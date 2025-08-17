https://sarabic.ae/20250817/الشباب-الليبي-طاقات-واعدة-بين-التحديات-والفرص-1103845266.html
الشباب الليبي.. طاقات واعدة بين التحديات والفرص
الشباب الليبي.. طاقات واعدة بين التحديات والفرص
سبوتنيك عربي
يمثل الشباب الليبي القوة المحركة لمستقبل البلاد، إذ يمتلك الطاقات والأفكار الإبداعية القادرة على المساهمة في بناء مجتمع مزدهر ومتطور. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T11:46+0000
2025-08-17T11:46+0000
2025-08-17T11:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883435_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a0c276dec924608627738b98fa484aa4.jpg
ورغم ما يتمتع به الشباب الليبي من إمكانات كبيرة، إلا أنه يواجه تحديات ومعوقات قد تحد من دوره في عملية التنمية، الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على واقعه وسبل دعمه لقيادة التغيير الإيجابي.مهارات غائبةوشدد المجريسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة وتدريب الشباب على أدواتها، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمكن أن تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإبداع، وتساعدهم على الاندماج في المنظومات العصرية".وعن التحديات التي يواجهها الشباب في ليبيا، أوضح المجريسي أن "المشهد السياسي يعاني من هيمنة شخصيات غير متخصصة في السياسة، وهو ما يشكل عائقًا أمام مشاركة الكفاءات الشابة المؤهلة".وأضاف: "أما على الصعيد الاقتصادي، فهناك فجوة واضحة بين التخصصات التي يدرسها الشباب في الجامعات ومتطلبات سوق العمل، نتيجة غياب التواصل بين الدولة والمؤسسات التعليمية لتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلبا".كما أشار إلى أن "ضعف تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يعد من أبرز العراقيل أمام الشباب، خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي ووجود حالة من التخبط الاقتصادي، إلى جانب الخلافات حول العملة الليبية، وهو ما ينعكس سلبا على مبادرات الشباب وفرصهم العملية".وأكد أن "الحل يكمن في أن تعمل الدولة على توفير برامج دعم مالي وتعليمي، وتقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب تطوير شبكات تعاون دولية، والتركيز على إنشاء حاضنات أعمال تُعنى بالشباب وتوفر لهم الدعم المادي والمعنوي، بما يساعدهم على إطلاق مشاريعهم والانخراط الفعلي في مسيرة التنمية".الاستغلال الأمثلمن ناحيته، قال رئيس المنظمة الليبية لتنمية الشباب معاذ بودلال، إنه "من الممكن توظيف طاقات الشباب من خلال إشراكهم في مختلف المجالات، والعمل على تطوير مهاراتهم عبر المشاركة في المبادرات المجتمعية والعمل الإنساني، كما يمكن تعزيز دورهم من خلال الانخراط في العمل السياسي، والمشاركة في الحوارات والمنتديات، وتقديم مقترحات ومبادرات تسهم في بناء الدولة".كما شدد على "أهمية تطوير مهاراتهم بالدورات التدريبية والمهنية في مختلف المجالات، حتى يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع تسهم في خدمته وتنميته".وأكد بودلال على "أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لما لها من دور كبير في استيعاب طاقات الشباب وتوظيفها بشكل إيجابي، بما يعود بالنفع على المجتمع".وفي حديثه عن التحديات، أوضح معاذ بودلال أن "الشباب يواجهون عدة معوقات، أبرزها غياب ثقة المؤسسات الحكومية في منحهم مسؤوليات قيادية أو مناصب عليا، وهو ما يشكل عائقا كبيرا، كما أن مشاركة الشباب في عملية صنع القرار لا تزال محدودة، ويغيب حضورهم في أغلب الهيئات المنتخبة والمناصب السياسية بحجة صغر السن أو ضعف المؤهلات والخبرة، رغم امتلاكهم لقدرات ومهارات جديدة لا يمتلكها كثير من الكبار".وبيّن أن "الشباب يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية للانخراط في العمل السياسي والمجتمعي، كما أن ضعف التدريب ونقص المهارات يحول دون منافستهم في سوق العمل أو تقلد المناصب العليا، بالرغم من امتلاكهم أفكارا مبتكرة لم تجد التمويل الكافي لتنفيذها"، وأكد أن "النزاعات المسلحة أثّرت بشكل كبير على الشباب وحدّت من مشاركتهم في التنمية والأعمال المجتمعية، إضافة إلى غياب التشجيع، والنظرة الدونية التي ينظر بها البعض إليهم، وهو ما يمثل عائقا آخر".وأكد أن "خلق بيئة محفّزة للشباب يتطلب تقديم الدعم المالي والتدريب والتشجيع على التعاون ونشر ثقافة الابتكار، ودعم مشاريع الشباب في مراحلها الأولى، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية والزمالات للمتميزين"، كما دعا إلى "إطلاق برامج إرشادية يشرف عليها خبراء ومستشارون، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات ومراكز الأبحاث لتقديم الدعم الفني، إلى جانب تنظيم فعاليات للتواصل والتشبيك بين رواد الأعمال، والملتقيات المحلية لنشر ثقافة الابتكار وتبادل قصص النجاح".وأشار إلى "ضرورة تبني المفاهيم الصحيحة لريادة الأعمال لخلق جيل من رواد الأعمال القادرين على الإبداع في بيئة آمنة تستثمر أفكارهم، مع الإيمان بأن الفشل جزء من طريق النجاح، مما يشجع الشباب على الانطلاق والمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، وبناء مستقبل أفضل".
