https://sarabic.ae/20250820/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103945213.html
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت مصر أنها تتابع التحركات الدولية الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ترحب بالقمة الأمريكية الروسية التي انعقدت في... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T09:44+0000
2025-08-20T09:44+0000
2025-08-20T09:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
مصر
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، نشرته "بوابة الأهرام"، أكد أن مصر تثمن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، كما رحب بلقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، بعد قمة ألاسكا. وقال البيان: إن مصر تؤكد على رؤيتها بعدم وجود حلول عسكرية لهذه الأزمة وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهائها وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.ولفت البيان إلى أن انتهاء الأزمة الأوكرانية سيضع حدا لآثارها السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة في مجال الأمن الغذائي في الدول النامية.واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.وجاء اللقاء، بعد قمة ترامب وبوتين، الجمعة الماضي، في ألاسكا، حيث أعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
https://sarabic.ae/20250819/بحضور-بوتين-وزيلينسكي-ترامب-أسعى-لـإغلاق-ملف-الأزمة-الأوكرانية--عاجل-1103920260.html
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مصر, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, مصر, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
أكدت مصر أنها تتابع التحركات الدولية الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ترحب بالقمة الأمريكية الروسية التي انعقدت في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، نشرته "بوابة الأهرام
"، أكد أن مصر تثمن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، كما رحب بلقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، بعد قمة ألاسكا.
وقال البيان: إن مصر تؤكد على رؤيتها بعدم وجود حلول عسكرية لهذه الأزمة وأن التفاوض
هو السبيل الوحيد لإنهائها وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن انتهاء الأزمة الأوكرانية سيضع حدا لآثارها السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة في مجال الأمن الغذائي في الدول النامية.
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وجاء اللقاء، بعد قمة ترامب وبوتين، الجمعة الماضي، في ألاسكا، حيث أعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية
. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".