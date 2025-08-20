https://sarabic.ae/20250820/وزير-الدفاع-الإيراني-الصواريخ-الجديدة-جاهز-للرد-على-أي-مغامرة-إسرائيلية-1103951415.html

وزير الدفاع الإيراني: الصواريخ الجديدة جاهز للرد على أي مغامرة إسرائيلية

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، أن بلاده طورت صواريخ جديدة بقدرات متفوقة، سيتم استخدامها ضد إسرائيل في حال أقدمت على أي... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال الاحتفال بـ"يوم الصناعة الدفاعية" في إيران، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى قول زاده إن الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما لم تشهد مواجهة بين إيران وإسرائيل فقط، بل شاركت فيها أيضا قدرات الدعم اللوجستي والاستخباراتي الأمريكية.وتابع: "جميع الصواريخ التي استخدمناها كانت من إنتاج الصناعات الدفاعية الإيرانية"، مشيرا إلى أنه رغم منع إسرائيل نشر صور لما أحدثته الصواريخ الإيرانية من دمار، إلا أن الصور المسربة لاحقا أظهرت دقة الصواريخ الإيرانية وإصابتها أهدافها الحيوية.وأضاف: "صواريخنا الحالية أقوى بكثير من تلك التي استُخدمت في حرب الـ12 يوما وإذا تكررت المغامرة سنرد باستخدامها"، مشيرا إلى أن المنظومات الدفاعية المتطورة التي استخدمتها إسرائيل لم تتصدى سوى لـ 40 في المئة من صواريخ إيران بينما بلغت نسبة الإصابة في الأيام الأخيرة من الحرب بلغت 90 في المئة.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

