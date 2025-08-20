وزير الدفاع الإيراني: الصواريخ الجديدة جاهز للرد على أي مغامرة إسرائيلية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإيراني: الصواريخ الجديدة جاهز للرد على أي مغامرة إسرائيلية
وزير الدفاع الإيراني: الصواريخ الجديدة جاهز للرد على أي مغامرة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، أن بلاده طورت صواريخ جديدة بقدرات متفوقة، سيتم استخدامها ضد إسرائيل في حال أقدمت على أي...
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال الاحتفال بـ"يوم الصناعة الدفاعية" في إيران، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى قول زاده إن الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما لم تشهد مواجهة بين إيران وإسرائيل فقط، بل شاركت فيها أيضا قدرات الدعم اللوجستي والاستخباراتي الأمريكية.وتابع: "جميع الصواريخ التي استخدمناها كانت من إنتاج الصناعات الدفاعية الإيرانية"، مشيرا إلى أنه رغم منع إسرائيل نشر صور لما أحدثته الصواريخ الإيرانية من دمار، إلا أن الصور المسربة لاحقا أظهرت دقة الصواريخ الإيرانية وإصابتها أهدافها الحيوية.وأضاف: "صواريخنا الحالية أقوى بكثير من تلك التي استُخدمت في حرب الـ12 يوما وإذا تكررت المغامرة سنرد باستخدامها"، مشيرا إلى أن المنظومات الدفاعية المتطورة التي استخدمتها إسرائيل لم تتصدى سوى لـ 40 في المئة من صواريخ إيران بينما بلغت نسبة الإصابة في الأيام الأخيرة من الحرب بلغت 90 في المئة.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250820/إيران-تعلن-سقوط-قتلى-ومصابين-جراء-انفجار-ذخائر-من-مخلفات-الحرب-الإسرائيلية-الأخيرة-1103938841.html
https://sarabic.ae/20250814/إيران-تدين-ادعاءات-نتنياهو-بشأن-إسرائيل-الكبرى-وتطالب-بتحرك-دولي-1103720622.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
وزير الدفاع الإيراني: الصواريخ الجديدة جاهز للرد على أي مغامرة إسرائيلية

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، أن بلاده طورت صواريخ جديدة بقدرات متفوقة، سيتم استخدامها ضد إسرائيل في حال أقدمت على أي مغامرة عسكرية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال الاحتفال بـ"يوم الصناعة الدفاعية" في إيران، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى قول زاده إن الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما لم تشهد مواجهة بين إيران وإسرائيل فقط، بل شاركت فيها أيضا قدرات الدعم اللوجستي والاستخباراتي الأمريكية.
أضرار في مبنى سكني نتيجة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة
06:07 GMT
وتابع: "جميع الصواريخ التي استخدمناها كانت من إنتاج الصناعات الدفاعية الإيرانية"، مشيرا إلى أنه رغم منع إسرائيل نشر صور لما أحدثته الصواريخ الإيرانية من دمار، إلا أن الصور المسربة لاحقا أظهرت دقة الصواريخ الإيرانية وإصابتها أهدافها الحيوية.
وأضاف: "صواريخنا الحالية أقوى بكثير من تلك التي استُخدمت في حرب الـ12 يوما وإذا تكررت المغامرة سنرد باستخدامها"، مشيرا إلى أن المنظومات الدفاعية المتطورة التي استخدمتها إسرائيل لم تتصدى سوى لـ 40 في المئة من صواريخ إيران بينما بلغت نسبة الإصابة في الأيام الأخيرة من الحرب بلغت 90 في المئة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
14 أغسطس, 12:39 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
