مقتل عنصر من الأمن السوري في هجوم انتحاري نفذه "داعش" بدير الزور

مقتل عنصر من الأمن السوري في هجوم انتحاري نفذه "داعش" بدير الزور

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، مقتل عنصر تابع لقوى الأمن السوري الداخلي في هجوم انتحاري نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي بدير الزور.

ونفذ تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) هذا الهجوم الانتحاري على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور.وأضافت الوكالة السورية إن عناصر قوى الأمن الداخلي المتواجدة عند الحاجز تمكنت من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه.يذكر أن امرأة من محافظة السويداء السورية كانت قد لقيت مصرعها، يوم الجمعة الماضي، جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتين مدنيتين أثناء عبورهما "الممر الإنساني" من السويداء إلى العاصمة دمشق.وقال مصدر أمني في محافظة درعا لوكالة الأنباء "سانا"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني".وأضاف: "استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب".تجدر الإشارة إلى أن السويداء كانت قد شهدت الشهر الماضي هجومًا واسعًا شنّه مسلحو العشائر استمر أياما واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين، ما أسفر عن تدمير وحرق أكثر من 30 قرية وتهجير سكانها، إضافة إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

