحديات التي يواجهها الشباب في ليبيا، أوضح المجريسي أن "المشهد السياسي يعاني من هيمنة شخصيات غير متخصصة في السياسة، وهو ما يشكل عائقًا أمام مشاركة الكفاءات الشابة المؤهلة".وأضاف: "أما على الصعيد الاقتصادي، فهناك فجوة واضحة بين التخصصات التي يدرسها الشباب في الجامعات ومتطلبات سوق العمل، نتيجة غياب التواصل بين الدولة والمؤسسات التعليمية لتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلبا".كما أشار إلى أن "ضعف تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يعد من أبرز العراقيل أمام الشباب، خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي ووجود حالة من التخبط الاقتصادي، إلى جانب الخلافات حول العملة الليبية، وهو ما ينعكس سلبا على مبادرات الشباب وفرصهم العملية".وأكد أن "الحل يكمن في أن تعمل الدولة على توفير برامج دعم مالي وتعليمي، وتقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب تطوير شبكات تعاون دولية، والتركيز على إنشاء حاضنات أعمال تُعنى بالشباب وتوفر لهم الدعم المادي والمعنوي، بما يساعدهم على إطلاق مشاريعهم والانخراط الفعلي في مسيرة التنمية".الاستغلال الأمثلمن ناحيته، قال رئيس المنظمة الليبية لتنمية الشباب معاذ بودلال، إنه "من الممكن توظيف طاقات الشباب من خلال إشراكهم في مختلف المجالات، والعمل على تطوير مهاراتهم عبر المشاركة في المبادرات المجتمعية والعمل الإنساني، كما يمكن تعزيز دورهم من خلال الانخراط في العمل السياسي، والمشاركة في الحوارات والمنتديات، وتقديم مقترحات ومبادرات تسهم في بناء الدولة".كما شدد على "أهمية تطوير مهاراتهم بالدورات التدريبية والمهنية في مختلف المجالات، حتى يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع تسهم في خدمته وتنميته".وأكد بودلال على "أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لما لها من دور كبير في استيعاب طاقات الشباب وتوظيفها بشكل إيجابي، بما يعود بالنفع على المجتمع".وفي حديثه عن التحديات، أوضح معاذ بودلال أن "الشباب يواجهون عدة معوقات، أبرزها غياب ثقة المؤسسات الحكومية في منحهم مسؤوليات قيادية أو مناصب عليا، وهو ما يشكل عائقا كبيرا، كما أن مشاركة الشباب في عملية صنع القرار لا تزال محدودة، ويغيب حضورهم في أغلب الهيئات المنتخبة والمناصب السياسية بحجة صغر السن أو ضعف المؤهلات والخبرة، رغم امتلاكهم لقدرات ومهارات جديدة لا يمتلكها كثير من الكبار".وبيّن أن "الشباب يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية للانخراط في العمل السياسي والمجتمعي، كما أن ضعف التدريب ونقص المهارات يحول دون منافستهم في سوق العمل أو تقلد المناصب العليا، بالرغم من امتلاكهم أفكارا مبتكرة لم تجد التمويل الكافي لتنفيذها"، وأكد أن "النزاعات المسلحة أثّرت بشكل كبير على الشباب وحدّت من مشاركتهم في التنمية والأعمال المجتمعية، إضافة إلى غياب التشجيع، والنظرة الدونية التي ينظر بها البعض إليهم، وهو ما يمثل عائقا آخر".وأكد أن "خلق بيئة محفّزة للشباب يتطلب تقديم الدعم المالي والتدريب والتشجيع على التعاون ونشر ثقافة الابتكار، ودعم مشاريع الشباب في مراحلها الأولى، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية والزمالات للمتميزين"، كما دعا إلى "إطلاق برامج إرشادية يشرف عليها خبراء ومستشارون، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات ومراكز الأبحاث لتقديم الدعم الفني، إلى جانب تنظيم فعاليات للتواصل والتشبيك بين رواد الأعمال، والملتقيات المحلية لنشر ثقافة الابتكار وتبادل قصص النجاح".وأشار إلى "ضرورة تبني المفاهيم الصحيحة لريادة الأعمال لخلق جيل من رواد الأعمال القادرين على الإبداع في بيئة آمنة تستثمر أفكارهم، مع الإيمان بأن الفشل جزء من طريق النجاح، مما يشجع الشباب على الانطلاق والمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، وبناء مستقبل أفضل".

