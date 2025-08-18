عربي
أستاذة علوم سياسية: كييف تريد إحراج ترامب
أستاذة علوم سياسية: كييف تريد إحراج ترامب
أستاذة علوم سياسية: كييف تريد إحراج ترامب
سبوتنيك عربي
علقت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية، الدكتورة ثريا الفرّا، على اعتداءات وهجمات نظام كييف قبيل بدء المحادثات الأمريكية الأوكرانية، مؤكدة أن "هذه... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T16:24+0000
2025-08-18T16:24+0000
ترامب
دونالد ترامب
كييف
ألاسكا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101141334_0:0:1787:1006_1920x0_80_0_0_5162a7b08cc420b2d93e8f4e28f96575.jpg
الفرا، وخلال حديث لها عبر إذاعة "سبوتينيك"، لفتت إلى أن "قمة ألاسكا، كانت ساعات قلق على زيلينسكي وأوكرانيا وأوروبا بسبب خوفهم من نتائجها"، معتبرة أن "النتائج لم تكن مرضية لما يريده الغرب ولا حتى لرغبة زيلينسكي الذي لم يظهر محاولة حتى اليوم للسلام"، معتبرة أن "العمليات الذي يقوم بها نظام كييف هدفها إحراج ترامب".ورأت الفرا أن "ما يسعى إليه نظام كييف توسيع دائرة الصراع، وهو لا يريد الجلوس على طاولة المفاوضات"، قائلة إن "نظام كييف يحاول عرقلة المفاوضات من خلال هذه الأساليب لاستفزاز روسيا وتركها طاولة المفاوضات، لكن روسيا تمتلك حكمة سياسية وصبرا استراتيجيا".وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن "روسيا تسعى لإنهاء هذا النزاع ولكن بشرطين أساسيين، الأول أن لا تنازلات إقليمية، والثاني إزالة الأسباب الأساسية للصراع".
https://sarabic.ae/20250818/أوكرانيا-تصعد-عملياتها-الاستفزازية-بهدف-تخريب-جهود-السلام-1103884977.html
كييف
ألاسكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101141334_189:0:1777:1191_1920x0_80_0_0_a04dc17a260722d833d961d0069de506.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, دونالد ترامب, كييف, ألاسكا, قمة ألاسكا
ترامب, دونالد ترامب, كييف, ألاسكا, قمة ألاسكا

أستاذة علوم سياسية: كييف تريد إحراج ترامب

16:24 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
علقت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية، الدكتورة ثريا الفرّا، على اعتداءات وهجمات نظام كييف قبيل بدء المحادثات الأمريكية الأوكرانية، مؤكدة أن "هذه التحركات تشير إلى سعي كييف لعرقلة عملية السلام والنتائج التي توصل اليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".
الفرا، وخلال حديث لها عبر إذاعة "سبوتينيك"، لفتت إلى أن "قمة ألاسكا، كانت ساعات قلق على زيلينسكي وأوكرانيا وأوروبا بسبب خوفهم من نتائجها"، معتبرة أن "النتائج لم تكن مرضية لما يريده الغرب ولا حتى لرغبة زيلينسكي الذي لم يظهر محاولة حتى اليوم للسلام"، معتبرة أن "العمليات الذي يقوم بها نظام كييف هدفها إحراج ترامب".

وردا على سؤال حول محاولات كييف الهجوم على منشآت نووية، قالت الفرا: "أوكرانيا لم تتوقف يوما عن ضرب المنشآت والجسور الهامة والبنية التحتية، لكن الخطورة أن تقوم بمهاجمة مواقع نووية"، مؤكدة أن "روسيا واعية ومدركة لهذا الأمر بحكم وجود استخبارات عسكرية روسية"، مشددة على أن "هذه الكارثة لن تكون أقليمية بل ستنتشر لمدى أكبر وأوسع".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
12:31 GMT
ورأت الفرا أن "ما يسعى إليه نظام كييف توسيع دائرة الصراع، وهو لا يريد الجلوس على طاولة المفاوضات"، قائلة إن "نظام كييف يحاول عرقلة المفاوضات من خلال هذه الأساليب لاستفزاز روسيا وتركها طاولة المفاوضات، لكن روسيا تمتلك حكمة سياسية وصبرا استراتيجيا".
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن "روسيا تسعى لإنهاء هذا النزاع ولكن بشرطين أساسيين، الأول أن لا تنازلات إقليمية، والثاني إزالة الأسباب الأساسية للصراع".
