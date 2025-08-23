https://sarabic.ae/20250823/علماء-روس-يطورون-خوارزمية-مبتكرة-لتحسين-رؤية-الأوردة-1104072071.html
علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة
علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة
سبوتنيك عربي
طور باحثون في جامعة سامارا الروسية خوارزمية فعّالة وموثوقة لمعالجة الصورالرقمية لتحسين رؤية الأوردة، تهدف إلى مساعدة الأطباء على إدخال الإبر بدقة في الأوردة،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T20:02+0000
2025-08-23T20:02+0000
2025-08-23T20:02+0000
مجتمع
علوم
الصين
روسيا
الانجازات العلمية للجامعات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104071481_0:533:2047:1684_1920x0_80_0_0_503d3cd327f6f5ce9c6f8f6ecc8d8f78.jpg
غالبًا ما تتضمن إجراءات التشخيص الطبي الحديثة إدخال إبرة في وريد المريض، ومع ذلك، قد لا تكون الأوردة مرئية في بعض الأحيان، مما يُصعّب الإجراء على الطاقم الطبي، يؤدي هذا إلى تحديات أثناء سحب الدم، مما قد يؤدي إلى أخطاء في نتائج الفحوصات المخبرية.ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل العلماء بنشاط على تطوير أساليب بصرية مُختلفة، بما في ذلك تصوير الأوردة بالأشعة تحت الحمراء القريبة، ومع ذلك، تواجه هذه الأساليب قيودا، مثل انخفاض العمق وضعف تباين الصورة، إضافةً إلى ذلك، فإن خوارزميات معالجة الصور الرقمية المُستخدمة في هذه الأساليب غير مُتكاملة، مع انخفاض الاستقرار والأداء.وأوضح نيكيتا ريميزوف، طالب الدكتوراه في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية بجامعة سامارا، أن الخوارزمية تستخدم عمليات فعّالة تعتمد على تحويلات فورييه المنفصلة، مضيفا "تتيح لنا معالجة الصور في فضاء فورييه تحسين مناطق الصورة بفعالية من خلال تغييرات حادة في الكثافة بين وحدات البكسل المتجاورة".وبين ريميزوف أن "المناطق الواقعة ضمن نطاق التردد العالي للطيف ثنائي الأبعاد وتتوافق مع انتقالات حادة في الصورة، وباستخدام ما يسمى بتحويل فورييه السريع، يُمكننا استخدام وحدات حوسبة بأسعار معقولة نسبيا ومعالجة الصور آنيا".ووفقا لريميزوف، هذه الخوارزمية الجديدة جزء من تطوير جهاز محلي لتصوير الأوردة، حيث صُمم الجهاز ليكون فعالاً من حيث تكلفة التصنيع، وهو مصمم ليكون فعالاً وسهل الاستخدام ومناسباً للأطباء الذين يعملون مع المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو عوامل أخرى تُصعّب ثقب الأوردة.ويعمل الباحثون حالياً على تحسين التكوين البصري للجهاز المُستقبلي، وباستخدام خوارزمية معالجة الصو، سيمكّن الجهاز من تصوير الأوردة بشكل لا يُمكن تحقيقه بالطرق الأخرى، خاصةً في حالات تصبغ الجلد الشديد.
https://sarabic.ae/20250823/علماء-صينيون-يطورون-حبوبا-نباتية-مبتكرة-لإنقاص-الوزن-دون-تناول-الأدوية-1104056673.html
https://sarabic.ae/20250823/ليس-مجرد-توابل-مطبخية-عطرية-علاج-طبيعي-يحظى-بدعم-علمي-متزايد-1104064080.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104071481_0:197:2048:1732_1920x0_80_0_0_ed06a49fdd5a01685a702c0bd6583ee9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصين, روسيا, الانجازات العلمية للجامعات الروسية
علوم, الصين, روسيا, الانجازات العلمية للجامعات الروسية
علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة
طور باحثون في جامعة سامارا الروسية خوارزمية فعّالة وموثوقة لمعالجة الصورالرقمية لتحسين رؤية الأوردة، تهدف إلى مساعدة الأطباء على إدخال الإبر بدقة في الأوردة، خاصةً في الحالات التي لا تُرى فيها الأوردة بالعين المجردة.
غالبًا ما تتضمن إجراءات التشخيص الطبي الحديثة إدخال إبرة في وريد المريض، ومع ذلك، قد لا تكون الأوردة مرئية في بعض الأحيان، مما يُصعّب الإجراء على الطاقم الطبي، يؤدي هذا إلى تحديات أثناء سحب الدم، مما قد يؤدي إلى أخطاء في نتائج الفحوصات المخبرية.
ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل العلماء بنشاط على تطوير أساليب بصرية مُختلفة، بما في ذلك تصوير الأوردة بالأشعة تحت الحمراء القريبة، ومع ذلك، تواجه هذه الأساليب قيودا، مثل انخفاض العمق وضعف تباين الصورة، إضافةً إلى ذلك، فإن خوارزميات معالجة الصور الرقمية المُستخدمة في هذه الأساليب غير مُتكاملة، مع انخفاض الاستقرار والأداء.
طوّر باحثون في جامعة سامارا، في دراسة نشرت في مجلة الفوتونيات والهندسة الطبية الحيوية، خوارزمية معالجة صورعالية الكفاءة والموثوقية لتحسين تصوير الأوردة، وفق ما ورد في صحيقة العلوم والتكنولوجيا الرسمية "stdaily" الصينية.
وأوضح نيكيتا ريميزوف، طالب الدكتوراه في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية بجامعة سامارا، أن الخوارزمية تستخدم عمليات فعّالة تعتمد على تحويلات فورييه المنفصلة، مضيفا "تتيح لنا معالجة الصور في فضاء فورييه تحسين مناطق الصورة بفعالية من خلال تغييرات حادة في الكثافة بين وحدات البكسل المتجاورة".
وبين ريميزوف أن "المناطق الواقعة ضمن نطاق التردد العالي للطيف ثنائي الأبعاد وتتوافق مع انتقالات حادة في الصورة، وباستخدام ما يسمى بتحويل فورييه السريع، يُمكننا استخدام وحدات حوسبة بأسعار معقولة نسبيا ومعالجة الصور آنيا".
ووفقًا للباحثين، تتفوق الخوارزمية الجديدة على الطرق الحالية من حيث فصل وحدات البكسل المقابلة للأوردة عن تلك المرتبطة بالأنسجة المحيطة بها بفعالية.
ووفقا لريميزوف، هذه الخوارزمية الجديدة جزء من تطوير جهاز محلي لتصوير الأوردة، حيث صُمم الجهاز ليكون فعالاً من حيث تكلفة التصنيع، وهو مصمم ليكون فعالاً وسهل الاستخدام ومناسباً للأطباء الذين يعملون مع المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو عوامل أخرى تُصعّب ثقب الأوردة.
ويعمل الباحثون حالياً على تحسين التكوين البصري للجهاز المُستقبلي، وباستخدام خوارزمية معالجة الصو، سيمكّن الجهاز من تصوير الأوردة بشكل لا يُمكن تحقيقه بالطرق الأخرى، خاصةً في حالات تصبغ الجلد الشديد.