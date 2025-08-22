إحاطة أممية مثيرة للجدل... بين أمل الليبيين وتشكيك المحللين

عربي
ترامب: مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل
تابعنا عبر
حصري
في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، شددت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، على أن الشعب الليبي ما زال يطالب بانتخابات تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
وقدمت البعثة خارطة طريق جديدة تمتد حتى 18 شهرا، تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي، محذرة في الوقت ذاته من محاولات عرقلة هذا المسار من قبل أطراف تسعى لإطالة أمد الأزمة، وبينما تتباين المواقف الداخلية والإقليمية، يظل السؤال الأهم: هل تنجح هذه الخارطة في نقل ليبيا نحو تسوية شاملة طال انتظارها؟

لا جديد

قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن "إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا جاءت مخيبة للآمال، إذ كان يعوّل عليها الشعب الليبي لتقديم حلول واقعية وعملية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها الممتدة".

وأوضح التويجر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المقترحات المطروحة غير قابلة للتنفيذ، خصوصا أنها جُرّبت في المرحلة السابقة خلال انتخابات 2021، والتي كان من المقرر أن تكون رئاسية وبرلمانية، وبعد استكمال معظم الترتيبات الممهدة لها، تم الإعلان عن "القوة القاهرة" قبل موعد الاقتراع بأيام قليلة، مما نسف العملية برمتها".

وأضاف أنه "لا يرى أي متغيرات جديدة على صعيد الأزمة الليبية، ولا حتى في الظروف المتعلقة بإجراء الانتخابات"، معتبرا أن "الحديث عن إجرائها خلال مدة 18 شهرا دون ضمانات حقيقية أمر غير واقعي، لا سيما أن البعثة الأممية وفق قرار إنشائها من مجلس الأمن لا تملك سوى تقديم الدعم لليبيين، وفي حال غياب التوافق الداخلي والدولي فإنها عاجزة عن فرض أي حلول".
وأشار التويجر إلى أن "المجتمع الدولي نفسه غير متفق بشأن ليبيا، وهو ما يتضح من خلال تباين مواقف مندوبي الدول في مجلس الأمن، حيث يرفض البعض الاعتراف بليبيا كدولة مستقرة في الوقت الراهن، كما أن هناك رفضا واضحا من بعض الأطراف الدولية لمغادرة قواتها من الأراضي الليبية، بينما تبحث أطراف أخرى عن متغيرات جديدة تعيد صياغة المشهد".
وأكد أن "لا استقرار في ليبيا إلا بتوافق الأطراف الدولية المتدخلة في شؤونها، وإلا ستظل ليبيا ساحة صراع إقليمي ودولي، على غرار العديد من المناطق المشتعلة حول العالم".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعلن عن خارطة طريق تشمل انتخاب حكومة موحدة وحوار وطني شامل
أمس, 21:36 GMT

مبادرات مبتورة

قال الأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، تركزت على مساعدة المنظمة الدولية في إقامة حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات شاملة وموثوقة، عبر تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية".
وأوضح الباروني أن "البعثة الأممية شكّلت لجنة استشارية تضم عددا من الخبرات، بهدف تقديم مقترحات بشأن القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات ورسم خارطة طريق ذات مسارات متدرجة، تبدأ باستراتيجيات متتابعة، ثم الإعداد لدستور واضح المعالم، وصولا إلى انتخابات وطنية شاملة".
وبيّن أن "هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في توحيد المؤسسات والحكومة، وتقليص الازدواجية القائمة في هياكل الدولة، من خلال الدمج التدريجي لكل الأطراف ضمن اتفاق يرسخ الثقة المتبادلة، ويمهد لانتخابات شاملة تلبي رغبة المجتمعين المحلي والدولي في توفير إطار ديمقراطي مدعوم من الأمم المتحدة، بما يعزز الشرعية الوطنية".
وشدد على "ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد، وهو تقريبا 18 شهرا"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستحدد موعدا نهائيا لتقديم توصياتها قبل نهاية أغسطس/ آب الجاري، ما يمنح المبادرة جدولا زمنيا واضحا، كما أن شمولية المبادرة بخبراتها وتوزيعها الجغرافي يعزز التزام الأطراف بعدم الانسحاب، إلى جانب وجود مراقبة دولية تشكل رادعا لأي تجاوزات محتملة".
ودعا الباروني مجلس الأمن إلى "إصدار قرار بفرض عقوبات على المعرقلين"، لافتا إلى أن "الأطراف المحلية طالبت بضمان مشاركة فاعلة وعدالة في التمثيل، أما على المستوى الإقليمي والدولي، فهناك من يدعم النموذج المركزي كإطار للحكم، في حين تفضل أطراف أخرى تحالفات تعزز نفوذ الجماعات الإسلامية، وأطراف ثالثة تساند خطوات ليبية مستقلة، وهو ما يزيد المشهد تعقيدا".
وأضاف أن "الانتخابات القادمة قد تكون أداة شرعية حقيقية تساعد على الانتقال السياسي وتجاوز رموز الانقسام، من خلال مؤسسات موحدة، غير أن التحديات لا تزال كبيرة، من أبرزها غياب إطار دستوري واضح، إشكاليات أهلية المرشحين وخلفياتهم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيق انتقال السلطة بسلاسة".
وأشار إلى أن "القوة المسلحة والميليشيات المؤثرة لا تزال فاعلا رئيسيا في القرار السياسي، ولم تُدمج بعد بالشكل الكامل رغم الجهود المبذولة".
وقال إن "الانتخابات قادرة على استعادة الثقة، لكن ذلك يتطلب تحديد إطار دستوري واضح، وانسحاب التشكيلات المسلحة من المشهد السياسي، فضلاً عن معالجة الوضع الاقتصادي لما بعد الانتخابات".
وأكد الباروني أن "نجاح هذا المسار يتطلب خارطة موحدة واضحة، وجدولا زمنيا منضبطا، ومشاركة واسعة من جميع الأطراف، إلى جانب ضغط دولي جاد وإجراءات عقابية ملموسة لضمان التنفيذ. كما أن مواقف القوى الدولية، سواء بدعمها المعتدل أو في حال استمرار الانقسام الإقليمي، قد تعرقل العملية بالكامل".
واكد أن "المسار الأممي يمثل فرصة جدية لكسر الجمود السياسي في ليبيا، لكنه يظل هشاً في ظل الخلافات المحلية والإقليمية، وأن النجاح يعتمد على تضافر الإرادات الليبية ودعم المجتمع الدولي بشروط واضحة وصارمة".
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
الاستطلاع الأممي في ليبيا.. آمال عالقة بين خيار الانتخابات ومأزق الانقسامات
18 أغسطس, 09:18 GMT

خارطة محفوفة بالمخاطر

من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وإعلانها عن خارطة طريق جديدة، جاءت في ظل استمرار الجمود السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات"، مؤكدا أن "المبعوثين السابقين فشلوا في إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، بينما لم يكن لمجلس الأمن دور فاعل وحاسم لاتخاذ قرار ينقذ ليبيا من هذا الانقسام ومن شبح الحرب الأهلية المستمرة".
وأوضح العبدلي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "البعثة الأممية كانت تُعِد منذ أشهر لهذه الخارطة، وأعلنت أنها أنهت أعمال اللجنة الاستشارية، التي بدورها قدمت أربعة مقترحات لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، هذه المقترحات طرحت للتصويت الشعبي، إذ شارك فيها أكثر من 22 ألف مواطن ليبي، وجاء المقترح الأول، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، في المرتبة الأولى، بينما حلّ المقترح الرابع في المرتبة الثانية، وهو القاضي بتشكيل لجنة حوار تُنبثق عنها هيئة تأسيسية تقود البلاد نحو انتخابات وحكومة موحدة ودستور مؤقت".
وأشار العبدلي إلى أن "تيتيه أعلنت، من خلال خارطة الطريق، أن الشعب الليبي يطالب بانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهذا ما جرى تضمينه في خطتها، مستندة إلى نتائج التصويت التي أطلقتها البعثة، وأوضحت تيتيه أن هذه الخارطة ستمنح الأطراف السياسية فرصة جديدة بعد الوصول إلى الانتخابات، لكن قبل ذلك يجب المرور عبر مجموعة من الخطوات التدريجية، من بينها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، ومعالجة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وتوفير التمويل اللازم للمفوضية من الأطراف السياسية، والمقصود هنا، بحسب العبدلي، هو مجلسا النواب والدولة، إذ رأت المبعوثة الأممية أن هذه الخطوات تمثل فرصة جديدة أمامهما للاجتماع والتوصل إلى حلول عملية، وتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات ودعم المفوضية".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"ليبيا أمام مفترق طرق"... نتائج استطلاع أممي تحدد أولويات المرحلة القادمة
17 أغسطس, 15:50 GMT
وبيّن أن "ذلك يتطلب، بالتوازي، اتفاق الأطراف على تشكيل حكومة موحدة مؤقتة في غضون شهرين، وفي حال تحقق هذا الاتفاق يمكن الانتقال إلى تحديد إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهرا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، غير أن الوضع، بحسب العبدلي، "قد يتغير بشكل جذري إذا فشل مجلسا النواب والدولة في تشكيل حكومة موحدة، أو في الاتفاق على القوانين الانتخابية، أو في إعادة تشكيل المفوضية ودعمها، وهو ما قد يفتح الباب أمام مسارات بديلة".
وأضاف العبدلي أن "الفشل في هذا المسار يبدو مرجحًا، خاصة في ظل ضيق الفترة الزمنية المحددة (شهرين فقط)، وفي هذه الحالة، قد يتم اللجوء إلى الخيار الرابع الذي أوصت به اللجنة الاستشارية، والمتمثل في إطلاق لجنة حوار موسعة بمشاركة مجتمعية كبيرة، لتنبثق عنها هيئة تأسيسية تضم نحو 60 عضوا، تكون مهمتها تكليف حكومة جديدة ووضع دستور مؤقت يقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية".
وأكد العبدلي أن "البعثة الأممية تدرك أن هذا المسار محفوف بالمخاطر، وأن خارطة الطريق ستواجه صعوبات جمّة"، لافتًا إلى أن "الكلمة الفصل ستظل بيد البعثة الأممية"، لكنه أبدى عدم تفاؤله بإمكانية توصل مجلسي النواب والدولة إلى أي توافق حقيقي في ظل استمرار الخلافات بينهما، ورغبتهما في البقاء في السلطة، وهو ما يعمّق الأزمة ويجعل من سيناريو الفشل أكثر احتمالا من النجاح، بحسب رأيه.
