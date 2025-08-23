https://sarabic.ae/20250823/لغز-طبي-يحير-العلماء-شاب-يدعي-عدم-النوم-لعامين-1104062986.html
في حالة طبية غامضة أثارت جدلا واسعا، يدعي الشاب أوليفر ألفيس أنه "لم ينم منذ عامين"، مما تسبب في تدهور صحته الجسدية والنفسية بشكل كارثي. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
هذا الادعاء، الذي وصفه البعض بـ"اللغز الطبي"، قاد فريقا من علماء الأعصاب في جامعة ستانفورد لدراسة حالته عن بُعد، في محاولة لكشف أسرار النوم وآلياته في الدماغ، وفقا لصحيفة غربية. وكان أوليفر، الذي عمل سابقا سائق قطار وحصل على رخصة طيران، يعيش حياة طبيعية قبل أن يبدأ هذا الكابوس. لكنه اليوم خسر وظيفته، ومنزله، وشريكته، وحتى هويته الشخصية بسبب حالة اليقظة المستمرة. ويرى البروفيسور غاي ليشزينر، طبيب الأعصاب ومؤلف كتاب "الدماغ الليلي"، أن الأرق التام حالة قاتلة، مشيرا إلى أن كائنات أخرى كـ"الكلاب تموت خلال 17 يوما والفئران خلال 32 يوما إذا مُنعت من النوم". لكن أوليفر يرفض هذا التفسير بشدة، مؤكدا: "أعرف جسدي. لا توجد لحظة راحة أو غياب للوعي. حتى تحت تأثير المهدئات القوية، لم تُظهر أجهزة تخطيط الدماغ أي نشاط نوم حقيقي". خضع أوليفر لتجارب طبية مكثفة، بما في ذلك التخدير بالعقاقير المستخدمة في الجراحات، لكنه لم يفقد وعيه.سافر إلى البرتغال وتواصل مع عيادات في الولايات المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، طالبا المساعدة، لكنه قوبل إما بالتجاهل أو بالاعتذار. يعتقد باحثو جامعة ستانفورد أن حالة أوليفر قد تفتح آفاقا جديدة لفهم آليات النوم في الدماغ. وصرح أحد الباحثين: "إذا استطعنا دراسة هذه الحالة عن كثب، فقد نكتشف آليات جديدة للتحكم في النوم".لكن حتى الآن، يبقى أوليفر محاصرا في يقظته المؤلمة، يصارع لغزا طبيا قد يكون مفتاحا لأسرار الدماغ البشري، أو مجرد وهم قاتل يحتاج إلى تفسير.
