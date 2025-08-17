https://sarabic.ae/20250817/ترامب-يتبنى-فكرة-اتفاق-شامل-للسلام-حول-أوكرانيا-وماكرون-يعلن-عن-اجتماع-لـتحالف-الراغبين-1103851495.html

ترامب يتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا.. وماكرون يعلن عن اجتماع لـ"تحالف الراغبين"

ترامب يتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا.. وماكرون يعلن عن اجتماع لـ"تحالف الراغبين"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن اللقاء الذي أجراه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا كان "ناجحا للغاية"، واعتبر أن أفضل سبيل لإنهاء الصراع... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشار ترامب على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن المكالمة الهاتفية التي أجراها فيما بعد مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، من بينهم الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، "جرت بشكل جيد للغاية".وشدد ترامب على أن الجميع متفق على أن أفضل سبيل لإنهاء الأزمة الأوكرانية هو التوجه مباشرة لاتفاقية سلام تنهي الصراع، عوضا عن مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار قد لا يصمد طويلا في بعض الأحيان.وأضاف سماق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوروبا تسلك سلوك المصدوم من هذا التقارب الأمريكي الروسي، فقد قدمت أوروبا الكثير في هذه الأزمة، وبالنهاية وجدت نفسها خارج طاولة المفاوضات دون أي حائط سياسي أو اقتصادي لها في حال إحلال السلام، لذلك نرى أوروبا تعيش عقدة سياسية اقتصادية، وخاصة بعد أن قام ترامب بتحييد أمريكا في هذا الصراع، وترك أوروبا وحدها".ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث سبل السلام في أوكرانياأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اجتماع لممثلي "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، عقب القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "أي سلام دائم يجب أن يقترن بضمانات أمنية راسخة. أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذا الصدد". وتابع أن فرنسا ستعمل على ذلك مع جميع الشركاء في "تحالف الراغبين".ويضم "تحالف الراغبين" معظم الدول الأوروبية الكبرى، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، ودولا غير أوروبية مثل كندا.وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع سيرأسه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.وأضاف العلي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الهدف من هذا الاجتماع هو البحث عن دور أوروبي فاعل، ومن جهة أخرى دعم الجانب الأوكراني، ومن جهة ثالثة محاولة فرملة الدفاع الأمريكي الذي يقوم به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبالنظر إلى السياسة الأمريكية التي شهدناها منذ تولي ترامب، فهو يتخذ مواقف أحادية دون وضع أوروبا في الاعتبار أو مصالحها، وبالتالي فالدور الأوروبي لم يكن فاعلا خاصة في الملف الأوكراني، والتحركات الأمريكية في إطار هذا الملف أو في ملفات أخرى على الصعيد الدولي"."مايكروسوفت" تحقق في استخدام إسرائيل تقنياتها لمراقبة اتصالات الفلسطينيينبدأت شركة "مايكروسوفت" تحقيقا "عاجلا" في مزاعم تفيد بأن وكالة إسرائيلية للمراقبة العسكرية استخدمت تقنيات الشركة لمراقبة اتصالات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقالت الشركة في بيان، إن المراجعة الرسمية جاءت بعد تحقيق أجرته وسائل إعلام بريطانية، كشف اعتماد وحدة الاستخبارات 8200 الإسرائيلية على منصة الحوسبة السحابية "Azure" التابعة لمايكروسوفت لتخزين مجموعة كبيرة من المكالمات الهاتفية اليومية للفلسطينيين.وأظهر التحقيق المشترك مع مجلة "+972" الإسرائيلية - الفلسطينية، ومنصة "لوكال كول"، أن وحدة 8200 استخدمت مساحة داخل "Azure" لتخزين ملايين المكالمات التي تُجرى يومياً في غزة والضفة الغربية.وذكرت "مايكروسوفت"، أن "استخدام "Azure" لتخزين مكالمات هاتفية يتم الحصول عليها من خلال مراقبة مدنية واسعة أو جماعية في غزة والضفة الغربية سيكون محظوراً بموجب شروط الخدمة الخاصة بها".وأشار حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه المرة لن تستطيع "مايكروسوفت" التهرب من المسؤولية، خاصة بعد احتجاج عاملين داخل الشركة على هذه التصرفات، وهناك مكاتب محاماة متخصصة تقوم بالتحقيق، فضلا عن أن الشركة نفسها قالت إنها ستتحقق من هذه الفرضيات والاتهامات، بل ووعدت بنشر نتائج التحقيق بشكل شفاف".كابول تستضيف أول قمة ثلاثية تجمع وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان لبحث التنمية ومكافحة الإرهابتستعد العاصمة الأفغانية كابول، لاستضافة اجتماع ثلاثي بين الصين وأفغانستان وباكستان، يوم الأربعاء المقبل، لبحث تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وعدة مسائل اقتصادية.وقالت مصادر دبلوماسية إن التركيز الرئيسي في القمة سينصب على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) ليشمل أفغانستان، ومناقشة مبادرات أوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار الإقليمي.ونقلت وسائل إعلام في إسلام أباد عن مصادر باكستانية وأفغانية قولها، إن الحوار الثلاثي السادس لوزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان سيُعقد لمراجعة القرارات التي اتُخذت في اجتماع غير رسمي عُقد بالعاصمة الصينية بكين خلال مايو/ أيار الماضي، لتعزيز التعاون الإقليمي، بعد اجتماع مماثل، سبقه، في الشهر نفسه من العام 2023 في إسلام أباد.وأردف مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "باكستان والصين تعلمان ذلك، لذا جاء هذا المؤتمر لتعزيز الفرص الاقتصادية للدول الثلاث نظرا للترابط الجغرافي بينها".

