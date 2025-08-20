وفد شيشاني يزور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لبحث آليات إغاثة غزة

عربي
حصري
استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مساعد رئيس الشيشان أحمد محمودوفيتش دوداييف، وزير السياسة القومية والعلاقات الخارجية والطباعة والإعلام في جمهورية الشيشان.
وبحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، فإن اللقاء حضره السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد حضر الاجتماع من الشيشان، إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، ممثلاً عن صندوق أحمد حاجي قديروف للأعمال الخيرية، ودبلوماسي المندوبية.
ونقل الوفد الشيشاني "تحيات الرئيس رمضان قاديروف لنظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضامن حكومة وشعب الشيشان مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتم الاتفاق خلال اللقاء على أن الشيشان ستقوم بتقديم 750 طن من المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
بحث اللقاء آلية للتعاون الثلاثي بين المندوبية الدائمة لدولة فلسطين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وصندوق أحمد قديروف في عدة مجالات منها الطلاب والعلاج الطبي والشؤون الاجتماعية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