https://sarabic.ae/20250811/صانع-محتوى-ليبي-يحول-الإيجابية-إلى-أسلوب-حياة-ويغير-قصص-الشباب-نحو-الأفضل-1103571122.html
https://sarabic.ae/20241210/دراسة-الشباب-أقل-قدرة-على-مقاومة-ارتفاع-الحرارة-مقارنة-بكبار-السن-1095657984.html
https://sarabic.ae/20230817/دراسة-حديثة-تكشف-عن-أخطر-الأغذية-التي-تسبب-تزايد-الإصابة-بالسرطان-لدى-الشباب-1080169748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883435_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c0d756f8802ae87897a5a651341cd7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
الشباب الليبي.. طاقات واعدة بين التحديات والفرص
11:46 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 11:53 GMT 17.08.2025)
حصري
يمثل الشباب الليبي القوة المحركة لمستقبل البلاد، إذ يمتلك الطاقات والأفكار الإبداعية القادرة على المساهمة في بناء مجتمع مزدهر ومتطور.
ورغم ما يتمتع به الشباب الليبي من إمكانات كبيرة، إلا أنه يواجه تحديات ومعوقات قد تحد من دوره في عملية التنمية، الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على واقعه وسبل دعمه لقيادة التغيير الإيجابي.
في هذا السياق، أكد الأكاديمي الليبي فرج المجريسي، أن "الاستثمار في الموارد البشرية يقوم بالأساس على التدريب المستمر والتعليم المتواصل، سواء من خلال التدريبات على المهارات البسيطة أو عبر برامج التطوير بعيدة المدى، بما يتيح للشباب فرصة المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتنمية روح المسؤولية الاجتماعية، والانخراط في الأعمال التطوعية التي تعزز من دورهم الوطني".
وشدد المجريسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة وتدريب الشباب على أدواتها، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمكن أن تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإبداع، وتساعدهم على الاندماج في المنظومات العصرية".
وعن التحديات التي يواجهها الشباب في ليبيا، أوضح المجريسي أن "المشهد السياسي يعاني من هيمنة شخصيات غير متخصصة في السياسة، وهو ما يشكل عائقًا أمام مشاركة الكفاءات الشابة المؤهلة".
وأضاف: "أما على الصعيد الاقتصادي، فهناك فجوة واضحة بين التخصصات التي يدرسها الشباب في الجامعات ومتطلبات سوق العمل، نتيجة غياب التواصل بين الدولة والمؤسسات التعليمية لتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلبا".
كما أشار إلى أن "ضعف تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يعد من أبرز العراقيل أمام الشباب، خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي ووجود حالة من التخبط الاقتصادي، إلى جانب الخلافات حول العملة الليبية، وهو ما ينعكس سلبا على مبادرات الشباب وفرصهم العملية".
وأكد المجريسي أن "الحكومات المتعاقبة في ليبيا، قصّرت في دعم الشباب وبرامجهم، ربما بسبب الحروب والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد"، مشيرًا إلى أن "بعض منظمات المجتمع المدني حاولت سد هذا الفراغ من خلال مبادرات تدريبية وداعمة، إلا أن ما يحتاجه الشباب فعليا هو التدريب الجاد والدعم المالي الحقيقي، خاصة في بلد يملك ثروات وإمكانات كبيرة".
وأكد أن "الحل يكمن في أن تعمل الدولة على توفير برامج دعم مالي وتعليمي، وتقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب تطوير شبكات تعاون دولية، والتركيز على إنشاء حاضنات أعمال تُعنى بالشباب وتوفر لهم الدعم المادي والمعنوي، بما يساعدهم على إطلاق مشاريعهم والانخراط الفعلي في مسيرة التنمية".
