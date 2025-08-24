السعودية تطلق أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/السعودية-تطلق-أول-إصدار-لأوراق-مالية-مدعومة-بالتمويلات-العقارية-السكنية-1104093152.html
السعودية تطلق أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية
السعودية تطلق أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية ضمن... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T17:25+0000
2025-08-24T17:25+0000
السعودية
استثمارات
استثمارات سعودية
استثمارات خليجية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49c7edf4e87737a11699321ca1b7d0a5.jpg
وأكدت الشركة أن الإصدار جرى وفق أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية السعودية وثقة المستثمرين بالقطاع المالي، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات الاستثمار المالي في المملكة.فيما وصف الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، الإصدار بأنه قفزة نوعية لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، مشيدا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي والإسكان وصندوق الاستثمارات العامة.وأوضحت الشركة أن التوريق سيمكن المستثمرين من الدخول في أصول ذات جودة ائتمانية عالية وآجال استحقاق متوسطة، كما يمنح الجهات التمويلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر. وتعد هذه العملية أولى الخطوات لجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية مبتكرة داخل السوق السعودية،وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".وفي هذه العملية، يتم تجميع الأصول في محفظة أو صندوق، ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول. وتُعرف هذه الأوراق المالية غالباً بـ "الأوراق المالية المدعومة بالأصول" أو "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" في حالة الرهون العقارية.
https://sarabic.ae/20250505/سوق-العقارات-الدولي-ينضم-إلى-منتدى-قازان-2025-1100171873.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_164:0:1948:1338_1920x0_80_0_0_6d668e5ddd6a80e19157d6fa33266e9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, استثمارات, استثمارات سعودية, استثمارات خليجية
السعودية, استثمارات, استثمارات سعودية, استثمارات خليجية

السعودية تطلق أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية

17:25 GMT 24.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية ضمن برنامج التوريق المحلي لتعزيز سوق التمويل العقاري.
وأكدت الشركة أن الإصدار جرى وفق أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية السعودية وثقة المستثمرين بالقطاع المالي، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات الاستثمار المالي في المملكة.

وقال وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد الحقيل: "إن العملية تمثل خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية 2030، من خلال ابتكار أدوات تمويلية جديدة ترفع نسبة تملك المساكن وتُمكّن الأسر السعودية من الحصول على سكن ملائم".
فتيات يرتدين الثوب التقليدي لجمهورية تتارستان خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
"سوق العقارات الدولي" ينضم إلى منتدى قازان 2025
5 مايو, 09:22 GMT
فيما وصف الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، الإصدار بأنه قفزة نوعية لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، مشيدا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي والإسكان وصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الشركة أن التوريق سيمكن المستثمرين من الدخول في أصول ذات جودة ائتمانية عالية وآجال استحقاق متوسطة، كما يمنح الجهات التمويلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر. وتعد هذه العملية أولى الخطوات لجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية مبتكرة داخل السوق السعودية،وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".

يذكر أن التوريق هو عملية مالية يتم من خلالها تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة، مثل القروض أو الديون أو المستحقات، إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات المالية أو الشركات جمع السيولة النقدية من خلال بيع هذه الأوراق المالية للمستثمرين.

وفي هذه العملية، يتم تجميع الأصول في محفظة أو صندوق، ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول. وتُعرف هذه الأوراق المالية غالباً بـ "الأوراق المالية المدعومة بالأصول" أو "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" في حالة الرهون العقارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала