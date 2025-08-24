رئيس الوزراء الكندي: أوتاوا لا تستبعد إرسال قوات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/رئيس-الوزراء-الكندي-أوتاوا-لا-تستبعد-إرسال-قوات-في-إطار-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1104090978.html
رئيس الوزراء الكندي: أوتاوا لا تستبعد إرسال قوات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
رئيس الوزراء الكندي: أوتاوا لا تستبعد إرسال قوات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن أوتاوا لا تستبعد إمكانية نشر قوات كندية في أوكرانيا، ضمن ما وصفه بـ"ضمانات الأمن" لكييف. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T15:56+0000
2025-08-24T15:56+0000
أخبار كندا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الاثنين: "أنا لا أستبعد وجود قوات (كندية في أوكرانيا)"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا ستنشر قوات لها في أوكرانيا.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا.كما صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي ضمانات أيضًا، بل تُعرض مستقبل الاتحاد نفسه للخطر.وتابع: "لا توفر عضوية الاتحاد الأوروبي أي ضمانات أمنية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية، الاتحاد الأوروبي ليس منظمة عسكرية".البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250821/إعلام-روبيو-يناقش-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-مع-الأوروبيين-1103979288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c5624653891349fbb750d142303d054b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء الكندي: أوتاوا لا تستبعد إرسال قوات في إطار "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

15:56 GMT 24.08.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن أوتاوا لا تستبعد إمكانية نشر قوات كندية في أوكرانيا، ضمن ما وصفه بـ"ضمانات الأمن" لكييف.
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الاثنين: "أنا لا أستبعد وجود قوات (كندية في أوكرانيا)"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا ستنشر قوات لها في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية في روسيا الاتحادية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لدول الناتو في أوكرانيا غير مقبول إطلاقًا بالنسبة لموسكو، ويحمل خطر التصعيد.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين
21 أغسطس, 07:40 GMT
كما صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي ضمانات أيضًا، بل تُعرض مستقبل الاتحاد نفسه للخطر.

وقال سيارتو: يعتقد العديد من العقول الغربية أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك أيضا ضمانات أمنية. لم يتم تصميم الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، فهو ليس تحالفا عسكريا.

وتابع: "لا توفر عضوية الاتحاد الأوروبي أي ضمانات أمنية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية، الاتحاد الأوروبي ليس منظمة عسكرية".
البيت الأبيض: لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала