أستاذة علوم سياسية: كييف تريد إحراج ترامب
علقت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية، الدكتورة ثريا الفرّا، على اعتداءات وهجمات نظام كييف قبيل بدء المحادثات الأمريكية الأوكرانية، مؤكدة أن "هذه... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
الفرا، وخلال حديث لها عبر إذاعة "سبوتينيك"، لفتت إلى أن "قمة ألاسكا، كانت ساعات قلق على زيلينسكي وأوكرانيا وأوروبا بسبب خوفهم من نتائجها"، معتبرة أن "النتائج لم تكن مرضية لما يريده الغرب ولا حتى لرغبة زيلينسكي الذي لم يظهر محاولة حتى اليوم للسلام"، معتبرة أن "العمليات الذي يقوم بها نظام كييف هدفها إحراج ترامب".ورأت الفرا أن "ما يسعى إليه نظام كييف توسيع دائرة الصراع، وهو لا يريد الجلوس على طاولة المفاوضات"، قائلة إن "نظام كييف يحاول عرقلة المفاوضات من خلال هذه الأساليب لاستفزاز روسيا وتركها طاولة المفاوضات، لكن روسيا تمتلك حكمة سياسية وصبرا استراتيجيا".وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن "روسيا تسعى لإنهاء هذا النزاع ولكن بشرطين أساسيين، الأول أن لا تنازلات إقليمية، والثاني إزالة الأسباب الأساسية للصراع".
علقت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية، الدكتورة ثريا الفرّا، على اعتداءات وهجمات نظام كييف قبيل بدء المحادثات الأمريكية الأوكرانية، مؤكدة أن "هذه التحركات تشير إلى سعي كييف لعرقلة عملية السلام والنتائج التي توصل اليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".
الفرا، وخلال حديث لها عبر إذاعة "سبوتينيك"، لفتت إلى أن "قمة ألاسكا
، كانت ساعات قلق على زيلينسكي وأوكرانيا وأوروبا بسبب خوفهم من نتائجها"، معتبرة أن "النتائج لم تكن مرضية لما يريده الغرب ولا حتى لرغبة زيلينسكي الذي لم يظهر محاولة حتى اليوم للسلام"، معتبرة أن "العمليات الذي يقوم بها نظام كييف هدفها إحراج ترامب".
وردا على سؤال حول محاولات كييف الهجوم على منشآت نووية، قالت الفرا: "أوكرانيا لم تتوقف يوما عن ضرب المنشآت والجسور الهامة والبنية التحتية، لكن الخطورة أن تقوم بمهاجمة مواقع نووية"، مؤكدة أن "روسيا واعية ومدركة لهذا الأمر بحكم وجود استخبارات عسكرية روسية"، مشددة على أن "هذه الكارثة لن تكون أقليمية بل ستنتشر لمدى أكبر وأوسع".
ورأت الفرا أن "ما يسعى إليه نظام كييف توسيع دائرة الصراع
، وهو لا يريد الجلوس على طاولة المفاوضات"، قائلة إن "نظام كييف يحاول عرقلة المفاوضات من خلال هذه الأساليب لاستفزاز روسيا وتركها طاولة المفاوضات، لكن روسيا تمتلك حكمة سياسية وصبرا استراتيجيا".
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن "روسيا تسعى لإنهاء هذا النزاع ولكن بشرطين أساسيين، الأول أن لا تنازلات إقليمية، والثاني إزالة الأسباب الأساسية للصراع".