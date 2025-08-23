https://sarabic.ae/20250823/علماء-روس-يطورون-خوارزمية-مبتكرة-لتحسين-رؤية-الأوردة-1104072071.html

علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة

علماء روس يطورون خوارزمية مبتكرة لتحسين رؤية الأوردة

سبوتنيك عربي

طور باحثون في جامعة سامارا الروسية خوارزمية فعّالة وموثوقة لمعالجة الصورالرقمية لتحسين رؤية الأوردة، تهدف إلى مساعدة الأطباء على إدخال الإبر بدقة في الأوردة،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T20:02+0000

2025-08-23T20:02+0000

2025-08-23T20:02+0000

مجتمع

علوم

الصين

روسيا

الانجازات العلمية للجامعات الروسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/17/1104071481_0:533:2047:1684_1920x0_80_0_0_503d3cd327f6f5ce9c6f8f6ecc8d8f78.jpg

غالبًا ما تتضمن إجراءات التشخيص الطبي الحديثة إدخال إبرة في وريد المريض، ومع ذلك، قد لا تكون الأوردة مرئية في بعض الأحيان، مما يُصعّب الإجراء على الطاقم الطبي، يؤدي هذا إلى تحديات أثناء سحب الدم، مما قد يؤدي إلى أخطاء في نتائج الفحوصات المخبرية.ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل العلماء بنشاط على تطوير أساليب بصرية مُختلفة، بما في ذلك تصوير الأوردة بالأشعة تحت الحمراء القريبة، ومع ذلك، تواجه هذه الأساليب قيودا، مثل انخفاض العمق وضعف تباين الصورة، إضافةً إلى ذلك، فإن خوارزميات معالجة الصور الرقمية المُستخدمة في هذه الأساليب غير مُتكاملة، مع انخفاض الاستقرار والأداء.وأوضح نيكيتا ريميزوف، طالب الدكتوراه في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية بجامعة سامارا، أن الخوارزمية تستخدم عمليات فعّالة تعتمد على تحويلات فورييه المنفصلة، مضيفا "تتيح لنا معالجة الصور في فضاء فورييه تحسين مناطق الصورة بفعالية من خلال تغييرات حادة في الكثافة بين وحدات البكسل المتجاورة".وبين ريميزوف أن "المناطق الواقعة ضمن نطاق التردد العالي للطيف ثنائي الأبعاد وتتوافق مع انتقالات حادة في الصورة، وباستخدام ما يسمى بتحويل فورييه السريع، يُمكننا استخدام وحدات حوسبة بأسعار معقولة نسبيا ومعالجة الصور آنيا".ووفقا لريميزوف، هذه الخوارزمية الجديدة جزء من تطوير جهاز محلي لتصوير الأوردة، حيث صُمم الجهاز ليكون فعالاً من حيث تكلفة التصنيع، وهو مصمم ليكون فعالاً وسهل الاستخدام ومناسباً للأطباء الذين يعملون مع المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو عوامل أخرى تُصعّب ثقب الأوردة.ويعمل الباحثون حالياً على تحسين التكوين البصري للجهاز المُستقبلي، وباستخدام خوارزمية معالجة الصو، سيمكّن الجهاز من تصوير الأوردة بشكل لا يُمكن تحقيقه بالطرق الأخرى، خاصةً في حالات تصبغ الجلد الشديد.

https://sarabic.ae/20250823/علماء-صينيون-يطورون-حبوبا-نباتية-مبتكرة-لإنقاص-الوزن-دون-تناول-الأدوية-1104056673.html

https://sarabic.ae/20250823/ليس-مجرد-توابل-مطبخية-عطرية-علاج-طبيعي-يحظى-بدعم-علمي-متزايد-1104064080.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصين, روسيا, الانجازات العلمية للجامعات الروسية