رئيس الوزراء الكندي: أوتاوا لا تستبعد إرسال قوات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
صرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن أوتاوا لا تستبعد إمكانية نشر قوات كندية في أوكرانيا، ضمن ما وصفه بـ"ضمانات الأمن" لكييف. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الاثنين: "أنا لا أستبعد وجود قوات (كندية في أوكرانيا)"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا ستنشر قوات لها في أوكرانيا.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا.كما صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي ضمانات أيضًا، بل تُعرض مستقبل الاتحاد نفسه للخطر.وتابع: "لا توفر عضوية الاتحاد الأوروبي أي ضمانات أمنية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية، الاتحاد الأوروبي ليس منظمة عسكرية".البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الاثنين: "أنا لا أستبعد وجود قوات (كندية في أوكرانيا)"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا ستنشر قوات لها في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية في روسيا الاتحادية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لدول الناتو في أوكرانيا غير مقبول إطلاقًا بالنسبة لموسكو، ويحمل خطر التصعيد.
كما صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي ضمانات أيضًا، بل تُعرض مستقبل الاتحاد نفسه للخطر.
وقال سيارتو: يعتقد العديد من العقول الغربية أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك أيضا ضمانات أمنية. لم يتم تصميم الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، فهو ليس تحالفا عسكريا.
وتابع: "لا توفر عضوية الاتحاد الأوروبي أي ضمانات أمنية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية، الاتحاد الأوروبي ليس منظمة عسكرية".