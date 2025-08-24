عربي
إعلام: بوتين يتوجه بزيارة إلى الصين الأسبوع المقبل
إعلام: بوتين يتوجه بزيارة إلى الصين الأسبوع المقبل

الرئيس الروسي ونظيره الصيني
أفاد وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام، حيث من المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين.
وذكرت قناة صحيفة "فيستي" عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، نقلًا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل".
وأضافت الصحفية: "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".

وسيشارك الرئيس الروسي في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في تيانجين.

وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
بكين: أكثر من 20 زعيما أجنبيا يعتزمون المشاركة بقمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
22 أغسطس, 05:14 GMT

وفي يوليو/ تموز 2024، خلال قمة المنظمة في كازاخستان، أصبحت بيلاروسيا عضوا كامل العضوية في المنظمة.

كما تضم المنظمة دولًا مراقبة وهي أفغانستان ومنغوليا، ودولا شريكة وهي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا وغيرها.
"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تفتتحان منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون
© 2025 Sputnik
