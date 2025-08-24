https://sarabic.ae/20250824/حماس-وافقنا-على-صفقة-جزئية-وأبدينا-استعدادا-لصفقة-شاملة-لكن-نتنياهو-يرفض-كل-الحلول-1104086467.html
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
24.08.2025
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/64/1045506436_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_11d4a7dc412da5b73ee83fcb93110304.jpg
وتابعت الحركة مؤكدة، في بيان لها، أنها قبلت بصفقة جزئية وأبدت استعدادها لصفقة شاملة، إلا أن "نتنياهو يرفض جميع الحلول"، على حد قولها.وشددت الحركة على أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لعودة المحتجزين"، محمّلة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة".وأوضحت أن "أكثر من 22 شهرا من العدوان على غزة، كشفت وهم ما يروّجه قادة إسرائيل من شعارات "الانتصار المطلق"، داعية في الوقت ذاته إلى "تكثيف الضغوط الرسمية والشعبية لوقف جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".يذكر أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إسرائيل
غزة
وتابعت الحركة مؤكدة، في بيان لها، أنها قبلت بصفقة جزئية وأبدت استعدادها لصفقة شاملة، إلا أن "نتنياهو يرفض جميع الحلول"، على حد قولها.
وأضافت أن "اعترافات إسرائيلية وأمريكية، بينها تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، تثبت أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، إذ كان يماطل ويضع شروطًا جديدة مع اقتراب التوصل لأي اتفاق".
وشددت الحركة على أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لعودة المحتجزين"، محمّلة نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة".
وأوضحت أن "أكثر من 22 شهرا من العدوان على غزة، كشفت وهم ما يروّجه قادة إسرائيل من شعارات "الانتصار المطلق"، داعية في الوقت ذاته إلى "تكثيف الضغوط الرسمية والشعبية لوقف جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".
يذكر أن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.