"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول

صرحت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن "مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة احتلال غزة، بعد موافقتها على مقترح الوسطاء، تثبت إصراره...

وتابعت الحركة مؤكدة، في بيان لها، أنها قبلت بصفقة جزئية وأبدت استعدادها لصفقة شاملة، إلا أن "نتنياهو يرفض جميع الحلول"، على حد قولها.وشددت الحركة على أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لعودة المحتجزين"، محمّلة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة".وأوضحت أن "أكثر من 22 شهرا من العدوان على غزة، كشفت وهم ما يروّجه قادة إسرائيل من شعارات "الانتصار المطلق"، داعية في الوقت ذاته إلى "تكثيف الضغوط الرسمية والشعبية لوقف جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".يذكر أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

