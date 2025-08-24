"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/حماس-وافقنا-على-صفقة-جزئية-وأبدينا-استعدادا-لصفقة-شاملة-لكن-نتنياهو-يرفض-كل-الحلول-1104086467.html
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
سبوتنيك عربي
صرحت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن "مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة احتلال غزة، بعد موافقتها على مقترح الوسطاء، تثبت إصراره... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T12:18+0000
2025-08-24T12:18+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/64/1045506436_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_11d4a7dc412da5b73ee83fcb93110304.jpg
وتابعت الحركة مؤكدة، في بيان لها، أنها قبلت بصفقة جزئية وأبدت استعدادها لصفقة شاملة، إلا أن "نتنياهو يرفض جميع الحلول"، على حد قولها.وشددت الحركة على أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لعودة المحتجزين"، محمّلة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة".وأوضحت أن "أكثر من 22 شهرا من العدوان على غزة، كشفت وهم ما يروّجه قادة إسرائيل من شعارات "الانتصار المطلق"، داعية في الوقت ذاته إلى "تكثيف الضغوط الرسمية والشعبية لوقف جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".يذكر أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250822/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-صادقنا-على-خطط-الجيش-لحسم-المعركة-ضد-حماس--1104016909.html
https://sarabic.ae/20250810/التوقيت-والمدة-والأهداف-تقرير-يكشف-تفاصيل-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-1103561393.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/64/1045506436_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_3a1b9948cd72145271dd4826a089b871.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العالم العربي

"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول

12:18 GMT 24.08.2025
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
صرحت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن "مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة احتلال غزة، بعد موافقتها على مقترح الوسطاء، تثبت إصراره على إفشال أي اتفاق".
وتابعت الحركة مؤكدة، في بيان لها، أنها قبلت بصفقة جزئية وأبدت استعدادها لصفقة شاملة، إلا أن "نتنياهو يرفض جميع الحلول"، على حد قولها.

وأضافت أن "اعترافات إسرائيلية وأمريكية، بينها تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، تثبت أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، إذ كان يماطل ويضع شروطًا جديدة مع اقتراب التوصل لأي اتفاق".

وشددت الحركة على أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لعودة المحتجزين"، محمّلة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة".
وأوضحت أن "أكثر من 22 شهرا من العدوان على غزة، كشفت وهم ما يروّجه قادة إسرائيل من شعارات "الانتصار المطلق"، داعية في الوقت ذاته إلى "تكثيف الضغوط الرسمية والشعبية لوقف جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"
22 أغسطس, 06:39 GMT
يذكر أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
التوقيت والمدة والأهداف... تقرير يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة
10 أغسطس, 06:37 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала