إعلام: بوتين يتوجه بزيارة إلى الصين الأسبوع المقبل
أفاد وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام، حيث من المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت قناة صحيفة "فيستي" عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، نقلًا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل".وأضافت الصحفية: "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم المنظمة دولًا مراقبة وهي أفغانستان ومنغوليا، ودولا شريكة وهي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا وغيرها.
وذكرت قناة صحيفة "فيستي" عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، نقلًا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل".
وأضافت الصحفية: "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".
وسيشارك الرئيس الروسي في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
وفي يوليو/ تموز 2024، خلال قمة المنظمة في كازاخستان، أصبحت بيلاروسيا عضوا كامل العضوية في المنظمة.
كما تضم المنظمة دولًا مراقبة وهي أفغانستان ومنغوليا، ودولا شريكة وهي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا وغيرها.