https://sarabic.ae/20250823/لافروف-يبحث-مع-نظيره-الأذربيجاني-العلاقات-الثنائية-ومسائل-الأمن-الإقليمي-والدولي-1104065518.html

لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي

لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، ناقشا آخر التطورات في جنوب القوقاز خلال محادثة... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T15:13+0000

2025-08-23T15:13+0000

2025-08-23T15:13+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1b/1048827482_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_a40c10d89fb8a4c9f720a79762582060.jpg

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على قناتها على "تلغرام": "في 23 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأذربيجاني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف".واختتمت الخارجية الروسية بيانها قائلة: "ناقش سيرغي لافروف وجيهان بيراموف أيضًا آخر الأحداث في منطقة جنوب القوقاز والتفاعل بين موسكو وباكو على المنصات المتعددة الأطراف".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 11أغسطس/ آب الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.وتابع البيان: "أكد سيرغي لافروف أهمية تحقيق سلام مستدام بين باكو ويريفان، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى للفترة 2020-2022، والتي تم التوصل إليها بدور محوري من روسيا".وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

https://sarabic.ae/20250822/لافروف-بوتين-مستعد-للقاء-زيلينسكي-عندما-يكون-جدول-أعمال-القمة-جاهزا-وهذا-لم-يتوفر-بعد--عاجل--1104027386.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم