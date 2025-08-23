عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لغز طبي يحير العلماء... شاب يدعي عدم النوم لعامين
لغز طبي يحير العلماء... شاب يدعي عدم النوم لعامين
سبوتنيك عربي
في حالة طبية غامضة أثارت جدلا واسعا، يدعي الشاب أوليفر ألفيس أنه "لم ينم منذ عامين"، مما تسبب في تدهور صحته الجسدية والنفسية بشكل كارثي. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T14:12+0000
2025-08-23T14:12+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100146429_0:79:1616:988_1920x0_80_0_0_e85690e64f430271f8b72da836f2e978.jpg
هذا الادعاء، الذي وصفه البعض بـ"اللغز الطبي"، قاد فريقا من علماء الأعصاب في جامعة ستانفورد لدراسة حالته عن بُعد، في محاولة لكشف أسرار النوم وآلياته في الدماغ، وفقا لصحيفة غربية. وكان أوليفر، الذي عمل سابقا سائق قطار وحصل على رخصة طيران، يعيش حياة طبيعية قبل أن يبدأ هذا الكابوس. لكنه اليوم خسر وظيفته، ومنزله، وشريكته، وحتى هويته الشخصية بسبب حالة اليقظة المستمرة. ويرى البروفيسور غاي ليشزينر، طبيب الأعصاب ومؤلف كتاب "الدماغ الليلي"، أن الأرق التام حالة قاتلة، مشيرا إلى أن كائنات أخرى كـ"الكلاب تموت خلال 17 يوما والفئران خلال 32 يوما إذا مُنعت من النوم". لكن أوليفر يرفض هذا التفسير بشدة، مؤكدا: "أعرف جسدي. لا توجد لحظة راحة أو غياب للوعي. حتى تحت تأثير المهدئات القوية، لم تُظهر أجهزة تخطيط الدماغ أي نشاط نوم حقيقي". خضع أوليفر لتجارب طبية مكثفة، بما في ذلك التخدير بالعقاقير المستخدمة في الجراحات، لكنه لم يفقد وعيه.سافر إلى البرتغال وتواصل مع عيادات في الولايات المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، طالبا المساعدة، لكنه قوبل إما بالتجاهل أو بالاعتذار. يعتقد باحثو جامعة ستانفورد أن حالة أوليفر قد تفتح آفاقا جديدة لفهم آليات النوم في الدماغ. وصرح أحد الباحثين: "إذا استطعنا دراسة هذه الحالة عن كثب، فقد نكتشف آليات جديدة للتحكم في النوم".لكن حتى الآن، يبقى أوليفر محاصرا في يقظته المؤلمة، يصارع لغزا طبيا قد يكون مفتاحا لأسرار الدماغ البشري، أو مجرد وهم قاتل يحتاج إلى تفسير.
لغز طبي يحير العلماء... شاب يدعي عدم النوم لعامين

14:12 GMT 23.08.2025
في حالة طبية غامضة أثارت جدلا واسعا، يدعي الشاب أوليفر ألفيس أنه "لم ينم منذ عامين"، مما تسبب في تدهور صحته الجسدية والنفسية بشكل كارثي.
هذا الادعاء، الذي وصفه البعض بـ"اللغز الطبي"، قاد فريقا من علماء الأعصاب في جامعة ستانفورد لدراسة حالته عن بُعد، في محاولة لكشف أسرار النوم وآلياته في الدماغ، وفقا لصحيفة غربية.
وكان أوليفر، الذي عمل سابقا سائق قطار وحصل على رخصة طيران، يعيش حياة طبيعية قبل أن يبدأ هذا الكابوس.
لكنه اليوم خسر وظيفته، ومنزله، وشريكته، وحتى هويته الشخصية بسبب حالة اليقظة المستمرة.

يقول أوليفر: "هذا ليس مجرد أرق، بل حرمان شبه كامل من النوم. لا أشعر بالنعاس ولا أغفو. جسدي يحترق من الداخل، رأسي تحت ضغط هائل، وكأنني محاصر في درع حديدية، وعيناي تذوبان. لم أعد قادرا على المشي بشكل مستقيم أو هضم الطعام أو حتى التواصل مع الآخرين".

ويرى البروفيسور غاي ليشزينر، طبيب الأعصاب ومؤلف كتاب "الدماغ الليلي"، أن الأرق التام حالة قاتلة، مشيرا إلى أن كائنات أخرى كـ"الكلاب تموت خلال 17 يوما والفئران خلال 32 يوما إذا مُنعت من النوم".
ويعتقد أن حالة أوليفر قد تكون مرتبطة بـ"الأرق المتناقض"، وهي حالة يعتقد فيها المريض أنه لا ينام رغم وجود فترات نوم قصيرة أو سطحية تُسجلها أجهزة تتبع النوم.
لكن أوليفر يرفض هذا التفسير بشدة، مؤكدا: "أعرف جسدي. لا توجد لحظة راحة أو غياب للوعي. حتى تحت تأثير المهدئات القوية، لم تُظهر أجهزة تخطيط الدماغ أي نشاط نوم حقيقي".
خضع أوليفر لتجارب طبية مكثفة، بما في ذلك التخدير بالعقاقير المستخدمة في الجراحات، لكنه لم يفقد وعيه.
سافر إلى البرتغال وتواصل مع عيادات في الولايات المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، طالبا المساعدة، لكنه قوبل إما بالتجاهل أو بالاعتذار.
يقول: "توسلت إلى الأطباء لمراقبتي وتجربة أي علاج، لكنني لم أجد سوى الرفض".
يعتقد باحثو جامعة ستانفورد أن حالة أوليفر قد تفتح آفاقا جديدة لفهم آليات النوم في الدماغ.
وصرح أحد الباحثين: "إذا استطعنا دراسة هذه الحالة عن كثب، فقد نكتشف آليات جديدة للتحكم في النوم".
لكن حتى الآن، يبقى أوليفر محاصرا في يقظته المؤلمة، يصارع لغزا طبيا قد يكون مفتاحا لأسرار الدماغ البشري، أو مجرد وهم قاتل يحتاج إلى تفسير.
