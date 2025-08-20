https://sarabic.ae/20250820/الرئيس-الإيراني-لولا-قدراتنا-الصاروخية-لأصبح-وضعنا-مثل-غزة-1103973233.html
الرئيس الإيراني: لولا قدراتنا الصاروخية لأصبح وضعنا مثل غزة
الرئيس الإيراني: لولا قدراتنا الصاروخية لأصبح وضعنا مثل غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إنه "لو لم تكن لدينا قوة صاروخية اليوم، لكان قد تعرضنا للقصف كل يوم ويكون وضعنا أشبه بغزة". 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T20:29+0000
2025-08-20T20:29+0000
2025-08-20T20:29+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت في لقاء مع المواطنين الإيرانيين المقيمين في بيلاروسيا، مشددا على ضرورة تعزيز القدرات الإيرانية.وأشار الرئيس بزشكيان إلى أنه لو لم يكن لدى إيران قدرات صاروخية لصنع أعدائها مثلما صنعوا في قطاع غزة واليمن، مضيفا أن "أعداء إيران ينادون بحقوق الإنسان والحرية، لكن كل كلامهم أكاذيب وخدع كبيرة".وتابع الرئيس الإيراني: "لقد أعلنا منذ البداية أننا نسعى إلى الوحدة والتكامل داخل البلاد والمنطقة، لكنهم لا يرون نمونا وتقدمنا". ولم يكتف مسعود بزشكيان بذلك، بل أكد أن "إسرائيل ترتكب الوحشية والظلم والجريمة في المنطقة، ولا أحد يمنعها".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250820/إيران-تعلن-سقوط-قتلى-ومصابين-جراء-انفجار-ذخائر-من-مخلفات-الحرب-الإسرائيلية-الأخيرة-1103938841.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
الرئيس الإيراني: لولا قدراتنا الصاروخية لأصبح وضعنا مثل غزة
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إنه "لو لم تكن لدينا قوة صاروخية اليوم، لكان قد تعرضنا للقصف كل يوم ويكون وضعنا أشبه بغزة".
وذكرت وكالة
"تسنيم"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت في لقاء مع المواطنين الإيرانيين المقيمين في بيلاروسيا، مشددا على ضرورة تعزيز القدرات الإيرانية.
وأشار الرئيس بزشكيان إلى أنه لو لم يكن لدى إيران قدرات صاروخية لصنع أعدائها مثلما صنعوا في قطاع غزة واليمن، مضيفا أن "أعداء إيران ينادون بحقوق الإنسان والحرية، لكن كل كلامهم أكاذيب وخدع كبيرة".
وتابع الرئيس الإيراني
: "لقد أعلنا منذ البداية أننا نسعى إلى الوحدة والتكامل داخل البلاد والمنطقة، لكنهم لا يرون نمونا وتقدمنا". ولم يكتف مسعود بزشكيان بذلك، بل أكد أن "إسرائيل ترتكب الوحشية والظلم والجريمة في المنطقة، ولا أحد يمنعها".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل
وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.