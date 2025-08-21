https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الإيراني-يكشف-حقيقة-وقوع-حادث-أمني-في-قاعدة-عسكرية-بمدينة-تبريز-1103978502.html

الجيش الإيراني يكشف حقيقة وقوع حادث أمني في قاعدة عسكرية بمدينة تبريز

كشف الجيش الإيراني، اليوم الخميس، حقيقة وقوع حادث أمني في قاعدة الشهيد فقوري الجوية في مدينة تبريز. 21.08.2025, سبوتنيك عربي

إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إدارة العلاقات العامة في الجيش الإیرانی أصدرت بيانا نفت فيه وقوع أي حادث أمني في قاعدة الشهيد فكوري الجوية في تبريز.وأكد البيان الإيراني أن "الحريق الذي اندلع قرب ساحة أذربيجان في مدينة تبريز كان مرتبطا بورشة بلدية المنطقة الرابعة في المدينة، ونتج عن حريق في نفايات مطاطية وبلاستيكية، مما أدى إلى حريق كبير ودخان كثيف، مما أثار قلق أهالي تبريز الكرام".أوضح البيان أن هذا الحادث لا علاقة له بقاعدة تبريز الجوية الثانية، مشددا على مختلف جوانب هذا الحادث والذي أثار قلق أهالي تبريز قيد التحقيق من قبل الجهات الإيرانية المختصة، وسيتم التعامل مع أي عمل تخريبي محتمل أو نية وراء وقوعه بشكل قانوني وحاسم.ولفت بيان الجيش الإيراني إلى أن "جنود الشعب الإيراني في القوات الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حالة تأهب قصوى وجاهزون لمواجهة أي عدوان محتمل من قبل العدو الصهيوني". يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

