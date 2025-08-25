عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
https://sarabic.ae/20250825/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-البحرية-نفذت-عمليات-سرية-في-مناطق-مختلفة-من-الشرق-الأوسط-1104100594.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: البحرية نفذت عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: البحرية نفذت عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن سلاح البحرية نفذ عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، والتي اعتبرها ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
جاء ذلك خلال زيارته، أمس الأحد، للقوات البحرية الإسرائيلية، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.وقال: "نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عمليات سرية كانت ضرورية لأمن البلاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مضيفا للعسكريين: "ما أظهرتموه من دهاء وقوة فاجأ العدو وألحق به ضررا بالغا بقدراته".وأضاف زامير، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة الأولى من عملية "عربات جدعون"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الأخيرة ألحقت ضررا بالغا بحركة "حماس" الفلسطينية، وساهمت في إنهاء التهديدات القادمة من الحدود.وتابع أن الجيش الإسرائيلي نجح في تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق سراح الأسرى بفضل الضغط العسكري، مشددا أن المؤسسة العسكرية ستواصل العمل على هذا المسار خلال المراحل المقبلة.وواصل أن إسرائيل تخوض حاليا "حربا متعددة الأبعاد" على حد وصفه، تشمل العمليات البرية والجوية والبحرية، موضحا أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل لا تقتصر على غزة، وإنما تمتد إلى إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية، مما يفرض على الجيش التحرك خارج الحدود لإضعاف هذه التهديدات وإحباطها قبل أن تتفاقم، وفق قوله.تأتي تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها القصر الرئاسي ومحطات لتوليد الكهرباء.
إسرائيل
غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي: البحرية نفذت عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط

05:38 GMT 25.08.2025
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن سلاح البحرية نفذ عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، والتي اعتبرها ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال زيارته، أمس الأحد، للقوات البحرية الإسرائيلية، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.
وقال: "نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عمليات سرية كانت ضرورية لأمن البلاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مضيفا للعسكريين: "ما أظهرتموه من دهاء وقوة فاجأ العدو وألحق به ضررا بالغا بقدراته".
وأضاف زامير، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة الأولى من عملية "عربات جدعون"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الأخيرة ألحقت ضررا بالغا بحركة "حماس" الفلسطينية، وساهمت في إنهاء التهديدات القادمة من الحدود.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي نجح في تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق سراح الأسرى بفضل الضغط العسكري، مشددا أن المؤسسة العسكرية ستواصل العمل على هذا المسار خلال المراحل المقبلة.
وواصل أن إسرائيل تخوض حاليا "حربا متعددة الأبعاد" على حد وصفه، تشمل العمليات البرية والجوية والبحرية، موضحا أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل لا تقتصر على غزة، وإنما تمتد إلى إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية، مما يفرض على الجيش التحرك خارج الحدود لإضعاف هذه التهديدات وإحباطها قبل أن تتفاقم، وفق قوله.
تأتي تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها القصر الرئاسي ومحطات لتوليد الكهرباء.
