لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، ناقشا آخر التطورات في جنوب القوقاز خلال محادثة هاتفية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على قناتها على "تلغرام": "في 23 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأذربيجاني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف".
وأضاف البيان أن وزيري الخارجية تبادلا التقييمات الأولية لاجتماع اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي، برئاسة مشتركة من نائبي رئيسَي حكومتَي روسيا الاتحادية وأذربيجان، الذي عُقد في اليوم السابق في أستراخان.
واختتمت الخارجية الروسية بيانها قائلة: "ناقش سيرغي لافروف وجيهان بيراموف أيضًا آخر الأحداث في منطقة جنوب القوقاز والتفاعل بين موسكو وباكو على المنصات المتعددة الأطراف".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 11أغسطس/ آب الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان. وأطلعه وزير الخارجية الأرميني على تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".
وتابع البيان: "أكد سيرغي لافروف أهمية تحقيق سلام مستدام بين باكو ويريفان، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى للفترة 2020-2022، والتي تم التوصل إليها بدور محوري من روسيا".
وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".