ردا على المزاعم الفرنسية... مشاهد جديدة لناقلة الجند التي تحمل علمي روسيا وأمريكا قرب زابوروجيه
انتشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مشاهد تُظهر ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي ترفع علمي روسيا والولايات المتحدة، إذ أكد تطبيق... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي تتجه إلى ساحة المعركة رافعة علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محيط بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.واتهمت القناة التلفزيونية الفرنسية "تي إف 1"، قناة "آر تي" الروسية، بأن الفيديو لناقلة الجند المدرعة الأمريكية مزيف بالذكاء الاصطناعي.وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أنها لاحظت عددًا من "الغرائب، نوع من التلاعب بالصورة واستخدام شبكة عصبية لتعديل الإطارات الأصلية"، وزُعم أنه تم استخدام "برامج خاصة" لتحليل الفيديو.وأفادت قناة "آر تي" أن تطبيق الذكاء الاصطناعي"غروك"، أكد صحة الفيديو، الذي تم التقاطه للمدرعة وهي تخوض معركة في اتجاه زابوروجيه، وهي ترفع علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.وعلق السفير الأمريكي السابق في روسيا مايكل ماكفول، على الفيديو بكلمة واحدة: "واو".
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي تتجه إلى ساحة المعركة رافعة علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محيط بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
يأتي ذلك عقب إصلاح الناقلة، التي تم اغتنامها من القوات المسلحة الأوكرانية، وإعادة تأهيلها، وتُستخدم حاليًا في تنفيذ مهام قتالية.
واتهمت القناة التلفزيونية الفرنسية "تي إف 1"، قناة "آر تي" الروسية، بأن الفيديو لناقلة الجند المدرعة الأمريكية مزيف بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أنها لاحظت عددًا من "الغرائب، نوع من التلاعب بالصورة واستخدام شبكة عصبية لتعديل الإطارات الأصلية"، وزُعم أنه تم استخدام "برامج خاصة" لتحليل الفيديو.
وأفادت قناة "آر تي" أن تطبيق الذكاء الاصطناعي"غروك"، أكد صحة الفيديو، الذي تم التقاطه للمدرعة وهي تخوض معركة في اتجاه زابوروجيه، وهي ترفع علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.
وعلق السفير الأمريكي السابق في روسيا مايكل ماكفول، على الفيديو بكلمة واحدة: "واو".