من ناحيته، قال رئيس المنظمة الليبية لتنمية الشباب معاذ بودلال، إنه "من الممكن توظيف طاقات الشباب من خلال إشراكهم في مختلف المجالات، والعمل على تطوير مهاراتهم عبر المشاركة في المبادرات المجتمعية والعمل الإنساني، كما يمكن تعزيز دورهم من خلال الانخراط في العمل السياسي، والمشاركة في الحوارات والمنتديات، وتقديم مقترحات ومبادرات تسهم في بناء الدولة".
وأشار بودلال، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الشباب قادرين على المساهمة في تطوير القطاع الاقتصادي، عبر تبني ريادة الأعمال، وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي تعزز من دعم الاقتصاد الوطني وترفع من مكانته. وفي الجانب الاجتماعي، يمكن دعم الشباب من خلال إتاحة الفرص لهم في منظمات المجتمع المدني، وتبني مبادرات ثقافية ومجتمعية، والمساهمة في حماية البيئة وتنمية الموارد".
كما شدد على "أهمية تطوير مهاراتهم بالدورات التدريبية والمهنية في مختلف المجالات، حتى يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع تسهم في خدمته وتنميته".
10 ديسمبر 2024, 11:13 GMT
وأكد بودلال على "أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لما لها من دور كبير في استيعاب طاقات الشباب وتوظيفها بشكل إيجابي، بما يعود بالنفع على المجتمع".
كما أشار إلى دور مراكز الشباب في إبراز الطاقات الشبابية عبر الدورات والفعاليات الثقافية والتوعوية، وأضاف أن "المنظمة الليبية لتنمية الشباب نفذت عددًا من المبادرات، التي شارك فيها أعداد كبيرة من الشباب بهدف استثمار طاقاتهم"، داعيًا الشباب إلى "الاندماج أكثر في المجتمع ليكونوا جزءا فاعلًا في عملية التطوير والتنمية".
وفي حديثه عن التحديات، أوضح معاذ بودلال أن "الشباب يواجهون عدة معوقات، أبرزها غياب ثقة المؤسسات الحكومية في منحهم مسؤوليات قيادية أو مناصب عليا، وهو ما يشكل عائقا كبيرا، كما أن مشاركة الشباب في عملية صنع القرار لا تزال محدودة، ويغيب حضورهم في أغلب الهيئات المنتخبة والمناصب السياسية بحجة صغر السن أو ضعف المؤهلات والخبرة، رغم امتلاكهم لقدرات ومهارات جديدة لا يمتلكها كثير من الكبار".
وبيّن أن "الشباب يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية للانخراط في العمل السياسي والمجتمعي، كما أن ضعف التدريب ونقص المهارات يحول دون منافستهم في سوق العمل أو تقلد المناصب العليا، بالرغم من امتلاكهم أفكارا مبتكرة لم تجد التمويل الكافي لتنفيذها"، وأكد أن "النزاعات المسلحة أثّرت بشكل كبير على الشباب وحدّت من مشاركتهم في التنمية والأعمال المجتمعية، إضافة إلى غياب التشجيع، والنظرة الدونية التي ينظر بها البعض إليهم، وهو ما يمثل عائقا آخر".
وشدد بودلال على "دور الحكومة والمنظمات المدنية أساسي في دعم الشباب، مع اختلاف الأدوار بينهما، حيث يجب على الحكومة توفير بيئة مناسبة عبر سنّ القوانين والتشريعات التي تدعم حقوق الشباب، وتخصيص ميزانيات لبرامجهم المتنوعة، إلى جانب توفير التمويل والدعم الفني والثقافي، وفتح قنوات فاعلة لإشراكهم في صنع القرار، أما المنظمات المدنية، فيجب أن تسهم في دعم التعليم والصحة والتوعية، وإدماج الشباب في برامج المجتمع، وتوفير منصات لهم لعرض أفكارهم وأهدافهم، وبناء شراكات تعزز من حضورهم ومشاركتهم في المجالس المحلية".
وأكد أن "خلق بيئة محفّزة للشباب يتطلب تقديم الدعم المالي والتدريب والتشجيع على التعاون ونشر ثقافة الابتكار، ودعم مشاريع الشباب في مراحلها الأولى، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية والزمالات للمتميزين"، كما دعا إلى "إطلاق برامج إرشادية يشرف عليها خبراء ومستشارون، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات ومراكز الأبحاث لتقديم الدعم الفني، إلى جانب تنظيم فعاليات للتواصل والتشبيك بين رواد الأعمال، والملتقيات المحلية لنشر ثقافة الابتكار وتبادل قصص النجاح".
وأشار إلى "ضرورة تبني المفاهيم الصحيحة لريادة الأعمال لخلق جيل من رواد الأعمال القادرين على الإبداع في بيئة آمنة تستثمر أفكارهم، مع الإيمان بأن الفشل جزء من طريق النجاح، مما يشجع الشباب على الانطلاق والمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، وبناء مستقبل أفضل".