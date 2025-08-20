الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن جهود تسوية الأزمة الأوكرانية

عربي
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، نشرته "بوابة الأهرام"، أكد أن مصر تثمن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، كما رحب بلقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، بعد قمة ألاسكا. وقال البيان: إن مصر تؤكد على رؤيتها بعدم وجود حلول عسكرية لهذه الأزمة وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهائها وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.ولفت البيان إلى أن انتهاء الأزمة الأوكرانية سيضع حدا لآثارها السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة في مجال الأمن الغذائي في الدول النامية.واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وجاء اللقاء، بعد قمة ترامب وبوتين، الجمعة الماضي، في ألاسكا، حيث أعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
أكدت مصر أنها تتابع التحركات الدولية الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ترحب بالقمة الأمريكية الروسية التي انعقدت في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، نشرته "بوابة الأهرام"، أكد أن مصر تثمن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، كما رحب بلقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، بعد قمة ألاسكا.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
بحضور بوتين وزيلينسكي... ترامب: أسعى لـ"إغلاق ملف" الأزمة الأوكرانية
أمس, 13:01 GMT
وقال البيان: إن مصر تؤكد على رؤيتها بعدم وجود حلول عسكرية لهذه الأزمة وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهائها وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن انتهاء الأزمة الأوكرانية سيضع حدا لآثارها السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة في مجال الأمن الغذائي في الدول النامية.
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وجاء اللقاء، بعد قمة ترامب وبوتين، الجمعة الماضي، في ألاسكا، حيث أعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
