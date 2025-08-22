عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ردا على المزاعم الفرنسية... مشاهد جديدة لناقلة الجند التي تحمل علمي روسيا وأمريكا قرب زابوروجيه
ردا على المزاعم الفرنسية... مشاهد جديدة لناقلة الجند التي تحمل علمي روسيا وأمريكا قرب زابوروجيه
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي تتجه إلى ساحة المعركة رافعة علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محيط بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.واتهمت القناة التلفزيونية الفرنسية "تي إف 1"، قناة "آر تي" الروسية، بأن الفيديو لناقلة الجند المدرعة الأمريكية مزيف بالذكاء الاصطناعي.وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أنها لاحظت عددًا من "الغرائب، نوع من التلاعب بالصورة واستخدام شبكة عصبية لتعديل الإطارات الأصلية"، وزُعم أنه تم استخدام "برامج خاصة" لتحليل الفيديو.وأفادت قناة "آر تي" أن تطبيق الذكاء الاصطناعي"غروك"، أكد صحة الفيديو، الذي تم التقاطه للمدرعة وهي تخوض معركة في اتجاه زابوروجيه، وهي ترفع علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.وعلق السفير الأمريكي السابق في روسيا مايكل ماكفول، على الفيديو بكلمة واحدة: "واو".الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطقالقوات الروسية تدمر 23 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
ردا على المزاعم الفرنسية... مشاهد جديدة لناقلة الجند التي تحمل علمي روسيا وأمريكا قرب زابوروجيه

08:10 GMT 22.08.2025
© RT . RTناقلة جند بأعلام روسية وأمريكية تشارك في المعارك قرب زابوروجيه
ناقلة جند بأعلام روسية وأمريكية تشارك في المعارك قرب زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© RT . RT
انتشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مشاهد تُظهر ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي ترفع علمي روسيا والولايات المتحدة، إذ أكد تطبيق الذكاء الاصطناعي "غروك" صحة الفيديو.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي تتجه إلى ساحة المعركة رافعة علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محيط بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.

يأتي ذلك عقب إصلاح الناقلة، التي تم اغتنامها من القوات المسلحة الأوكرانية، وإعادة تأهيلها، وتُستخدم حاليًا في تنفيذ مهام قتالية.

واتهمت القناة التلفزيونية الفرنسية "تي إف 1"، قناة "آر تي" الروسية، بأن الفيديو لناقلة الجند المدرعة الأمريكية مزيف بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أنها لاحظت عددًا من "الغرائب، نوع من التلاعب بالصورة واستخدام شبكة عصبية لتعديل الإطارات الأصلية"، وزُعم أنه تم استخدام "برامج خاصة" لتحليل الفيديو.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية
20 أغسطس, 09:15 GMT
وأفادت قناة "آر تي" أن تطبيق الذكاء الاصطناعي"غروك"، أكد صحة الفيديو، الذي تم التقاطه للمدرعة وهي تخوض معركة في اتجاه زابوروجيه، وهي ترفع علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.
وعلق السفير الأمريكي السابق في روسيا مايكل ماكفول، على الفيديو بكلمة واحدة: "واو".
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
القوات الروسية تدمر 23 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
