https://sarabic.ae/20250818/ترامب-انتقاد-أفعالي-في-سياق-التسوية-الأوكرانية-لا-يؤدي-إلا-إلى-تعقيدها--عاجل-1103889200.html

ترامب: انتقاد أفعالي في سياق التسوية الأوكرانية لا يؤدي إلا إلى تعقيدها

ترامب: انتقاد أفعالي في سياق التسوية الأوكرانية لا يؤدي إلا إلى تعقيدها

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قبل اجتماعه في البيت الأبيض مع فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، بأن "الأغبياء" فقط هم من يعتقدون أنه يتصرف... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-18T14:29+0000

2025-08-18T14:29+0000

2025-08-18T14:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

ترامب

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg

وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أنا هنا فقط لمنع حدوث هذا. أعرف تمامًا ما أفعله. لا أحتاج إلى نصيحة من أشخاص عملوا على كل هذه النزاعات لسنوات ولم يتمكنوا من فعل أي شيء لوقفها. إنهم أغبياء بلا ذكاء ولا فهم ولا منطق سليم. وهم يصعّبون حل الكارثة الروسية الأوكرانية الحالية".وأضاف ترامب أيضًا أنه حلّ ستة نزاعات في ستة أشهر. ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن وسائل الإعلام التي تنتقده "لا تملك أدنى فكرة"، لكنها تصف كل ما يفعله بأنه خطأ.يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، اليوم الاثنين، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.روبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلةإعلام: ترامب لم يناقش مع زيلينسكي والحلفاء نشر قوات أمريكية في أوكرانيا كجزء من ضمانات أمنية

https://sarabic.ae/20250818/أوكرانيا-تصعد-عملياتها-الاستفزازية-بهدف-تخريب-جهود-السلام-1103884977.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, ترامب, دونالد ترامب