أكاديمي لـ"سبوتنيك": ترامب كان حازما في لقائه مع زيلينسكي بشأن وقف العمليات العسكرية مع روسيا

أكاديمي لـ"سبوتنيك": ترامب كان حازما في لقائه مع زيلينسكي بشأن وقف العمليات العسكرية مع روسيا

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، اليوم الاثنين، إن اللقاء...

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الجديد هذه المرة هو محاولة ترامب التقارب مع روسيا، حيث طرح عدة سيناريوهات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى جانب إعلانه صراحةً أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو، وهو موقف يصب في مصلحة روسيا التي اعتبرت هذا الشرط أساسياً لوقف الحرب.وختم إسماعيل قائلاً: "أعتقد أن الضغوط ستتزايد على زيلينسكي، بالتوازي مع مساعٍ من ترامب لإقناع بعض دول حلف الناتو بالاصطفاف في الاتجاه ذاته، بهدف إنهاء الحرب أو على الأقل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات، التي تبدأ أولى خطواتها بتقليص العمليات العسكرية وصولاً إلى تسوية شاملة للأزمة الروسية الأوكرانية".وأفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن ترامب عقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.

