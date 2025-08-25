https://sarabic.ae/20250825/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-البحرية-نفذت-عمليات-سرية-في-مناطق-مختلفة-من-الشرق-الأوسط-1104100594.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: البحرية نفذت عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن سلاح البحرية نفذ عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، والتي اعتبرها ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
جاء ذلك خلال زيارته، أمس الأحد، للقوات البحرية الإسرائيلية، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.وقال: "نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عمليات سرية كانت ضرورية لأمن البلاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مضيفا للعسكريين: "ما أظهرتموه من دهاء وقوة فاجأ العدو وألحق به ضررا بالغا بقدراته".وأضاف زامير، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة الأولى من عملية "عربات جدعون"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الأخيرة ألحقت ضررا بالغا بحركة "حماس" الفلسطينية، وساهمت في إنهاء التهديدات القادمة من الحدود.وتابع أن الجيش الإسرائيلي نجح في تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق سراح الأسرى بفضل الضغط العسكري، مشددا أن المؤسسة العسكرية ستواصل العمل على هذا المسار خلال المراحل المقبلة.وواصل أن إسرائيل تخوض حاليا "حربا متعددة الأبعاد" على حد وصفه، تشمل العمليات البرية والجوية والبحرية، موضحا أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل لا تقتصر على غزة، وإنما تمتد إلى إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية، مما يفرض على الجيش التحرك خارج الحدود لإضعاف هذه التهديدات وإحباطها قبل أن تتفاقم، وفق قوله.تأتي تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها القصر الرئاسي ومحطات لتوليد الكهرباء.
