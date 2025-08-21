https://sarabic.ae/20250821/الخارجية-الأمريكية-تقيل-مسؤولا-إعلاميا-إيراني-الأصل-بسبب-اعتراضاته-المتكررة-1104000189.html

الخارجية الأمريكية تقيل مسؤولا إعلاميا إيراني الأصل بسبب "اعتراضاته المتكررة"

تسببت خلافات داخلية في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في إقالة أحد موظفيها بسبب اعتراضاته المتكررة على سياسة واشنطن تجاه ما يحدث في قطاع غزة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي

ويعمل شاهد قريشي، وهو إيراني الأصل، في قسم الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية بدائرة الإعلام التابعة للخارجية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الخميس.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن السبب وراء إقالة قريشي هو الخلافات التي كان أبرزها انتقاده لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الخطة الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بإعادة احتلال غزة وتهجير مئات الآلاف من أهالي القطاع.وتواجه سياسة ترامب تجاه غزة انتقادات واسعة في الداخل الأمريكي خاصة فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 21 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

