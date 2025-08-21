https://sarabic.ae/20250821/الخارجية-الروسية-كييف-تواصل-الإرهاب-وسط-جهود-السلام-التي-تبذلها-روسيا-والولايات-المتحدة-1103996526.html
الخارجية الروسية: كييف تواصل الإرهاب وسط جهود السلام التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة
الخارجية الروسية: كييف تواصل الإرهاب وسط جهود السلام التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة
صرّحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يواصل إرهابه ضد المواطنين الروس المسالمين، في ظل جهود موسكو وواشنطن لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "على خلفية الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإيجاد سبل حل الأزمة الأوكرانية، تواصل كييف إرهاب المدنيين الروس المسالمين وقصف المرافق المدنية في بلدنا".وأوضحت في تعليقها على اقتراب يوم استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس/آب: "نحن ننطلق من حقيقة أنه سيكون من الممكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي لأوكرانيا عندما تعود كييف إلى أصول دولتها، وتتوقف عن سياسة النازية الجديدة المتمثلة في إبادة كل شيء روسي".وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا، في 15 أغسطس/آب، قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
وقالت زاخاروفا في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "على خلفية الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإيجاد سبل حل الأزمة الأوكرانية، تواصل كييف إرهاب المدنيين الروس المسالمين وقصف المرافق المدنية في بلدنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه ستتم معاقبة جميع المذنبين بارتكاب جرائم نظام كييف.
وأوضحت في تعليقها على اقتراب يوم استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس/آب: "نحن ننطلق من حقيقة أنه سيكون من الممكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي لأوكرانيا عندما تعود كييف إلى أصول دولتها، وتتوقف عن سياسة النازية الجديدة المتمثلة في إبادة كل شيء روسي".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومن جانبها ترد القوات الروسية على نلك الجرائم، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".
وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.
وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.
يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا، في 15 أغسطس/آب، قمة في ألاسكا
خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.