00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: كييف تواصل الإرهاب وسط جهود السلام التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة
الخارجية الروسية: كييف تواصل الإرهاب وسط جهود السلام التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة
صرّحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يواصل إرهابه ضد المواطنين الروس المسالمين، في ظل جهود موسكو وواشنطن لإيجاد حل للأزمة...
وقالت زاخاروفا في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "على خلفية الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإيجاد سبل حل الأزمة الأوكرانية، تواصل كييف إرهاب المدنيين الروس المسالمين وقصف المرافق المدنية في بلدنا".وأوضحت في تعليقها على اقتراب يوم استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس/آب: "نحن ننطلق من حقيقة أنه سيكون من الممكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي لأوكرانيا عندما تعود كييف إلى أصول دولتها، وتتوقف عن سياسة النازية الجديدة المتمثلة في إبادة كل شيء روسي".وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا، في 15 أغسطس/آب، قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.نائب الرئيس الأمريكي: بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح روسيا
الخارجية الروسية: كييف تواصل الإرهاب وسط جهود السلام التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
صرّحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يواصل إرهابه ضد المواطنين الروس المسالمين، في ظل جهود موسكو وواشنطن لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "على خلفية الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإيجاد سبل حل الأزمة الأوكرانية، تواصل كييف إرهاب المدنيين الروس المسالمين وقصف المرافق المدنية في بلدنا".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه ستتم معاقبة جميع المذنبين بارتكاب جرائم نظام كييف.

وأوضحت في تعليقها على اقتراب يوم استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس/آب: "نحن ننطلق من حقيقة أنه سيكون من الممكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي لأوكرانيا عندما تعود كييف إلى أصول دولتها، وتتوقف عن سياسة النازية الجديدة المتمثلة في إبادة كل شيء روسي".

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومن جانبها ترد القوات الروسية على نلك الجرائم، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: واشنطن تواصل العمل مع موسكو وكييف لتنظيم اجتماع ثنائي
أمس, 22:28 GMT
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".

وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.
يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا، في 15 أغسطس/آب، قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
نائب الرئيس الأمريكي: بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح روسيا
