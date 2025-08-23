علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250823/علماء-روس-يطورون-خوارزمية-مبتكرة-لتحسين-رؤية-الأوردة-1104072071.html
علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة
علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة
سبوتنيك عربي
طور باحثون في جامعة سامارا الروسية خوارزمية فعّالة وموثوقة لمعالجة الصورالرقمية لتحسين رؤية الأوردة، تهدف إلى مساعدة الأطباء على إدخال الإبر بدقة في الأوردة،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T20:02+0000
2025-08-23T20:02+0000
مجتمع
علوم
الصين
روسيا
الانجازات العلمية للجامعات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104071481_0:533:2047:1684_1920x0_80_0_0_503d3cd327f6f5ce9c6f8f6ecc8d8f78.jpg
غالبًا ما تتضمن إجراءات التشخيص الطبي الحديثة إدخال إبرة في وريد المريض، ومع ذلك، قد لا تكون الأوردة مرئية في بعض الأحيان، مما يُصعّب الإجراء على الطاقم الطبي، يؤدي هذا إلى تحديات أثناء سحب الدم، مما قد يؤدي إلى أخطاء في نتائج الفحوصات المخبرية.ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل العلماء بنشاط على تطوير أساليب بصرية مُختلفة، بما في ذلك تصوير الأوردة بالأشعة تحت الحمراء القريبة، ومع ذلك، تواجه هذه الأساليب قيودا، مثل انخفاض العمق وضعف تباين الصورة، إضافةً إلى ذلك، فإن خوارزميات معالجة الصور الرقمية المُستخدمة في هذه الأساليب غير مُتكاملة، مع انخفاض الاستقرار والأداء.وأوضح نيكيتا ريميزوف، طالب الدكتوراه في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية بجامعة سامارا، أن الخوارزمية تستخدم عمليات فعّالة تعتمد على تحويلات فورييه المنفصلة، مضيفا "تتيح لنا معالجة الصور في فضاء فورييه تحسين مناطق الصورة بفعالية من خلال تغييرات حادة في الكثافة بين وحدات البكسل المتجاورة".وبين ريميزوف أن "المناطق الواقعة ضمن نطاق التردد العالي للطيف ثنائي الأبعاد وتتوافق مع انتقالات حادة في الصورة، وباستخدام ما يسمى بتحويل فورييه السريع، يُمكننا استخدام وحدات حوسبة بأسعار معقولة نسبيا ومعالجة الصور آنيا".ووفقا لريميزوف، هذه الخوارزمية الجديدة جزء من تطوير جهاز محلي لتصوير الأوردة، حيث صُمم الجهاز ليكون فعالاً من حيث تكلفة التصنيع، وهو مصمم ليكون فعالاً وسهل الاستخدام ومناسباً للأطباء الذين يعملون مع المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو عوامل أخرى تُصعّب ثقب الأوردة.ويعمل الباحثون حالياً على تحسين التكوين البصري للجهاز المُستقبلي، وباستخدام خوارزمية معالجة الصو، سيمكّن الجهاز من تصوير الأوردة بشكل لا يُمكن تحقيقه بالطرق الأخرى، خاصةً في حالات تصبغ الجلد الشديد.
https://sarabic.ae/20250823/علماء-صينيون-يطورون-حبوبا-نباتية-مبتكرة-لإنقاص-الوزن-دون-تناول-الأدوية-1104056673.html
https://sarabic.ae/20250823/ليس-مجرد-توابل-مطبخية-عطرية-علاج-طبيعي-يحظى-بدعم-علمي-متزايد-1104064080.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104071481_0:197:2048:1732_1920x0_80_0_0_ed06a49fdd5a01685a702c0bd6583ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصين, روسيا, الانجازات العلمية للجامعات الروسية
علوم, الصين, روسيا, الانجازات العلمية للجامعات الروسية

علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة

20:02 GMT 23.08.2025
© Photo / /unsplash/Anna Keibaloالأوردة
الأوردة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Photo / /unsplash/Anna Keibalo
تابعنا عبر
طور باحثون في جامعة سامارا الروسية خوارزمية فعّالة وموثوقة لمعالجة الصورالرقمية لتحسين رؤية الأوردة، تهدف إلى مساعدة الأطباء على إدخال الإبر بدقة في الأوردة، خاصةً في الحالات التي لا تُرى فيها الأوردة بالعين المجردة.
غالبًا ما تتضمن إجراءات التشخيص الطبي الحديثة إدخال إبرة في وريد المريض، ومع ذلك، قد لا تكون الأوردة مرئية في بعض الأحيان، مما يُصعّب الإجراء على الطاقم الطبي، يؤدي هذا إلى تحديات أثناء سحب الدم، مما قد يؤدي إلى أخطاء في نتائج الفحوصات المخبرية.
ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل العلماء بنشاط على تطوير أساليب بصرية مُختلفة، بما في ذلك تصوير الأوردة بالأشعة تحت الحمراء القريبة، ومع ذلك، تواجه هذه الأساليب قيودا، مثل انخفاض العمق وضعف تباين الصورة، إضافةً إلى ذلك، فإن خوارزميات معالجة الصور الرقمية المُستخدمة في هذه الأساليب غير مُتكاملة، مع انخفاض الاستقرار والأداء.

طوّر باحثون في جامعة سامارا، في دراسة نشرت في مجلة الفوتونيات والهندسة الطبية الحيوية، خوارزمية معالجة صورعالية الكفاءة والموثوقية لتحسين تصوير الأوردة، وفق ما ورد في صحيقة العلوم والتكنولوجيا الرسمية "stdaily" الصينية.

وأوضح نيكيتا ريميزوف، طالب الدكتوراه في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية بجامعة سامارا، أن الخوارزمية تستخدم عمليات فعّالة تعتمد على تحويلات فورييه المنفصلة، مضيفا "تتيح لنا معالجة الصور في فضاء فورييه تحسين مناطق الصورة بفعالية من خلال تغييرات حادة في الكثافة بين وحدات البكسل المتجاورة".
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
09:50 GMT
وبين ريميزوف أن "المناطق الواقعة ضمن نطاق التردد العالي للطيف ثنائي الأبعاد وتتوافق مع انتقالات حادة في الصورة، وباستخدام ما يسمى بتحويل فورييه السريع، يُمكننا استخدام وحدات حوسبة بأسعار معقولة نسبيا ومعالجة الصور آنيا".
ووفقًا للباحثين، تتفوق الخوارزمية الجديدة على الطرق الحالية من حيث فصل وحدات البكسل المقابلة للأوردة عن تلك المرتبطة بالأنسجة المحيطة بها بفعالية.
شاي الزنجبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
15:27 GMT
ووفقا لريميزوف، هذه الخوارزمية الجديدة جزء من تطوير جهاز محلي لتصوير الأوردة، حيث صُمم الجهاز ليكون فعالاً من حيث تكلفة التصنيع، وهو مصمم ليكون فعالاً وسهل الاستخدام ومناسباً للأطباء الذين يعملون مع المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو عوامل أخرى تُصعّب ثقب الأوردة.
ويعمل الباحثون حالياً على تحسين التكوين البصري للجهاز المُستقبلي، وباستخدام خوارزمية معالجة الصو، سيمكّن الجهاز من تصوير الأوردة بشكل لا يُمكن تحقيقه بالطرق الأخرى، خاصةً في حالات تصبغ الجلد الشديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала