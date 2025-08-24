إسبانيا.. زبون غاضب يشعل حريقا في مقهى بسبب نفاد المايونيز.. فيديو

عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يغادر المقهى قبل أن يتوجه إلى محطة وقود قريبة على بعد نحو خمسين مترا، ثم يعود حاملاً زجاجة من البنزين ويطلب المايونيز مرة أخرى. وعندما تأكد من عدم توفره، قام بصب البنزين على المكان وأضرم النار.وبفضل التدخل السريع للموظف وفرق الإطفاء، اقتصرت الخسائر على أضرار مادية تُقدّر بين 7 و9 آلاف يورو.من جانبه، وصف مالك المقهى، خوسيه أنطونيو كاباييرو، الحادثة بأنها مفاجئة، موضحاً أن المقهى لا يحتوي على مطبخ وأن السندويشات كانت جاهزة مسبقاً، دون أي صلصات متاحة، مضيفاً: "كان الأمر مروّعاً ولا يوجد تفسير لما حدث".انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديوإماراتي يحيي جمهور موسكو بمقطوعة شعبية ضمن بروفة "برج سباسكايا"... فيديو
تابعنا عبر
شهدت مدينة لوس بالاسيوس إي يلانفرانكا الإسبانية، حادثة صادمة، عندما أقدم رجل إسباني على إشعال حريق داخل مقهى بسبب نفاد المايونيز، في واقعة هزت العاملين والزوار على حد سواء.
وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يغادر المقهى قبل أن يتوجه إلى محطة وقود قريبة على بعد نحو خمسين مترا، ثم يعود حاملاً زجاجة من البنزين ويطلب المايونيز مرة أخرى. وعندما تأكد من عدم توفره، قام بصب البنزين على المكان وأضرم النار.
اندلعت النيران بسرعة، ما دفع الزبائن، بينهم أطفال وكبار، إلى الفرار، فيما حاول أحد النادلين السيطرة على الحريق قبل وصول فرق الإطفاء. وأظهرت اللقطات لحظة فرار المتهم من المقهى ويده اليسرى مشتعلة نتيجة الحروق التي أصيب بها أثناء الحادث.
وبفضل التدخل السريع للموظف وفرق الإطفاء، اقتصرت الخسائر على أضرار مادية تُقدّر بين 7 و9 آلاف يورو.

وفي وقت لاحق، تمكنت شرطة المدينة من اعتقال الرجل البالغ من العمر 50 عاماً في ساحة قريبة، وتمت إحالته إلى القضاء.

من جانبه، وصف مالك المقهى، خوسيه أنطونيو كاباييرو، الحادثة بأنها مفاجئة، موضحاً أن المقهى لا يحتوي على مطبخ وأن السندويشات كانت جاهزة مسبقاً، دون أي صلصات متاحة، مضيفاً: "كان الأمر مروّعاً ولا يوجد تفسير لما حدث".
انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو
إماراتي يحيي جمهور موسكو بمقطوعة شعبية ضمن بروفة "برج سباسكايا"... فيديو
