https://sarabic.ae/20250820/وفد-شيشاني-يزور-المندوبية-الدائمة-لدولة-فلسطين-لبحث-آليات-إغاثة-غزة-1103965067.html
وفد شيشاني يزور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لبحث آليات إغاثة غزة
وفد شيشاني يزور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لبحث آليات إغاثة غزة
سبوتنيك عربي
استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مساعد رئيس الشيشان أحمد محمودوفيتش دوداييف، وزير السياسة القومية والعلاقات... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T15:20+0000
2025-08-20T15:20+0000
2025-08-20T15:20+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103964808_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_76bb009a95ce3a557516c148e58d4f51.jpg
وبحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، فإن اللقاء حضره السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد حضر الاجتماع من الشيشان، إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، ممثلاً عن صندوق أحمد حاجي قديروف للأعمال الخيرية، ودبلوماسي المندوبية.ونقل الوفد الشيشاني "تحيات الرئيس رمضان قاديروف لنظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضامن حكومة وشعب الشيشان مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتم الاتفاق خلال اللقاء على أن الشيشان ستقوم بتقديم 750 طن من المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.بحث اللقاء آلية للتعاون الثلاثي بين المندوبية الدائمة لدولة فلسطين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وصندوق أحمد قديروف في عدة مجالات منها الطلاب والعلاج الطبي والشؤون الاجتماعية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250820/بن-غفير-يجبر-أسرى-فلسطينيين-على-مشاهدة-لقطات-من-دمار-غزة-فيديو-1103963176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103964808_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b5b3b10c3c6bcc9509eac278b2e181c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
وفد شيشاني يزور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لبحث آليات إغاثة غزة
حصري
استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مساعد رئيس الشيشان أحمد محمودوفيتش دوداييف، وزير السياسة القومية والعلاقات الخارجية والطباعة والإعلام في جمهورية الشيشان.
وبحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، فإن اللقاء حضره السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد حضر الاجتماع من الشيشان، إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، ممثلاً عن صندوق أحمد حاجي قديروف للأعمال الخيرية، ودبلوماسي المندوبية.
ونقل الوفد الشيشاني "تحيات الرئيس رمضان قاديروف لنظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضامن حكومة وشعب الشيشان مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتم الاتفاق خلال اللقاء على أن الشيشان ستقوم بتقديم 750 طن من المساعدات الإغاثية
بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
بحث اللقاء آلية للتعاون الثلاثي بين المندوبية الدائمة لدولة فلسطين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وصندوق أحمد قديروف في عدة مجالات منها الطلاب والعلاج الطبي والشؤون الاجتماعية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.