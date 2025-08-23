لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/لافروف-يبحث-مع-نظيره-الأذربيجاني-العلاقات-الثنائية-ومسائل-الأمن-الإقليمي-والدولي-1104065518.html
لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي
لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، ناقشا آخر التطورات في جنوب القوقاز خلال محادثة... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T15:13+0000
2025-08-23T15:13+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1b/1048827482_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_a40c10d89fb8a4c9f720a79762582060.jpg
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على قناتها على "تلغرام": "في 23 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأذربيجاني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف".واختتمت الخارجية الروسية بيانها قائلة: "ناقش سيرغي لافروف وجيهان بيراموف أيضًا آخر الأحداث في منطقة جنوب القوقاز والتفاعل بين موسكو وباكو على المنصات المتعددة الأطراف".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 11أغسطس/ آب الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.وتابع البيان: "أكد سيرغي لافروف أهمية تحقيق سلام مستدام بين باكو ويريفان، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى للفترة 2020-2022، والتي تم التوصل إليها بدور محوري من روسيا".وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://sarabic.ae/20250822/لافروف-بوتين-مستعد-للقاء-زيلينسكي-عندما-يكون-جدول-أعمال-القمة-جاهزا-وهذا-لم-يتوفر-بعد--عاجل--1104027386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1b/1048827482_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_448d020fcf31a61452a311e2882c4e18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني العلاقات الثنائية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي

15:13 GMT 23.08.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، ناقشا آخر التطورات في جنوب القوقاز خلال محادثة هاتفية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على قناتها على "تلغرام": "في 23 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأذربيجاني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف".

وأضاف البيان أن وزيري الخارجية تبادلا التقييمات الأولية لاجتماع اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي، برئاسة مشتركة من نائبي رئيسَي حكومتَي روسيا الاتحادية وأذربيجان، الذي عُقد في اليوم السابق في أستراخان.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها قائلة: "ناقش سيرغي لافروف وجيهان بيراموف أيضًا آخر الأحداث في منطقة جنوب القوقاز والتفاعل بين موسكو وباكو على المنصات المتعددة الأطراف".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
لافروف: زيلينسكي رفض جميع مقترحات التسوية الأوكرانية التي يعتبرها ترامب ضرورية
أمس, 11:36 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 11أغسطس/ آب الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان. وأطلعه وزير الخارجية الأرميني على تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".
وتابع البيان: "أكد سيرغي لافروف أهمية تحقيق سلام مستدام بين باكو ويريفان، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى للفترة 2020-2022، والتي تم التوصل إليها بدور محوري من روسيا".
وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان القضايا النووية وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала